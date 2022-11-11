УКР
ЗСУ володіють ініціативою і перебувають у процесі забезпечення великої перемоги на Херсонщині, - ISW

Велика українська перемога, що триває в Херсонській області, не буде останньою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Україна володіє ініціативою і перебуває в процесі забезпечення великої перемоги в Херсоні. Припинення вогню надасть Кремлю паузу, якої він відчайдушно потребує для відновлення російських сил. Велика українська перемога, що триває в Херсонській області, не буде останньою", - йдеться в повідомленні.

Українські військові офіційні особи та геолокаційні кадри із соціальних мереж підтверджують, що за останні 24 години українські війська досягли успіхів на північний захід, захід і північний схід від міста Херсон і просунулися до 7 км у деяких районах.

Росіяни поки що відходять відносно організовано, і українські війська досягають очікуваних успіхів, не розбиваючи російські сили, як це було під час харківського контрнаступу.

Українські удари із серпня успішно зруйнували російські лінії постачання на західному (правому) березі, що змусило російські війська відступити і дозволить звільнити Херсонську область до річки Дніпро найближчими днями або тижнями.

"Виведення російських військ потребує певного часу, і бої триватимуть по всій Херсонській області, оскільки українські війська просуваються вперед і стикаються із заздалегідь підготовленими російськими оборонними лініями, особливо навколо міста Херсона", - підкреслюють аналітики ISW.

11.11.2022 07:16
11.11.2022 08:29
Сергей Хлань
https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5680331595421535 9 ч. назад

Херсонщина.Пам'ятаєте, як були перші влучання ЗСУ в Антонівський міст і ми всі спати не хотіли лягати та чекали, щоб швидше ранок настав, щоб побачити фото?Здається, зараз те саме - як іти спати, якщо кожної хвилини чекаєш новин з Херсона?
11.11.2022 07:45
11.11.2022 07:16
А фотку он случайно не запостил?
11.11.2022 07:24
то геращенко всьо постить..десь з бункера...і розсилає по різних сайтах
11.11.2022 07:38
11.11.2022 07:55
у него таксофон сел
11.11.2022 10:13
11.11.2022 08:29
все ж таки рашистів втекло через річку багато.. в пабліках пишуть шо Антоновський міст можливо обвалився...або орки підірвали..
https://t.me/vanek_nikolaev/8911 шум техники в районе Антохи

шум техники в районе ГЭС

шум лодок

зачем-то ещё стрельба была в районе Антоши
11.11.2022 07:44
11.11.2022 07:45
Россияне, уходите. Мы вас всех убьем.
11.11.2022 08:07
Я чел не кровожадный, но всё же очень хотел бы, чтобы при отступлении из Херсона передохло хотя бы пару тысяч орков. Хотя бы в качестве ответки за Иловайск.
11.11.2022 10:17
 
 