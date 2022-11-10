Громадян закликають не поспішати повертатися у визволені міста і села на півдні України, - Кім
Жителям визволених населених пунктів півдня не варто поспішати повертатися додому.
Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"Ті люди, які виїжджали раніше зі Снігурівки, з інших населених пунктів не поспішайте повертатися. Ще рано. Ті, хто працював - зв’язуйтеся зі своїм керівництвом, тому що ми готуємо повернення туди всього адміністративного персоналу для того, щоб звільнені населені пункти могли функціонувати повноцінно", - сказав глава обладміністрації.
Кім додав, що наразі продовжується режим тиші, інформацію щодо звільнених населених пунктів озвучують ЗСУ.
