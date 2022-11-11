За добу російські військові вбили 2 мирних жителів Донеччини, виявлено тіла 6 цивільних, загиблих під час окупації, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
За минулу добу окупаційні війська РФ вбили 2 цивільних жителів у Донецькій області.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 10 листопада стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у Бахмуті та Авдіївці.
Крім того, правоохоронці виявили тіла 6 убитих росіянами під час окупації: 4 у Дробишевому та 2 у Яровій.
Ще 5 людей в області зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
