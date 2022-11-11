УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4098 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 274 5

За кібератаками на транспортні та логістичні компанії України й Польщі стоїть російська розвідка, - CNN

хакер

За хакерськими атаками на українські та польські транспортні та логістичні компанії минулого місяця з великою ймовірністю стоїть російська розвідка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Це рідкісний публічний приклад можливого російського злому, пов'язаного з війною, який завдав шкоди країні-члену НАТО.

Microsoft приписує атаки групі, яка працює від імені російської військової розвідки ГРУ. Ця група хакерів спричинила відключення електроенергії у деяких частинах України у 2015 та 2016 роках.

Під час російського вторгнення в лютому інший передбачуваний російський хакер знищив дані двох українських урядових підрядників, присутніх у Латвії та Литві, але аналітики вважали це швидше за побічну шкоду, а не навмисну дію.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що кібератака може спровокувати положення про колективну оборону НАТО, яке вимагає від усіх членів Альянсу захищати іншого члена.

Пов'язані з ГРУ атаки програм-здирників сигналізують про "підвищений ризик для організацій, які безпосередньо транспортують гуманітарну чи військову допомогу в Україну", йдеться в заяві дослідників із Microsoft.

Також читайте: Кількість кібератак на Україну продовжує зростати, - Держспецзв’язку

Автор: 

Польща (8762) Україна (6079) хакер (1372) кібербезпека (1179) кібератака (430)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто б міг подумати.
показати весь коментар
11.11.2022 07:48 Відповісти
Європа створює блага, а мокші і московити, одягнувши їх одежу і взуття лізе щось зробити пакосне, просто вони для цього створонені, просто такий їх смердячий "русский мир".
показати весь коментар
11.11.2022 07:57 Відповісти
не російська розвідка, а організоване терористичне угрупування, зо фінансується ху@лостаном
показати весь коментар
11.11.2022 08:06 Відповісти
То може вже НАТО пора не тільки "стурбованості" висловлювати.
показати весь коментар
11.11.2022 08:31 Відповісти
Да не може бути!!!
показати весь коментар
11.11.2022 11:29 Відповісти
 
 