На південному напрямку ЗСУ знищили 50 окупантів та понад 10 одиниць ворожої техніки, - ОК "Південь"

Українські захисники знищили 50 окупантів у пункті "компактного проживання і зручного ураження", двох росіян взято в полон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Тактична авіація двічі уразила місця дислокації сил та техніки окупантів, артилерійські підрозділи виконали понад 50 завдань та продовжували знищувати ворожу логістику та систему управління.

Підтверджені втрати Росії - 50 окупантів у пункті "компактного проживання і зручного ураження", двох росіян взято в полон.

Захисники України збили ворожий розвідувальний безпілотник "Орлан-10", фахівці вивчають матеріали.

На полі бою українські підрозділи знищили три танки, самохідну гаубицю Мста-С та 11 одиниць іншої авто- та бронетехніки окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ССО знищили техніку росіян разом з екіпажем на Херсонському напрямку. ВIДЕО