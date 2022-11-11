Наступного тижня відбудеться сьомий "Рамштайн", обговорять військову допомогу Україні, - Пентагон
У США наступного тижня проведуть сьоме засідання у форматі "Рамштайн"
Про це повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінг, інформує Цензор.НЕТ.
"Наступного тижня секретар проведе сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України. Ця зустріч пройде віртуально тут, у Пентагоні, і дозволить секретарю та міністрам оборони майже 50 країн обговорити зусилля щодо забезпечення України засобами захисту її суверенітету від подальшої російської агресії. І буде надано додаткову інформацію", - зазначила вона.
Нагадаємо, минула зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 12 жовтня.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В центре города Херсон повесили украинский флаг.
Фотографию с места событий опубликовал журналист Константин Рыженко. По его словам, это дело рук "движения сопротивления".
"Движение сопротивления передает привет. Слава Украине. Фото сейчас", - написал Рыженко в Telegram.