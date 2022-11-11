ЗСУ володіють ініціативою і перебувають у процесі забезпечення великої перемоги на Херсонщині, - ISW

Велика українська перемога, що триває в Херсонській області, не буде останньою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Україна володіє ініціативою і перебуває в процесі забезпечення великої перемоги в Херсоні. Припинення вогню надасть Кремлю паузу, якої він відчайдушно потребує для відновлення російських сил. Велика українська перемога, що триває в Херсонській області, не буде останньою", - йдеться в повідомленні.

Українські військові офіційні особи та геолокаційні кадри із соціальних мереж підтверджують, що за останні 24 години українські війська досягли успіхів на північний захід, захід і північний схід від міста Херсон і просунулися до 7 км у деяких районах.

Росіяни поки що відходять відносно організовано, і українські війська досягають очікуваних успіхів, не розбиваючи російські сили, як це було під час харківського контрнаступу.

Українські удари із серпня успішно зруйнували російські лінії постачання на західному (правому) березі, що змусило російські війська відступити і дозволить звільнити Херсонську область до річки Дніпро найближчими днями або тижнями.

"Виведення російських військ потребує певного часу, і бої триватимуть по всій Херсонській області, оскільки українські війська просуваються вперед і стикаються із заздалегідь підготовленими російськими оборонними лініями, особливо навколо міста Херсона", - підкреслюють аналітики ISW.

