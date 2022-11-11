Фітнес-подруга Резніченка їздить на автівці вартістю 5 млн грн, яка належить фірмі, пов’язаній з "консультантом" Банкової Голиком, - ЗМІ. ВIДЕО

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та фітнес-тренерка Яна Хланта, які стали фігурантами розслідування "Схем", пов’язані з консультантом "Великого будівництва" Юрієм Голиком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Наші Гроші".

"На відео та сама Яна Хланта – дівчина та тренерка дніпропетровського губернатора Валентина Резніченка. Їй належить фірма, якій губернатор злив 8 мільярдів гривень на ремонт доріг, з яких півтора мільярди – безпосередньо у розпал вторгнення. Це знято у паркінгу бізнес-центру "Creative State of Dnipro", співвласником якого є Юрій Голик. Це той самий консультант "Великого будівництва", під чиїм приглядом і відбувається розподіл грошей на асфальтування. В цьому самому будинку орендує собі офіс сам Резніченко по 160 тисяч гривень за місяць", - зазначають журналісти.

Розслідувачі звертають увагу на авто, у яке сідає Хланта.

"Це розкішний "Porsche Panamera" з номером АЕ 6054 РН. Його торік за 5 мільйонів гривень купила фірма "Програматік медіа групп". Ця фірма знову ж таки пов’язана, з тим самим Голиком через спільного директора. А користується цією тачкою не тільки Яна, а й сам Резніченко. Патрульні вже двічі зупиняли його за кермом цієї машини за перевищення швидкості.

Отже маємо усталений тройнічок з однієї дівчини, одного хлопця і "Великого будівельника" з мішком грошей. Але досі не маємо жодних дій по припиненню функціонування злочинного угрупування. Офіс президента Зеленського просто замовчує цю історію, щоб слідство не дай Боже не вийшло на верхівку айсбергу", - зазначили "Наші Гроші".

Також журналісти отримали у своє розпорядження відео, де видно подругу голови ОВА разом з самим Резніченком та розкішним авто. Ці кадри вочевидь було знято рік тому, коли була холодна погода.

Читайте також: Журналісти встановили спільні перельоти Резніченка й фітнес-тренерки разом із "консультантом" з Банкової Голиком, - Схеми. ФОТО

Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що подруга голови Дніпропетровської ОВА Різніченка отримала 2,3 млрд на ремонт доріг в області.

САП відкрила справу після журналістського розслідування про керівника Дніпропетровської ОДА Резніченка.

Також журналісти програми "Схеми" встановили, що керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, його дівчина, фітнес-тренер Яна Хланта та Юрій Голик, який є консультантом "Великого Будівництва" разом здійснюють перельоти за кордон.

Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк не вважає за потрібне ухвалювати якісь рішення стосовно глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка на основі журналістського розслідування про корупцію.

Також читайте: Зеленський досі не відреагував на журналістське розслідування про очільника Дніпропетровської ОВА Резніченка, - Бутусов