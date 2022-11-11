Окупанти замінували дороги та об’єкти інфраструктури у Тягинці і Козацькому на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ

Під час відступу російські окупанти намагаються максимально пошкодити лінії електропередач та інші елементи транспортної і критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Російські загарбники продовжують грабувати населені пункти, з яких відступають. Ворог також намагається максимально пошкодити лінії електропередач, інші елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області.

Триває примусове виселення місцевих жителів з окремих населених пунктів на тимчасово зайнятих противником територіях Херсонщини. У селищі Зеленівка противник заборонив жителям будь-які переміщення по населеному пункту та здійснює дообладнання системи оборонних рубежів. У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури, є факти підривів цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

