Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 79 400 осіб (+710 за добу), 2 814 танки, 1 817 артсистем, 5 696 броньованих машин
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 11 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 79 400 осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.11 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 79 400 (+710) осіб ліквідовано,
- танків - 2814 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 5696 (+14) од,
- артилерійських систем - 1817 (+12) од,
- РСЗВ - 393 (+0) од,
- засоби ППО - 205 (+0) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів - 261 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1505 (+6),
- крилаті ракети - 399 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4259 (+17) од,
- спеціальна техніка - 159 (+0).
Топ коментарі
+20 сергей сергей #419483
показати весь коментар11.11.2022 09:42 Відповісти Посилання
+14 MausMike
показати весь коментар11.11.2022 10:01 Відповісти Посилання
+13 arye z.
показати весь коментар11.11.2022 09:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ніхто не знає скільки 300 вижило в перші години, на наступну добу і т.д., ніхто не зна скільки з них перетворилось на попіл, на грунт...скільки беззворотні - без рук, без голови , скільки здриснуло з окопів назад, наприклад в тайгу, скільки зарито по полях...Коротше - чим більше, тим чистіше повітря...ото, що подають, те і є... Бо ікспертаф вагон, починаючи зі Жданова - закінчуючи Абдристовичем...ну і з диванів фахівців вдосталь
А може бути від 17 до 1200!
Як порахувати у БТРі,коли навіть чобіт на залишилось? А там може бути від 0 до 16!
Тому рахують дуже приблизно,по зафіксованим,не ділячи на приналежність.
МО на рефії точно знають скільки відправили ВС та гвардії,але не рахують "музик",кізяків та інше "м'ясо" з окупованих.
Цікавій факт. По звітам гробові виплати вдвічі перевищують кількість офіційних гробів!
От і гадай - брешуть,чи вкрали.
Бо там полічити їх дуже складно, всі "по запчастинам"
Тому й говорять,що реальні завжди більше.
Подумай - де палки!!!
То ли лыжи не едут, то ли я ********...
"Нашел класные кросовки!
Только левый!
-?!?!?!
Потом обьясню!"
Один из пропагандистов рассказал все, не подбирая выражений: "Тех, кто пытается найти этому (сдаче Херсона) оправдание, шлите на х*й... Те, кто считает, что дальше все будет хорошо, пошли их на х*й, потому что в Крыму роют оборонные укрепления, а в одном подразделении последний приказ был: переодевайтесь в гражданку и с***********, как хотите. Это, чтобы вы поняли, весь масштаб п*здеца, к которому нас ведут".(с)
Воювати " до останього расєяніна" будуть закликати ті,хто себе расєянами не рахують.
Найдут промежуточное звено человекообразных рядом с трилобитами,