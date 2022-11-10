УКР
США мають дані, що Росія готує випробування торпеди з ядерним зарядом, - ЗМІ

посейдон

Сполучені Штати спостерігали за російськими військово-морськими суднами, які протягом останніх тижнів готувалися до можливого випробування нової торпеди з ядерним зарядом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду, про це CNN повідомив американський високопосадовець на умовах анонімності.

За даними США, серед кораблів, які брали участь у підготовці ядерного випробування, був підводний човен з крилатими ракетами "Бєлгород", здатний запускати безпілотні підводні апарати, зокрема торпеду "Посейдон".

Протягом останнього тижня США зафіксували вихід російських суден з полігону в Північному Льодовитому морі та їх повернення до порту без проведення випробувань. Американська розвідка вважає, що це може свідчити про технічні труднощі росіян.

"Це можна розглядати як частину загальної картини і нещодавньої військової практики Росії, яка відправила погано підготовлені і недостатньо оснащені війська в Україну. Військова промисловість Росії переживає важкі часи, і ми також бачимо, що західні санкції щодо високотехнологічних військових товарів мають ефект і повинні бути продовжені", – вважає джерело CNN.

У США вважають, що Росія може повторити спробу випробувати торпеду, але відзначають, що води в районі незабаром почнуть покриватися льодом, що обмежить часове вікно проведення такої операції.

Торпеда "Посейдон" – це ядерний безпілотний підводний апарат, здатний нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. Ядерна силова установка надає "Посейдону" практично безмежну дальність польоту. Американські посадовці раніше вказували, що головна мета "Посейдону" – викликати масштабне ядерне цунамі, призначене для затоплення та опромінення прибережних міст США.

Розробка "Посейдона" тривала роками зі скептичними оцінками офіційних осіб НАТО. Вважається, що деякі випробування проводилися ще в 2015 році, але запусків з "Бєлгорода" ніколи не було. На початку жовтня розвідка НАТО, за даними ЗМІ, попередила союзників про можливе випробування суперторпеди.

Як відомо, Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї. Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

+30
показати весь коментар
10.11.2022 17:45 Відповісти
+24
показати весь коментар
10.11.2022 17:49 Відповісти
+20
показати весь коментар
10.11.2022 17:45 Відповісти
Обісралісь? А я ні
показати весь коментар
10.11.2022 17:44 Відповісти
На Волзі нехай випробовують довб.би...
показати весь коментар
10.11.2022 17:44 Відповісти
Дурні кацапи таки дограються...
показати весь коментар
10.11.2022 17:45 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 17:45 Відповісти
Покакай в свой любимый чемодан и спать.
показати весь коментар
10.11.2022 20:21 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 17:45 Відповісти
Да дотопить надо остатки черноморского флота раши українськими морськими дронами .
показати весь коментар
10.11.2022 17:47 Відповісти
вундерваффе
показати весь коментар
10.11.2022 17:47 Відповісти
Лошарік не забули прихопити? Разом з тими ідіотами, які його випробовували?

P.S. До речі, бажаю їм вдалих випробувань. Таким самих як і на "курську"....
показати весь коментар
10.11.2022 17:47 Відповісти
Випередили мене з Лошариком. Дякую.
показати весь коментар
10.11.2022 18:38 Відповісти
"
- а белгород утонул )"
показати весь коментар
10.11.2022 17:49 Відповісти
Где, в Воронеже наверное
показати весь коментар
10.11.2022 17:49 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 17:49 Відповісти
дивно ,правда ж..там напевно свої кремлівські тьорки
показати весь коментар
10.11.2022 17:53 Відповісти
Кадирив - клоун! 🤡🥁😁
показати весь коментар
10.11.2022 18:08 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 17:50 Відповісти
Така буде картопля, що й у відро не влізе) Як кавун кожна! Оката от!
показати весь коментар
10.11.2022 17:52 Відповісти
Ага, ОТАКА от! Розвела руки як рибалка)
показати весь коментар
10.11.2022 17:53 Відповісти
На тачці перевозити один клубень
показати весь коментар
10.11.2022 18:09 Відповісти
зате як сокирою почистите, нарубаєте - то хватить і на пюре і на борщ і на дируни )))) на всих...
показати весь коментар
10.11.2022 18:17 Відповісти
Та да, і молодкою стану
показати весь коментар
10.11.2022 20:26 Відповісти
от Вам не вгодиш )))) знову шось не так!
показати весь коментар
10.11.2022 20:48 Відповісти
Ну це ж знову тре намагатись подобатись чоловікам, з дитинства це було обтяжливо
показати весь коментар
10.11.2022 21:47 Відповісти
Реальна історія: у кінці 80-х у Саратовській області стояли ракетчики Якось взимку їхав заправщик з окислювачем і перевернувся до кацапа у город Вміст цистерни трохи протік Це - концентрована азотна кислота Холодно Кислота не випаровувалася Тут же примчався автомобіль з нейтралізатором Залили витік Поставили цистерну на колеса Відтягли на техпозицію до в/ч Господарю (щоб мовчав) дали грошей і свиню з підсобного господарства Пройшло літо Під осінь приходить той дідок на КПП і просить зустрічі з командиром в/ч Той виходииь:
- Чего тебе надо? Мы же с тобой нормально рассчитались!
- Да я не об этом! Вы можете мне огород полить тем самым что лили зимой ещё раз? Вот у меня какая картоха уродилась! (показав картоплю по два кг вагою)
Справа в тому що нейтралізатором для цього окислювача виступає 25% розчин аміаку Вийшло прекрасне азотне добриво! Правда - в тій картоплі нітратів - аж зашкалює!
показати весь коментар
10.11.2022 18:38 Відповісти
дед-мопед сам жратки не будет - городским продаст )))))
показати весь коментар
10.11.2022 19:10 Відповісти
Вірю
показати весь коментар
10.11.2022 20:30 Відповісти
Да нет у кацапов никакой ядерной торпэды. Узбагойтесь!
показати весь коментар
10.11.2022 17:51 Відповісти
Навіть якшо і є, чим це відрізняється від ракети? Тим, шо торпеда не вміє літати? Так собі вундервафля...
показати весь коментар
10.11.2022 17:56 Відповісти
Ну вони ж нею погрожували вдарити по сейсмонебезпечній зоні у Каліфорнії. Викликати зсув літосферних плит і занурити цей штат "в бездну морскую"...
показати весь коментар
10.11.2022 18:02 Відповісти
Перед испытанием утонула. Как всё остальное у кацапов.
показати весь коментар
10.11.2022 21:18 Відповісти
а чем это отличается от атомной подводной лодки? ну будет за носителем постоянно следить подлодка сша, и в случае чего реагировать
показати весь коментар
10.11.2022 17:53 Відповісти
підождіть, а чому русакам не покажуть результати отвєтки? де вони всі просто пєпєл?
показати весь коментар
10.11.2022 17:54 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 17:54 Відповісти
Отличный вброс для граждан США. Ничто не сплачивает ряды американцев так, как угроза их стране.
показати весь коментар
10.11.2022 18:00 Відповісти
Как раз наоборот это желание напугать американцев и что бы те требовали от власти добиватся переговоров между Украиной и кацапией. Там иначе на угрозу реагируют, так как там десятилетиями спокойная и сытая жизнь
показати весь коментар
10.11.2022 18:10 Відповісти
Что ты знаешь про американцев, иван? Кого ты собрался пугать голой жопой? Столетиями свободных людей с арсеналом оружия в каждом доме, сильнейшей современной армией с тысячами самолетами на всех континентах в которой служили миллионы людей ? Какая вы угроза для американцев ?))
показати весь коментар
10.11.2022 18:30 Відповісти
кацапская чушь в стиле вечернего мудозвона.
показати весь коментар
10.11.2022 18:33 Відповісти
Не тільки американців. Увесь західний світ. І це доволі добре працює, достатньо зайти у ютуб канали англомовних новинних мереж та почитати коменти глядачів.
показати весь коментар
10.11.2022 18:40 Відповісти
Ні одного довбня, котрий перелякався би московитів, навколо себе не спостерігаю.
показати весь коментар
10.11.2022 18:46 Відповісти
А в США що, немає "превентивної директиви" що до загрози їхній країні?
показати весь коментар
10.11.2022 18:15 Відповісти
Мало пуйлу "Курска" и "мацквы", будет еще и "Белгород". Посейдон, он же Нептун - носитель тризубца, символа Украины. Только путлеру об этом не говорите.
показати весь коментар
10.11.2022 18:15 Відповісти
Самоубийца с гранатой желает угробить побольше люду.
показати весь коментар
10.11.2022 18:19 Відповісти
Агрессия ко всему миру приведёт вас рабсеяне не к руzzкому миру, а в Ад.
показати весь коментар
10.11.2022 18:32 Відповісти
ще одному ПЧ п3дець)
показати весь коментар
10.11.2022 18:36 Відповісти
Адміністрація байдена (обами) через підконтрольні змі допомагає кремлю залякувати світ ядерним террором. Це вже не перший раз відбувається та слугує задачі на примущення нас до капітуляції.
показати весь коментар
10.11.2022 18:36 Відповісти
Ну, після торпеди шо ще там у меню, бойові шамани з астральними бубнами?
показати весь коментар
10.11.2022 18:52 Відповісти
Буде Курск 2.
показати весь коментар
10.11.2022 18:55 Відповісти
Точніше напевно Курск 3, бо Курск 2 це Лошарік ))
показати весь коментар
10.11.2022 19:10 Відповісти
Ця "торпеда" застрягне,як у курска...
показати весь коментар
10.11.2022 19:26 Відповісти
Уже давно вычислили, что никакого цунами не будет.
Но об этом никто не расскажет.
показати весь коментар
10.11.2022 20:24 Відповісти
 
 