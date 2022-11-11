За кібератаками на транспортні та логістичні компанії України й Польщі стоїть російська розвідка, - CNN

За хакерськими атаками на українські та польські транспортні та логістичні компанії минулого місяця з великою ймовірністю стоїть російська розвідка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Це рідкісний публічний приклад можливого російського злому, пов'язаного з війною, який завдав шкоди країні-члену НАТО.

Microsoft приписує атаки групі, яка працює від імені російської військової розвідки ГРУ. Ця група хакерів спричинила відключення електроенергії у деяких частинах України у 2015 та 2016 роках.

Під час російського вторгнення в лютому інший передбачуваний російський хакер знищив дані двох українських урядових підрядників, присутніх у Латвії та Литві, але аналітики вважали це швидше за побічну шкоду, а не навмисну дію.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що кібератака може спровокувати положення про колективну оборону НАТО, яке вимагає від усіх членів Альянсу захищати іншого члена.

Пов'язані з ГРУ атаки програм-здирників сигналізують про "підвищений ризик для організацій, які безпосередньо транспортують гуманітарну чи військову допомогу в Україну", йдеться в заяві дослідників із Microsoft.

