Новий командувач військ РФ в Україні Суровікін використовує тактику терору проти цивільного населення та об’єктів інфраструктури, - Резніков

Новий головнокомандувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін змінив тактику, застосовуючи терор.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Він змінив її (тактику), тому що він використовує тактику терору проти цивільного населення та об'єктів інфраструктури, використовуючи крилаті ракети, реактивні снаряди та безпілотники, спеціальні іранські безпілотники", - розповів він.

Резніков також зазначив, що під командуванням Суровікіна армія окупантів стала більш дисциплінованою.

