Генерал Міллі виступає за переговори з РФ найближчим часом. Байден проти, - NYT

Головний генерал США Марк Міллі вважає, що найближчим часом Україні та Росії варто сісти за стіл переговорів. Однак президент США Джо Байден і його радник з нацбезпеки Джейк Салліван вважають, що ще зарано.

Про це з посиланням на джерела в американській владі пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Міллі на нарадах намагається довести, що українці до зими досягли на полі бою стільки, наскільки розумно могли розраховувати. Тому Україні варто закріпити успіхи за столом переговорів.

Міллі рішуче виступає за дипломатію, але не хоче, щоб створювалося враження про тиск на Україну, пише NYT. На нарадах він показує супутникові знімки російських укріплень і каже, що взимку інтенсивність бойових дій ослабне, а шанси подальших істотних змін лінії фронту зменшаться.

На його думку, це відчиняє вікно для переговорів, стверджують журналісти. Він також наводить приклад Першої світової війни, де обидві сторони багато років вели окопні бої без значних територіальних змін, але з мільйонами жертв.

Читайте: Байден: Війна закінчиться, коли Путін виведе війська з України

Однак позицію Міллі не поділяють ні Байден, ні Салліван. За їхніми словами, російський диктатор Володимир Путін не виявляє готовності до переговорів, а українці натхненні військовими успіхами та не хочуть поступатися територією за столом переговорів.

Салліван вважає, що якщо США зараз наполягатимуть на переговорах, то це дасть сигнал Путіну, кажуть джерела NYT. Російський диктатор тоді вирішить, що йому потрібно ще трохи затягнути війну – і тоді американці все зроблять для нього, вважає радник Байдена.

Також читайте: Путін може бути втомлений від життя через свій вік, але він точно не втомлений від війни, - Зеленський

Інші високопосадовці зазначають, що будь-яка пауза зараз дасть Путіну шанс перегрупуватися. Загалом радники Байдена вважають, що війна буде врешті-решт врегульована переговорами, але момент ще не настав, а США не повинні виглядати як країна, яка тисне на Україну.