Ворог продовжує обладнання оборони на лівому березі Дніпра і веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18.00 10.11.2022.

"Слава Україні! Триває 260 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За словами Головнокомандувача Збройних Сил України, протягом минулої доби, на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони України просунулись на 7 кілометрів та взяли під контроль 6 населених пунктів. Схожа ситуація і на напрямку Первомайське-Херсон, де наші війська теж взяли під контроль 6 населених пунктів.

Ударів ворога зазнали райони населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, в районі населеного пункту Грем’яч Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ та Колодязне;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Лісна Стінка, Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман;

на Бахмутському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новосілка, Нескучне, Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Успенівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Оріхів та Степове.

На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів безпосередньо зазнали Мусіївка, Іллінка та Новокиївка Дніпропетровської області.

З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони окупаційні війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Для пришвидшення темпів виконання інженерних робіт окупанти намагаються долучити цивільне місцеве населення.

Для поповнення поточних втрат та посилення угруповання окупантів на Херсонському напрямку, на тимчасово окупованій території Донецької області проводиться пошук та затримка військовослужбовців, які відступили з Харківського напрямку. Як особливість, відзначається відправка груп загарбників без теплих речей, екіпірування, засобів захисту та зброї - їх обіцяють видати безпосередньо в районі ведення бойових дій.

Триває підготовка мобілізованих у військових навчальних закладах на території Російської Федерації. Так, за наявною інформацією, очікується відправка чергової партії зазначеної категорії осіб у другій декаді листопада зі Смоленська. Зазначена група проходили підготовку на базі військової академії протиповітряної оборони Збройних сил РФ.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу 8 ударів. Під ураження потрапили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Воїни ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 5 засобів протиповітряної оборони та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

Віримо у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.