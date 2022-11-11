УКР
Понад 46 тисяч воєнних злочинів РФ задокументовано з 24 лютого, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Російські окупаційні війська з 24 лютого скоїли понад 46 злочинів агресії та воєнних злочинів.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 11 листопада задокументовано 46 031 воєнний злочин та 18 861 злочин проти національної безпеки України. За офіційними даними ювенальних прокурорів, 1 259 дітей постраждало в Україні внаслідок збройного вторгнення рф у нашу державу. При цьому 430 дітей загинуло та 829 дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Понад 46 тисяч воєнних злочинів РФ задокументовано з 24 лютого, - Офіс Генпрокурора 01

Почніть з Кучми,саме ця гнида розвалила армію України,все інше наслідки його діяльності.
11.11.2022 10:59 Відповісти
 
 