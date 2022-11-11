УКР
Визволення Херсона не стане кінцем війни, Росія продовжує окупувати частину територій України, - Салліван

салліван

Звільнення Херсона не стане кінцем війни Росії проти України, а Вашингтон не тисне на Київ щодо переговорів з РФ.

Про це заявив радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, відхід Росії на лівий берег Херсонської області стане "важливою військовою подією" для України.

"Якщо це станеться, то це означатиме, що у битві під Києвом, у битві при Херсоні, у битві під Харковом українці здобудуть перемогу над мародерським військом, що вторглося, яке вело незаконну війну в їхній країні", - сказав Салліван.

Водночас, він зазначив, що деокупація Херсона не буде кінцем війни, оскільки Росія продовжує окупувати частину територій України, а тому США продовжать підтримку.

Також читайте: Втрати росіян на полі бою впливають на їхню можливість утримувати окуповані території в Україні, - Салліван

США (24127) Херсон (3570) Салліван Джейк (297)
+9
а кто сказал что это конец войне ? Война с Московией закончится только тогда когда рашисткачя недоимперия будет разрушена без всяких "если" и "но"
11.11.2022 11:17 Відповісти
+4
Чим більше розмов про те, що "ніхто не тисне", тим більше в це віриться
11.11.2022 11:09 Відповісти
+4
саллівану завантажили правильну пєрфолєнту?
чи криса зрозуміла в якому напрямку розвиваються події і, нарешті, вирішила зайняти правильний бік Історії?!
11.11.2022 11:18 Відповісти
Америка говорила,що надасть стільки зброї,скільки потрібно для визволення Херсонщини. Після операції Україна матиме позицію сили проти позиції орків. Наразі Україні потрібна тільки капітуляція ворога
11.11.2022 11:13 Відповісти
Ему что пистона вставили?
11.11.2022 11:11 Відповісти
дайте томогавки, тільки не індіанські, і війна закінчиться дуже швиденько
11.11.2022 11:12 Відповісти
Індіанські томагавки мені нагадали цю картинку

11.11.2022 11:16 Відповісти
Українські томагавки є на шевроні
11.11.2022 11:18 Відповісти
Менш п...здіть, а більше зброї Україні !
11.11.2022 11:12 Відповісти
виють на болотах..
«Предлагаю, если ВСУ обстреливают Белгородскую область, то и ее покинуть тоже».
«Просто скажите, Херсон - это территория России или нет? А то я уже запутался».
«8 месяцев стояли, сейчас решили уйти. Зачем вообще начинали?»
«Откуда дальше планируем отступать?»
«Может, за Урал эвакуироваться? Пока не поздно. Реально страшно сделалось».
11.11.2022 11:15 Відповісти
Даже коли ЗСУ викине кацапів зі всієї території України не факт що війна закінчиться-кацапи обстрілюватимуть ракетами зі своєї території! Що вони і зараз роблять!
11.11.2022 11:16 Відповісти
так само як Ізраїль..будемо так жити, поки орда поруч за поребриком
11.11.2022 11:20 Відповісти
Так, це правда. Все інше - від лукавого. Все інше - відкладена війна.
11.11.2022 11:37 Відповісти
Капитан Очевидность💥
11.11.2022 11:38 Відповісти
Війна може призупинитися, але закінчитися для нас і наших нащадків вона може тільки парадом у Москві і знищенням всієї військової машини москалів. Щоб на століття вони не могли відновитися і знову напасти...
11.11.2022 11:39 Відповісти
 
 