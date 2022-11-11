УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4075 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 792 19

РФ вивела в Чорне море 2 ракетоносії із 16 "Калібрами", - ОК "Південь"

море,блокада,рф

В ОК "Південь" повідомили, що окупанти вивели на бойове чергування в Чорне море 2 ракетоносії, на озброєнні яких перебуває 16 крилатих ракет типу "Калібр"

Про це повідомили в пресслужбі ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"В Чорному морі продовжує маневрувати корабельне угруповання ворожого недофлоту в кількості 17 одиниць, на бойове чергування виведено 2 ракетоносії з шістнадцятьма "Калібрами", - йдеться в повідомленні.

Військові припускають, що ворог тим самим "натякає", що готовий помститися за "незручні складні рішення" щодо Херсонщини.

"А значить, цілком імовірні повтори масованих ракетно-дронових обстрілів по всій території України", - попередили військові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вивела у Чорне море один ракетоносій з 8 ракетами "Калібр", - ВМС ЗСУ

Автор: 

корабель (1622) ракети (4151) Чорноморський флот рф (628) Чорне море (1689)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Ото б потопити((Це підсолило б мосакалям так втрату Херсону,що огого.
показати весь коментар
11.11.2022 07:25 Відповісти
+5
Наверное ностальгия за украинскими морскими дронами морских орков замучила.
показати весь коментар
11.11.2022 07:09 Відповісти
+5
асфальтом будемо по них стріляти
показати весь коментар
11.11.2022 07:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наверное ностальгия за украинскими морскими дронами морских орков замучила.
показати весь коментар
11.11.2022 07:09 Відповісти
Да, надводных противокорабельных дронов, вроде, должно ещё хватать.. )
показати весь коментар
11.11.2022 12:06 Відповісти
асфальтом будемо по них стріляти
показати весь коментар
11.11.2022 07:21 Відповісти
Коментарями збиватимемо.
показати весь коментар
11.11.2022 07:49 Відповісти
Береш шматок асфальту і пуляєш з рогатки підвищеної потужності. Кориту гаплик 100%.
показати весь коментар
11.11.2022 07:55 Відповісти
Та чого, я б в приватну мисливську спільноту грошей кинув на дрон, гідроцикл, торпеду, ракету чи що там треба, щоб ці 2-3 муйні потопити. Якайсь потєшная флотілія лякає ракетами 9місяців - час не настав розродитися?
показати весь коментар
11.11.2022 08:21 Відповісти
Можно в рогатку зарядить и кусок кирпича, потому что ещё 90 миллиардов ушло на на строительство и ремонт зданий и сооружений, видимо, этого не стоило было делать, что всё к асфальту прицепились..
показати весь коментар
11.11.2022 12:13 Відповісти
8сімлєтбамбіліданбасасвальтам... Не тошни вже...
показати весь коментар
11.11.2022 09:06 Відповісти
Ото б потопити((Це підсолило б мосакалям так втрату Херсону,що огого.
показати весь коментар
11.11.2022 07:25 Відповісти
Попередити і атакувати.
показати весь коментар
11.11.2022 07:53 Відповісти
Вінничину цю ніч обстріляли
Ймовірно з кораблів.
Щось зовсім погано з ППО в цій області
показати весь коментар
11.11.2022 07:53 Відповісти
Треба було ЗЕ копати коли він ракетну програму заморозив - мали б своє!
показати весь коментар
11.11.2022 07:59 Відповісти
Якраз настав час нашим "Нептунам" зробити свою справу, так 73%?
показати весь коментар
11.11.2022 07:59 Відповісти
тобто сьогодні-завтра будут пускати ракети. або вже після 15-го, коли пройде саміт G20.
показати весь коментар
11.11.2022 08:46 Відповісти
доставить из США по воздуху\земле сверхмалую подводную лодку, прикрепить к ней один или несколько дронов и атаковать негодяев
показати весь коментар
11.11.2022 09:17 Відповісти
Нове м'ясо для крабів та риб прибуло.
показати весь коментар
11.11.2022 10:01 Відповісти
Terrorist ships in the Black Sea - Go F**ck yourselves!💣
показати весь коментар
11.11.2022 10:05 Відповісти
А Гарпунами, Нептунами по ним было бы неплохо....
показати весь коментар
11.11.2022 10:11 Відповісти
 
 