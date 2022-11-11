Визволення Херсона не стане кінцем війни, Росія продовжує окупувати частину територій України, - Салліван

Звільнення Херсона не стане кінцем війни Росії проти України, а Вашингтон не тисне на Київ щодо переговорів з РФ.

Про це заявив радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, відхід Росії на лівий берег Херсонської області стане "важливою військовою подією" для України.

"Якщо це станеться, то це означатиме, що у битві під Києвом, у битві при Херсоні, у битві під Харковом українці здобудуть перемогу над мародерським військом, що вторглося, яке вело незаконну війну в їхній країні", - сказав Салліван.

Водночас, він зазначив, що деокупація Херсона не буде кінцем війни, оскільки Росія продовжує окупувати частину територій України, а тому США продовжать підтримку.

