Виробництво військової техніки та боєприпасів: "Укроборонпром" і Міноборони Чехії створюють спільний оборонний кластер
Оборонні підприємства України і Чехії створять спільний оборонний кластер.
Про це йдеться у спільній заяві Укроборонпрому та Міністерства оборони Чеської Республіки про створення оборонного кластеру, передає Цензор.НЕТ.
Вчора, 9 листопада, Державний концерн "Укроборонпром" та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) при Міністерстві оборони Чеської Республіки підписали угоду про створення спільного оборонного кластеру згідно з досягнутими минулого тижня домовленостями між Президентом України Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою.
Створення оборонного кластеру передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях), розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.
Для реалізації цих планів залучатимуть провідні українські та чеські оборонні підприємства, а також міжнародних фінансових донорів.
"Чеська Республіка стане надійним промисловим тилом для української оборони та усього оборонно-промислового комплексу", – відзначив Томаш Копечний, заступник міністра оборони Чеської Республіки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а можно бамажки почитати..бо віри немає..
я б хотів вірити що ми вже однією ногою в нато
це таке собі міністерство в міністерстві але міністерству не підпорядковане
контролюється з банкової
тому зрозуміло яка кінцева мета цієї організації
гроші виділені головнокомандувачу та нач. генштабу для потреб ЗСУ розподіляє та
витрачає хузнахто.
і тому безпілотники хузна якої якості закуповуються у арахамії по ціні найкращих світових брендів
тому свої заводи та фабрики без замовлень а всякий металолом закупляється по всьому світу
від Чехії виступає МО а від нас ХУЗНАХТО в кавичках