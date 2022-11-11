УКР
Наступного тижня відбудеться сьомий "Рамштайн", обговорять військову допомогу Україні, - Пентагон

У США наступного тижня проведуть сьоме засідання у форматі "Рамштайн"

Про це повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінг, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступного тижня секретар проведе сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України. Ця зустріч пройде віртуально тут, у Пентагоні, і дозволить секретарю та міністрам оборони майже 50 країн обговорити зусилля щодо забезпечення України засобами захисту її суверенітету від подальшої російської агресії. І буде надано додаткову інформацію", - зазначила вона.

Нагадаємо, минула зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 12 жовтня.

Пентагон (1456) допомога (8669) США (24127)
В центре Херсона повесили украинский флаг

В центре города Херсон повесили украинский флаг.

Фотографию с места событий опубликовал журналист Константин Рыженко. По его словам, это дело рук "движения сопротивления".

"Движение сопротивления передает привет. Слава Украине. Фото сейчас", - написал Рыженко в Telegram.
показати весь коментар
11.11.2022 10:39 Відповісти
...
показати весь коментар
11.11.2022 11:08 Відповісти
дякую за фото! не знайша як стягнути з телегаму.
показати весь коментар
11.11.2022 11:42 Відповісти
Моль уже наверное научилась молиться и креститься, когда слышит про Раммштайн.
показати весь коментар
11.11.2022 11:05 Відповісти
 
 