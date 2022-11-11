УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4098 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 363 5

Окупанти замінували дороги та об’єкти інфраструктури у Тягинці і Козацькому на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ

міни,розмінування

Під час відступу російські окупанти намагаються максимально пошкодити лінії електропередач та інші елементи транспортної і критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Російські загарбники продовжують грабувати населені пункти, з яких відступають. Ворог також намагається максимально пошкодити лінії електропередач, інші елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області.

Триває примусове виселення місцевих жителів з окремих населених пунктів на тимчасово зайнятих противником територіях Херсонщини. У селищі Зеленівка противник заборонив жителям будь-які переміщення по населеному пункту та здійснює дообладнання системи оборонних рубежів. У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури, є факти підривів цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Майже третина території України замінована, - МВС

Автор: 

армія рф (18526) Генштаб ЗС (7145) мінування (1219) ЗСУ (7861) Херсонська область (6129)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Асвабадітєлі",хулє.
показати весь коментар
11.11.2022 08:08 Відповісти
Це вже всьо чи ще не всьо...?
__________________________________________________________________________________

https://t.me/alexparkermedia Alex Parker Media

Только что написали с мест по Херсону. Там все гораздо хуже, чем мы могли подумать. Был расчет на некий договорняк с эвакуацией, в который поверил Кремль, но это оказалось кидком. Видимо американцы пообещали, но Украина это проигнорировала. Сейчас там паника. Техника брошена. По оптимистическим сценариям ВСУ захватят в плен около 5000 наших военных. По пессимистическим в плену может оказаться вся группировка около 20 тысяч. Это конец.

54.4K viewshttps://t.me/alexparkermedia/3664 Nov 10 at 23:11

https://t.me/alexparkermedia Alex Parker Media

Кремль только что уничтожил собственными руками всю группировку, которая держался правый берег Херсона. Спасение утопающих теперь дело рук самих утопающих.

37.8K viewshttps://t.me/alexparkermedia/3665 Nov 10 at 23:12
показати весь коментар
11.11.2022 08:14 Відповісти
Це фсьо. Гаплик.
показати весь коментар
11.11.2022 08:21 Відповісти
Читала дані Штабу, пишуть, що 50 орків, а арта працювала по скупченню,переправах. Ніяка Америка не може щось гарантувати на полі бою в Україні.
показати весь коментар
11.11.2022 08:32 Відповісти
Они еще про плен мечтают??! Пленных не брать! За украинские города, стариков, женщин и детей ответка будет в 100кратном размере!
Наглота ордынская!
показати весь коментар
11.11.2022 09:40 Відповісти
 
 