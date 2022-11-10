Виробництво військової техніки та боєприпасів: "Укроборонпром" і Міноборони Чехії створюють спільний оборонний кластер

Оборонні підприємства України і Чехії створять спільний оборонний кластер.

Про це йдеться у спільній заяві Укроборонпрому та Міністерства оборони Чеської Республіки про створення оборонного кластеру, передає Цензор.НЕТ.



Вчора, 9 листопада, Державний концерн "Укроборонпром" та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) при Міністерстві оборони Чеської Республіки підписали угоду про створення спільного оборонного кластеру згідно з досягнутими минулого тижня домовленостями між Президентом України Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою.



Створення оборонного кластеру передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях), розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.

Для реалізації цих планів залучатимуть провідні українські та чеські оборонні підприємства, а також міжнародних фінансових донорів.



"Чеська Республіка стане надійним промисловим тилом для української оборони та усього оборонно-промислового комплексу", – відзначив Томаш Копечний, заступник міністра оборони Чеської Республіки.