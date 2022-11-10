УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12548 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 109 1

Громадян закликають не поспішати повертатися у визволені міста і села на півдні України, - Кім

кім

Жителям визволених населених пунктів півдня не варто поспішати повертатися додому.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Ті люди, які виїжджали раніше зі Снігурівки, з інших населених пунктів не поспішайте повертатися. Ще рано. Ті, хто працював - зв’язуйтеся зі своїм керівництвом, тому що ми готуємо повернення туди всього адміністративного персоналу для того, щоб звільнені населені пункти могли функціонувати повноцінно", - сказав глава обладміністрації.

Кім додав, що наразі продовжується режим тиші, інформацію щодо звільнених населених пунктів озвучують ЗСУ.

Також дивіться: Миколаївщину повністю визволено від російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

Миколаївська область (2349) визволення (569) деокупація (951) Кім Віталій (472)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Запорізька Хунта 25%

@Altarat42365

·

https://twitter.com/Altarat42365/status/1590442964287123456 19 ч

Мабуть гуманітарку вже розпродали! Можно і в Австрію на шопінг. Злата Некрасова у всій красі.

https://twitter.com/i/status/1590442964287123456
показати весь коментар
10.11.2022 17:46 Відповісти
 
 