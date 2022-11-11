Наступного тижня відбудеться сьомий "Рамштайн", обговорять військову допомогу Україні, - Пентагон

У США наступного тижня проведуть сьоме засідання у форматі "Рамштайн"

Про це повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінг, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступного тижня секретар проведе сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України. Ця зустріч пройде віртуально тут, у Пентагоні, і дозволить секретарю та міністрам оборони майже 50 країн обговорити зусилля щодо забезпечення України засобами захисту її суверенітету від подальшої російської агресії. І буде надано додаткову інформацію", - зазначила вона.

Нагадаємо, минула зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 12 жовтня.

Читайте: Коли є можливість провести переговори, скористайтесь нею, - представник Пентагону Міллі