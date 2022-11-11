УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4075 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 704 5

На південному напрямку ЗСУ знищили 50 окупантів та понад 10 одиниць ворожої техніки, - ОК "Південь"

танк,знищення

Українські захисники знищили 50 окупантів у пункті "компактного проживання і зручного ураження", двох росіян взято в полон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Тактична авіація двічі уразила місця дислокації сил та техніки окупантів, артилерійські підрозділи виконали понад 50 завдань та продовжували знищувати ворожу логістику та систему управління.

Підтверджені втрати Росії - 50 окупантів у пункті "компактного проживання і зручного ураження", двох росіян взято в полон.

Захисники України збили ворожий розвідувальний безпілотник "Орлан-10", фахівці вивчають матеріали.

На полі бою українські підрозділи знищили три танки, самохідну гаубицю Мста-С та 11 одиниць іншої авто- та бронетехніки окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ССО знищили техніку росіян разом з екіпажем на Херсонському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18526) знищення (8053) техніка (1894) ЗСУ (7861)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
??? Та в Дніпрі більше б втопилось якби вони просто толпою бігли від вибухів в річку.
показати весь коментар
11.11.2022 06:41 Відповісти
Сидячи на дивані так класно давати поради військовим. Одраза відчуваєш свою обізнаність і значимість. )
показати весь коментар
11.11.2022 07:03 Відповісти
 
 