УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4242 відвідувача онлайн
Новини Війна
11 170 54

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 79 400 осіб (+710 за добу), 2 814 танки, 1 817 артсистем, 5 696 броньованих машин

ворог,кацап,росіянин,русня,орк,чмобік,мобілізований,чмобіки

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 11 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 79 400 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.11 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 79 400 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків - 2814 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 5696 (+14) од,
  • артилерійських систем - 1817 (+12) од,
  • РСЗВ - 393 (+0) од,
  • засоби ППО - 205 (+0) од,
  • літаків - 278 (+0) од,
  • гелікоптерів - 261 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1505 (+6),
  • крилаті ракети - 399 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4259 (+17) од,
  • спеціальна техніка - 159 (+0).

Також читайте: На Донбасі ліквідовано депутата "народної ради ДНР", командира взводу окупантів Михайла Жукова

Автор: 

Генштаб ЗС (7145) ліквідація (4376)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Це серфінгісти.
показати весь коментар
11.11.2022 09:42 Відповісти
+14
показати весь коментар
11.11.2022 10:01 Відповісти
+13
7-го ноября на красной площади провели косплей-парад "парада 1941-го года", типа, как тогда, с парада на фронт. В том числе прогнали подразделение лыжников в белых масхалатах. Задумка не получилась, не похожи эти мордачи на фронтовиков. И на что еще все обратили внимание - каждый "лыжник" держит ровно по одной лыже. Без крепления!
показати весь коментар
11.11.2022 09:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О, вертушечка
показати весь коментар
11.11.2022 09:31 Відповісти
рашисти утилизуються по плану карліка. Херсон буде не "руским" по плану ЗСУ.
показати весь коментар
11.11.2022 09:32 Відповісти
80 тищ дохлих кацапів, а рьохсотих в кілька разів більше.
показати весь коментар
11.11.2022 09:33 Відповісти
Звичайно втрати ворога треба враховувати...я вже як не намагався, так і не зрозуміло поки що...
Ніхто не знає скільки 300 вижило в перші години, на наступну добу і т.д., ніхто не зна скільки з них перетворилось на попіл, на грунт...скільки беззворотні - без рук, без голови , скільки здриснуло з окопів назад, наприклад в тайгу, скільки зарито по полях...Коротше - чим більше, тим чистіше повітря...ото, що подають, те і є... Бо ікспертаф вагон, починаючи зі Жданова - закінчуючи Абдристовичем...ну і з диванів фахівців вдосталь
показати весь коментар
11.11.2022 09:41 Відповісти
... а хто й хутко випарувався у вирiй, где персики.
показати весь коментар
11.11.2022 09:59 Відповісти
...ну да, з тими окрема пісня, тут чисто по втратам ...Ті що по персики двинули - щас там наш батальйон МОНАКО їх атакує, нє уйдьош, подранок
показати весь коментар
11.11.2022 10:01 Відповісти
https://www.dialog.ua/war/262290_1668117145 "Это конец! Кремль уничтожил всю группировку" , - оккупанты об адской ночи армии РФ в Херсоне
показати весь коментар
11.11.2022 10:06 Відповісти
Ну,якось так. Досі не можуть жмуров "москва" порахувати! Суд на ********* говорить що 17.
А може бути від 17 до 1200!
Як порахувати у БТРі,коли навіть чобіт на залишилось? А там може бути від 0 до 16!
Тому рахують дуже приблизно,по зафіксованим,не ділячи на приналежність.
МО на рефії точно знають скільки відправили ВС та гвардії,але не рахують "музик",кізяків та інше "м'ясо" з окупованих.
Цікавій факт. По звітам гробові виплати вдвічі перевищують кількість офіційних гробів!
От і гадай - брешуть,чи вкрали.
показати весь коментар
11.11.2022 11:05 Відповісти
Втрати підорів на переправі не враховуються взагалі, я так зрозумів?
Бо там полічити їх дуже складно, всі "по запчастинам"
показати весь коментар
11.11.2022 09:33 Відповісти
ці дані будуть "уточнюватися" коли не буде більше кого лупити, я так розумію
показати весь коментар
11.11.2022 09:35 Відповісти
Там їм жаба цицьки дасть ,так що
показати весь коментар
11.11.2022 09:46 Відповісти
Навіть цілий,нижче за теічєю його їдять,або вспливе і у плавнях з'їдять.
Тому й говорять,що реальні завжди більше.
показати весь коментар
11.11.2022 11:11 Відповісти
7-го ноября на красной площади провели косплей-парад "парада 1941-го года", типа, как тогда, с парада на фронт. В том числе прогнали подразделение лыжников в белых масхалатах. Задумка не получилась, не похожи эти мордачи на фронтовиков. И на что еще все обратили внимание - каждый "лыжник" держит ровно по одной лыже. Без крепления!
показати весь коментар
11.11.2022 09:37 Відповісти
Це серфінгісти.
показати весь коментар
11.11.2022 09:42 Відповісти
призраки из финских лесов
показати весь коментар
11.11.2022 09:47 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 11:14 Відповісти
Це довбойоби.
показати весь коментар
12.11.2022 11:39 Відповісти
также нет лыжных палок и лыжной смазки - боятся непредвиденных инциндентов
показати весь коментар
11.11.2022 09:44 Відповісти
Осанку бачиш???
Подумай - де палки!!!
показати весь коментар
11.11.2022 09:50 Відповісти
но, но, шановний, там уже бутилкою зайнято
показати весь коментар
11.11.2022 10:53 Відповісти
А, да? Але ж куди тепер дівати палки?
показати весь коментар
11.11.2022 10:57 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 11:36 Відповісти
Смазка туда же израсходована
показати весь коментар
11.11.2022 09:51 Відповісти
якийсь "Спортмастер" надав у тимчасове користування після того, як із мерії мацквипрозоро натякнули
показати весь коментар
11.11.2022 09:44 Відповісти
Стоп. Тільки не цю фотку - вчора, чуть не здохли зо сміху..."дератизатор" і інші почтєнниє ліца влаштували тут перерву на "підняття настрою"...
показати весь коментар
11.11.2022 09:44 Відповісти
Лижі їхня скрепа.
показати весь коментар
11.11.2022 09:49 Відповісти
Стою на асфальте я в лыжи обутый
То ли лыжи не едут, то ли я ********...
показати весь коментар
11.11.2022 09:54 Відповісти
Вальти б"ють дам... Белий танєц - Офіцери приглашают прапорщикоф
показати весь коментар
11.11.2022 09:55 Відповісти
Душевно больных уже выпустили из психушек и на фронт видимо с одной лыжей по асфальту
показати весь коментар
11.11.2022 09:50 Відповісти
гомосятина выкрутится... а лыжи на магнитиках.
показати весь коментар
11.11.2022 10:00 Відповісти
Хотя, чьо заморачиваться, если все "лыжники", как на подбор - в усмирительных рубахах.
показати весь коментар
11.11.2022 10:03 Відповісти
Одна лыжа - это намёк на то, что если и вернутся, то без одной ноги ))
показати весь коментар
11.11.2022 10:22 Відповісти
Думают о перспективе!
"Нашел класные кросовки!
Только левый!
-?!?!?!
Потом обьясню!"
показати весь коментар
11.11.2022 11:14 Відповісти
Вкратце:

Один из пропагандистов рассказал все, не подбирая выражений: "Тех, кто пытается найти этому (сдаче Херсона) оправдание, шлите на х*й... Те, кто считает, что дальше все будет хорошо, пошли их на х*й, потому что в Крыму роют оборонные укрепления, а в одном подразделении последний приказ был: переодевайтесь в гражданку и с***********, как хотите. Это, чтобы вы поняли, весь масштаб п*здеца, к которому нас ведут".(с)
показати весь коментар
11.11.2022 17:54 Відповісти
Элитные. Подготовленные. И белую простынь тратить на них не надо. У них всё с собой.
показати весь коментар
12.11.2022 11:40 Відповісти
де таблиця від Генштабу?
показати весь коментар
11.11.2022 09:42 Відповісти
На початку статті є посилання на Фейсбук Генштабу, там є.
показати весь коментар
11.11.2022 10:08 Відповісти
так 122-ю армию в мире еще никто не ******
показати весь коментар
11.11.2022 09:43 Відповісти
Ще 1 день таких втрат і вже завтра буде 80 тис. Це вже відчутно навіть для росії, якій начхати на втрати своїх військових. Якби не було мобілізації в них, то цифра в 100 тис. була б критичною для них. А так треба набити 200 тис. Якщо вони ще 300 тис. мобілізують то вже критично для рф теж 300 тис. вбитих.
показати весь коментар
11.11.2022 09:44 Відповісти
На раше потенціал є! 1 мУльон втік,0.5 виведено з експлуатації - залишились ще десь 23-24 мУльйона "ходячих кандидатов".
Воювати " до останього расєяніна" будуть закликати ті,хто себе расєянами не рахують.
показати весь коментар
11.11.2022 11:22 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 09:48 Відповісти
ЗСУ показує майстер-клас, як треба проводити успішні мирні переговори
показати весь коментар
11.11.2022 09:53 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 10:01 Відповісти
Кицьок оборзел , на цих двухсотих ще жирок не нагуляв, а вже дивиться в майбутне.
показати весь коментар
11.11.2022 10:25 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 10:13 Відповісти
Де-де... На непридатних для с\г землях. в скотомогильниках... i не забути вапном припудрити.
показати весь коментар
11.11.2022 10:34 Відповісти
А если смотреть в будущее с перспективой, то в шахты. Потомки потом нефть найдут.
показати весь коментар
11.11.2022 10:36 Відповісти
Или палеонтологи офигеют!
Найдут промежуточное звено человекообразных рядом с трилобитами,
показати весь коментар
11.11.2022 11:26 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 11:46 Відповісти
Не, там оч глубоко... археологи отыщут в слое зачинающихся одноклiтинних эвглен зеленых.
показати весь коментар
11.11.2022 11:48 Відповісти
Минус бтг в полном составе и вооружении. Гойда! Главная интрига года 100тыс у новому году,3000 танков так же. Ждём, верим в ЗСУ. Помогаем ЗСУ.
показати весь коментар
11.11.2022 13:08 Відповісти
 
 