Окупанти замінували дороги та об’єкти інфраструктури у Тягинці і Козацькому на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ
Під час відступу російські окупанти намагаються максимально пошкодити лінії електропередач та інші елементи транспортної і критичної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Російські загарбники продовжують грабувати населені пункти, з яких відступають. Ворог також намагається максимально пошкодити лінії електропередач, інші елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області.
Триває примусове виселення місцевих жителів з окремих населених пунктів на тимчасово зайнятих противником територіях Херсонщини. У селищі Зеленівка противник заборонив жителям будь-які переміщення по населеному пункту та здійснює дообладнання системи оборонних рубежів. У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури, є факти підривів цивільного населення", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
__________________________________________________________________________________
https://t.me/alexparkermedia Alex Parker Media
Только что написали с мест по Херсону. Там все гораздо хуже, чем мы могли подумать. Был расчет на некий договорняк с эвакуацией, в который поверил Кремль, но это оказалось кидком. Видимо американцы пообещали, но Украина это проигнорировала. Сейчас там паника. Техника брошена. По оптимистическим сценариям ВСУ захватят в плен около 5000 наших военных. По пессимистическим в плену может оказаться вся группировка около 20 тысяч. Это конец.
54.4K viewshttps://t.me/alexparkermedia/3664 Nov 10 at 23:11
https://t.me/alexparkermedia Alex Parker Media
Кремль только что уничтожил собственными руками всю группировку, которая держался правый берег Херсона. Спасение утопающих теперь дело рук самих утопающих.
37.8K viewshttps://t.me/alexparkermedia/3665 Nov 10 at 23:12
Наглота ордынская!