Понад 46 тисяч воєнних злочинів РФ задокументовано з 24 лютого, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Російські окупаційні війська з 24 лютого скоїли понад 46 злочинів агресії та воєнних злочинів.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 11 листопада задокументовано 46 031 воєнний злочин та 18 861 злочин проти національної безпеки України. За офіційними даними ювенальних прокурорів, 1 259 дітей постраждало в Україні внаслідок збройного вторгнення рф у нашу державу. При цьому 430 дітей загинуло та 829 дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

