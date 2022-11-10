США мають дані, що Росія готує випробування торпеди з ядерним зарядом, - ЗМІ

Сполучені Штати спостерігали за російськими військово-морськими суднами, які протягом останніх тижнів готувалися до можливого випробування нової торпеди з ядерним зарядом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду, про це CNN повідомив американський високопосадовець на умовах анонімності.

За даними США, серед кораблів, які брали участь у підготовці ядерного випробування, був підводний човен з крилатими ракетами "Бєлгород", здатний запускати безпілотні підводні апарати, зокрема торпеду "Посейдон".

Протягом останнього тижня США зафіксували вихід російських суден з полігону в Північному Льодовитому морі та їх повернення до порту без проведення випробувань. Американська розвідка вважає, що це може свідчити про технічні труднощі росіян.

"Це можна розглядати як частину загальної картини і нещодавньої військової практики Росії, яка відправила погано підготовлені і недостатньо оснащені війська в Україну. Військова промисловість Росії переживає важкі часи, і ми також бачимо, що західні санкції щодо високотехнологічних військових товарів мають ефект і повинні бути продовжені", – вважає джерело CNN.

У США вважають, що Росія може повторити спробу випробувати торпеду, але відзначають, що води в районі незабаром почнуть покриватися льодом, що обмежить часове вікно проведення такої операції.

Торпеда "Посейдон" – це ядерний безпілотний підводний апарат, здатний нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. Ядерна силова установка надає "Посейдону" практично безмежну дальність польоту. Американські посадовці раніше вказували, що головна мета "Посейдону" – викликати масштабне ядерне цунамі, призначене для затоплення та опромінення прибережних міст США.

Розробка "Посейдона" тривала роками зі скептичними оцінками офіційних осіб НАТО. Вважається, що деякі випробування проводилися ще в 2015 році, але запусків з "Бєлгорода" ніколи не було. На початку жовтня розвідка НАТО, за даними ЗМІ, попередила союзників про можливе випробування суперторпеди.

Як відомо, Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї. Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".