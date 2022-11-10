УКР
Виробництво військової техніки та боєприпасів: "Укроборонпром" і Міноборони Чехії створюють спільний оборонний кластер

укроборонпром

Оборонні підприємства України і Чехії створять спільний оборонний кластер.

Про це йдеться у спільній заяві Укроборонпрому та Міністерства оборони Чеської Республіки про створення оборонного кластеру, передає Цензор.НЕТ.

Вчора, 9 листопада, Державний концерн "Укроборонпром" та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) при Міністерстві оборони Чеської Республіки підписали угоду про створення спільного оборонного кластеру згідно з досягнутими минулого тижня домовленостями між Президентом України Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою.

Створення оборонного кластеру передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях), розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні налагоджене виробництво артилерійських снарядів калібру 122 мм та 152 мм, - Резніков

Для реалізації цих планів залучатимуть провідні українські та чеські оборонні підприємства, а також міжнародних фінансових донорів.

"Чеська Республіка стане надійним промисловим тилом для української оборони та усього оборонно-промислового комплексу", – відзначив Томаш Копечний, заступник міністра оборони Чеської Республіки.

Автор: 

військово-промисловий комплекс (292) Чехія (1697) Укроборонпром (1743)
Топ коментарі
+5
укроборонпром, це сама шкідлива організація для ЗСУ
це таке собі міністерство в міністерстві але міністерству не підпорядковане
контролюється з банкової
тому зрозуміло яка кінцева мета цієї організації
гроші виділені головнокомандувачу та нач. генштабу для потреб ЗСУ розподіляє та
витрачає хузнахто.
і тому безпілотники хузна якої якості закуповуються у арахамії по ціні найкращих світових брендів
тому свої заводи та фабрики без замовлень а всякий металолом закупляється по всьому світу
показати весь коментар
10.11.2022 19:40 Відповісти
+4
+4
Укроборонпром було створено януковочем для нехитрого переміщення державних коштів у кишеню "гаранта". Влада змінюеться, але хто ж заріже "дійну корову"?
показати весь коментар
10.11.2022 20:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Хитровы.ные рашисты герани с помощью краски производят. Нам похоже можно наделать оружия любого калибра и дальности.
показати весь коментар
10.11.2022 19:30 Відповісти
це добре.
я б хотів вірити що ми вже однією ногою в нато
показати весь коментар
10.11.2022 19:32 Відповісти
Дайбі, дайбі...
показати весь коментар
10.11.2022 19:37 Відповісти
10.11.2022 19:40 Відповісти
а виклик написаний в самому заголовку
від Чехії виступає МО а від нас ХУЗНАХТО в кавичках
показати весь коментар
10.11.2022 19:43 Відповісти
Дерьмаком запахло...
показати весь коментар
10.11.2022 20:01 Відповісти
засмерділо...
показати весь коментар
10.11.2022 20:10 Відповісти
 
 