РФ вивела в Чорне море 2 ракетоносії із 16 "Калібрами", - ОК "Південь"

В ОК "Південь" повідомили, що окупанти вивели на бойове чергування в Чорне море 2 ракетоносії, на озброєнні яких перебуває 16 крилатих ракет типу "Калібр"

Про це повідомили в пресслужбі ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"В Чорному морі продовжує маневрувати корабельне угруповання ворожого недофлоту в кількості 17 одиниць, на бойове чергування виведено 2 ракетоносії з шістнадцятьма "Калібрами", - йдеться в повідомленні.

Військові припускають, що ворог тим самим "натякає", що готовий помститися за "незручні складні рішення" щодо Херсонщини.

"А значить, цілком імовірні повтори масованих ракетно-дронових обстрілів по всій території України", - попередили військові.

