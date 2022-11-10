Після визволення Херсона ЗСУ зможуть обстрілювати дороги в окупований Крим, - FT

Відступ російських військових від Херсона є великою перемогою України в битві за південний схід, що змінює розрахунки для обох сторін.

Про це пише BBC із посиланням на Financial Times.

Київ досі скептично ставиться до заяв російського Міноборони, бо поки що не бачить ознак виведення військ. Однак видання пише, що процес не відбуватиметься надто швидко.

Генерал Марк Міллі каже, що Росія має до 30 тисяч військових на північ від Дніпра. "Знадобляться дні й, можливо, навіть тижні, щоб витягнути ці сили на південь від цієї річки", - стверджує він.

Аналітики кажуть, що контроль над містом розширить можливості Києва та послабить здатність Росії утримувати територію, яку вона все ще контролює, зокрема окупований у 2014 році Крим.

Херсон розташований за 100 кілометрів від перешийка, що дає Росії вузький сухопутний коридор для поповнення своїх військ.

Це призведе до того, що три важливі дороги, які пролягають на сухопутному мосту, і низка російських логістичних об’єктів і складів боєприпасів опиняться в зоні досяжності високоточних ракетних систем, які Україна отримує від західних партнерів, пише видання.

"Це буде дуже великий удар по російських військах", - каже радник Міноборони України Сергій Кузан.

Близькість ЗСУ до Криму може змусити Росію перекинути більше сил на південь, щоб захистити підступи до півострова, з якого Володимир Путін би ніколи не хотів відступати, пише FT.

Тому, кажуть експерти, багато залежить від того, як Росія виведе війська з Херсона. Відступ з Харківщини, наприклад, був хаотичним і супроводжувався втратами.

"Якщо Росія зможе вивести свої підрозділи без значних втрат, вона, ймовірно, матиме сильніші позиції, щоб утримувати нинішні лінії фронту", - каже Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту дослідження зовнішньої політики США. "Саме тому [те, як] проводиться виведення, є критичним".

Українські військові теж це розуміють. Ще минулого тижня міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що росіяни "готові до чергового акту доброї волі щодо правого берега Дніпра".

"Але для цього їм все одно знадобиться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям наших ЗСУ", - казав він.

Однак навіть якщо конфлікт на південному сході України взимку зайде в глухий кут, як припускають деякі західні чиновники, відвоювання Херсона дасть Києву важіль впливу для збільшення постачання зброї та боєприпасів, а також фінансової підтримки, підсумовує видання.