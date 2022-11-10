США мають дані, що Росія готує випробування торпеди з ядерним зарядом, - ЗМІ
Сполучені Штати спостерігали за російськими військово-морськими суднами, які протягом останніх тижнів готувалися до можливого випробування нової торпеди з ядерним зарядом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду, про це CNN повідомив американський високопосадовець на умовах анонімності.
За даними США, серед кораблів, які брали участь у підготовці ядерного випробування, був підводний човен з крилатими ракетами "Бєлгород", здатний запускати безпілотні підводні апарати, зокрема торпеду "Посейдон".
Протягом останнього тижня США зафіксували вихід російських суден з полігону в Північному Льодовитому морі та їх повернення до порту без проведення випробувань. Американська розвідка вважає, що це може свідчити про технічні труднощі росіян.
"Це можна розглядати як частину загальної картини і нещодавньої військової практики Росії, яка відправила погано підготовлені і недостатньо оснащені війська в Україну. Військова промисловість Росії переживає важкі часи, і ми також бачимо, що західні санкції щодо високотехнологічних військових товарів мають ефект і повинні бути продовжені", – вважає джерело CNN.
У США вважають, що Росія може повторити спробу випробувати торпеду, але відзначають, що води в районі незабаром почнуть покриватися льодом, що обмежить часове вікно проведення такої операції.
Торпеда "Посейдон" – це ядерний безпілотний підводний апарат, здатний нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. Ядерна силова установка надає "Посейдону" практично безмежну дальність польоту. Американські посадовці раніше вказували, що головна мета "Посейдону" – викликати масштабне ядерне цунамі, призначене для затоплення та опромінення прибережних міст США.
Розробка "Посейдона" тривала роками зі скептичними оцінками офіційних осіб НАТО. Вважається, що деякі випробування проводилися ще в 2015 році, але запусків з "Бєлгорода" ніколи не було. На початку жовтня розвідка НАТО, за даними ЗМІ, попередила союзників про можливе випробування суперторпеди.
Як відомо, Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї. Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".
P.S. До речі, бажаю їм вдалих випробувань. Таким самих як і на "курську"....
- а белгород утонул )"
- Чего тебе надо? Мы же с тобой нормально рассчитались!
- Да я не об этом! Вы можете мне огород полить тем самым что лили зимой ещё раз? Вот у меня какая картоха уродилась! (показав картоплю по два кг вагою)
Справа в тому що нейтралізатором для цього окислювача виступає 25% розчин аміаку Вийшло прекрасне азотне добриво! Правда - в тій картоплі нітратів - аж зашкалює!
Но об этом никто не расскажет.