Норвегія й Нідерланди передають 250 млн євро у фонд підтримки України

Міністри оборони Норвегії та Нідерландів оголосили про внески до новоствореного Міжнародного фонду для України, який очолить Велика Британія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами міністра оборони Норвегії Бйорна Арілда Грама, Осло передасть до фонду близько 1,5 мільярда норвезьких крон (близько 150 мільйонів євро) на додаток до 400 мільйонів (39,6 мільйона євро), які Норвегія раніше пожертвувала фонду.

Кошти раніше були використані для придбання безпілотників, обладнання для глушіння безпілотників та артилерійських снарядів. Нове фінансування буде спрямоване на закупівлю зброї безпосередньо в промисловості.

Внесок у 1,5 мільярда норвезьких крон є складовою трьох мільярдів норвезьких крон, які уряд Норвегії виділить на військову підтримку України у 2022 році.

Своєю чергою, як оголосила глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, країна передасть до Міжнародного фонду для України 100 мільйонів євро. Очікується, що перші контракти на постачання зброї будуть укладені до кінця 2022 року.

Міжнародний фонд для України дозволяє країнам-учасницям продовжувати надавати Україні військову підтримку у довгостроковій перспективі без шкоди для їхніх військових спроможностей. Процес створення фонду перебуває на завершальній стадії. У фонді, який очолює Велика Британія, братимуть участь Данія, Нідерланди й Норвегія, а також Україна.

