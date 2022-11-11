УКР
Генерал Міллі виступає за переговори з РФ найближчим часом. Байден проти, - NYT

байден,міллі

Головний генерал США Марк Міллі вважає, що найближчим часом Україні та Росії варто сісти за стіл переговорів. Однак президент США Джо Байден і його радник з нацбезпеки Джейк Салліван вважають, що ще зарано.

Про це з посиланням на джерела в американській владі пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Міллі на нарадах намагається довести, що українці до зими досягли на полі бою стільки, наскільки розумно могли розраховувати. Тому Україні варто закріпити успіхи за столом переговорів.

Міллі рішуче виступає за дипломатію, але не хоче, щоб створювалося враження про тиск на Україну, пише NYT. На нарадах він показує супутникові знімки російських укріплень і каже, що взимку інтенсивність бойових дій ослабне, а шанси подальших істотних змін лінії фронту зменшаться.

На його думку, це відчиняє вікно для переговорів, стверджують журналісти. Він також наводить приклад Першої світової війни, де обидві сторони багато років вели окопні бої без значних територіальних змін, але з мільйонами жертв.

Читайте: Байден: Війна закінчиться, коли Путін виведе війська з України

Однак позицію Міллі не поділяють ні Байден, ні Салліван. За їхніми словами, російський диктатор Володимир Путін не виявляє готовності до переговорів, а українці натхненні військовими успіхами та не хочуть поступатися територією за столом переговорів.

Салліван вважає, що якщо США зараз наполягатимуть на переговорах, то це дасть сигнал Путіну, кажуть джерела NYT. Російський диктатор тоді вирішить, що йому потрібно ще трохи затягнути війну – і тоді американці все зроблять для нього, вважає радник Байдена.

Також читайте: Путін може бути втомлений від життя через свій вік, але він точно не втомлений від війни, - Зеленський

Інші високопосадовці зазначають, що будь-яка пауза зараз дасть Путіну шанс перегрупуватися. Загалом радники Байдена вважають, що війна буде врешті-решт врегульована переговорами, але момент ще не настав, а США не повинні виглядати як країна, яка тисне на Україну.

Автор: 

Байден Джо (2898) прогноз (1407) Міллі Марк (156) переговори з Росією (1417) New York Times (58)
+63
Для понимания персоны генерала Милли, напомню, что именно он говорил о "падении Киева за 72 часа".
11.11.2022 11:02 Відповісти
+31
Так вони не відійдуть ,, НІЗАЩО . ! Це з зрозуміло навіть віслюку , а генералу ні ..!
Тоді - про що ще з ними перемовлятись . ? Про святкування Нового року хіба що .?
11.11.2022 11:08 Відповісти
+27
При всій повазі до союзників та вдячності США за допомогу, Міллі не політик, ні член Конгресу чи Сенату. Якого біса совати свій писок не в свої справи. Коли ваші війська будуть приймати участь в бойових діях з кацапами, можете з ними влаштовувати переговори, хоч цілуватися. Як завершувати війну повинен вирішувати народ України
11.11.2022 11:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Категорично не можна прислуховуватися до Міллі! Треба звільняти Україну. У лютому 2022 року це робили, то чому не робитимемо у грудні 2022? Бо якийсь Міллі щось там каже?
11.11.2022 17:12 Відповісти
Вчера байден тоже про переговры говорил. Так что будем прислушиваться?
11.11.2022 19:08 Відповісти
те ж саме говорять і росіяни. на чиєму боці генерал Міллі?
11.11.2022 16:23 Відповісти
Дядя Міллі - вивчи нашу історію. Це тобі не Америка, де дотримують слова. Це москаль. І з ним можна домовитись лише коли він досягає кімнатної температури.
11.11.2022 16:35 Відповісти
помнится Будапештский меморандум тоже закрепили. прям куча народу. и Китай к этой куче тоже.
11.11.2022 16:48 Відповісти
Боевой генерал, выступающий за дипломатию - ****** боевой генерал...
11.11.2022 17:03 Відповісти
Якщо у лютому 2022 року ЗСУ воювала, то чому перестане у грудні-лютому 2023? Ну, хіба що коли рашисти встигнуть до кінця зими швидко вибратися з усієї території України у межах її міжнародно визнаних кордонів, тобто станом на 8 грудня 1991 року...
11.11.2022 17:10 Відповісти
В определённом смысле хорошая ситуация, можно легко отследить сепаров любителей переговоров.
11.11.2022 17:14 Відповісти
Игра в хорошего и плохого полицейского. Готовьте к нашей капитуляции, выродки со всех трех сторон уже договорились.
11.11.2022 17:38 Відповісти
Є маленький нюанс- народ проти...
11.11.2022 17:55 Відповісти
Народ разделят и дезинформируют через левацкие сми. Первій раз чтоли.
11.11.2022 18:02 Відповісти
Такий варіант не можна виключати, але народ вже не той...мається на увазі НАРОД УКРАЇНИ,про "поржавших, какая разница" тут не йдеться
11.11.2022 18:44 Відповісти
"Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!" - Аль Капоне

Главное, что Байден имеет ли другую точку зрения, для нас она более важная и весомая...
11.11.2022 18:23 Відповісти
та які перемовини, з ким? вони вже будують плани, як нас взяти, тільки тепер будуть ще більш підступні, і ще більше приділять уваги усіляким маніпуляціям, хитров..им іпсо, і так далі. Люди ще воюють, а в тилу тихесенько вже почали впроваджувати те, що потім нищитемо нас морально, а без моралі нікуди.
11.11.2022 19:51 Відповісти
Розмову з москалями можно буде розпочинати лише після того як можна буде оцінити їх пропозиції по виводу військ з території України, виводу військового флоту з Азово - Черноморського басейну, розміру контрибуції та відшкодування збитків. Вимагати у них гарантій ненападу це рити собіж пастку. Треба вже домовлятись із країнами НАТО про поставки систем ППО та Літаків нового покоління..... Україна перша ворога зустрічає.
11.11.2022 20:28 Відповісти
Йдіть за русскім воєнним корабльом, пане генерале Міллі!
11.11.2022 20:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 