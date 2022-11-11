УКР
Новий командувач військ РФ в Україні Суровікін використовує тактику терору проти цивільного населення та об’єктів інфраструктури, - Резніков

резніков

Новий головнокомандувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін змінив тактику, застосовуючи терор.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Він змінив її (тактику), тому що він використовує тактику терору проти цивільного населення та об'єктів інфраструктури, використовуючи крилаті ракети, реактивні снаряди та безпілотники, спеціальні іранські безпілотники", - розповів він.

Резніков також зазначив, що під командуванням Суровікіна армія окупантів стала більш дисциплінованою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ використають зиму по максимуму для перегрупування, ротації і оновлення, - Резніков

армія рф (18526) Резніков Олексій (1451) Суровікін Сергій (49)
+5
11.11.2022 07:00 Відповісти
+5
застосовують терор рашисти з перших днів війни.це новина?
11.11.2022 07:16 Відповісти
+2
суровикин - это безмозглая и жестокая но пешка. Используется ху*лом, чтобы сместить внимание со своей собственной персоны в публичном пространстве.
11.11.2022 06:54 Відповісти
треба його шльопнути а то що він гандон і так всі знають
показати весь коментар
11.11.2022 06:58 Відповісти
11.11.2022 07:00 Відповісти
застосовують терор рашисти з перших днів війни.це новина?
11.11.2022 07:16 Відповісти
розслідування по суровікіну..скільки бабла він накосив на смертях
"Генерал Распил. Как Суровикин зарабатывает на войне"
https://www.youtube.com/watch?v=QWad-NOAlYk
11.11.2022 07:19 Відповісти
У коллеги семья под Киевом была в оккупации,так те ****** жаловались,что в Сирии им легче было,а тут " вы в ответ нас лупите"
11.11.2022 07:37 Відповісти
вершина расейского генералитета, полный скот и безмозглая тварь - воюет с гражданскими, читает с трудом по слогам.
11.11.2022 07:39 Відповісти
Раду безпеки ООн треба збирати, а не сидіти склавши руки...
11.11.2022 08:00 Відповісти
А раніше ви цього не знали? Будували дороги замість ракет і втратили цілих три роки і гроші, які вам залишили "бариги" в казні і гарні проекти ракет на підприємствах. Але мудрий нарід знає, що робити.
11.11.2022 08:00 Відповісти
Емммм... Щось до нашого міністра довго доходило...
11.11.2022 08:45 Відповісти
Оце новина!!! А ти його асфальтом, асфальтом!!!!
11.11.2022 11:28 Відповісти
 
 