УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6735 відвідувачів онлайн
Новини
46 971 76

Фітнес-подруга Резніченка їздить на автівці вартістю 5 млн грн, яка належить фірмі, пов’язаній з "консультантом" Банкової Голиком, - ЗМІ. ВIДЕО

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та фітнес-тренерка Яна Хланта, які стали фігурантами розслідування "Схем", пов’язані з консультантом "Великого будівництва" Юрієм Голиком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Наші Гроші".

"На відео та сама Яна Хланта – дівчина та тренерка дніпропетровського губернатора Валентина Резніченка. Їй належить фірма, якій губернатор злив 8 мільярдів гривень на ремонт доріг, з яких півтора мільярди – безпосередньо у розпал вторгнення. Це знято у паркінгу бізнес-центру "Creative State of Dnipro", співвласником якого є Юрій Голик. Це той самий консультант "Великого будівництва", під чиїм приглядом і відбувається розподіл грошей на асфальтування. В цьому самому будинку орендує собі офіс сам Резніченко по 160 тисяч гривень за місяць", - зазначають журналісти.

Розслідувачі звертають увагу на авто, у яке сідає Хланта. 

"Це розкішний "Porsche Panamera" з номером АЕ 6054 РН. Його торік за 5 мільйонів гривень купила фірма "Програматік медіа групп". Ця фірма знову ж таки пов’язана, з тим самим Голиком через спільного директора. А користується цією тачкою не тільки Яна, а й сам Резніченко. Патрульні вже двічі зупиняли його за кермом цієї машини за перевищення швидкості.

Отже маємо усталений тройнічок з однієї дівчини, одного хлопця і "Великого будівельника" з мішком грошей. Але досі не маємо жодних дій по припиненню функціонування злочинного угрупування. Офіс президента Зеленського просто замовчує цю історію, щоб слідство не дай Боже не вийшло на верхівку айсбергу", - зазначили "Наші Гроші".

Також журналісти отримали у своє розпорядження відео, де видно подругу голови ОВА разом з самим Резніченком та розкішним авто. Ці кадри вочевидь було знято рік тому, коли була холодна погода.

Читайте також: Журналісти встановили спільні перельоти Резніченка й фітнес-тренерки разом із "консультантом" з Банкової Голиком, - Схеми. ФОТО

Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що подруга голови Дніпропетровської ОВА Різніченка отримала 2,3 млрд на ремонт доріг в області.

САП відкрила справу після журналістського розслідування про керівника Дніпропетровської ОДА Резніченка.

Також журналісти програми "Схеми" встановили, що керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, його дівчина, фітнес-тренер Яна Хланта та Юрій Голик, який є консультантом "Великого Будівництва" разом здійснюють перельоти за кордон.

Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк не вважає за потрібне ухвалювати якісь рішення стосовно глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка на основі журналістського розслідування про корупцію.

Також читайте: Зеленський досі не відреагував на журналістське розслідування про очільника Дніпропетровської ОВА Резніченка, - Бутусов

Автор: 

Резніченко Валентин (518) Голик Юрій (133) Дніпропетровська область (4173)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
кто трєніруєтся, єст.
Треба, щоб ці гандони, які єдят під час війни з держбюджету, єлі виключно лайно, і тільки через трубочку. І фітнес-няшка, і її папік.
показати весь коментар
11.11.2022 12:20 Відповісти
+19
Зелеботы давайте подымайте вой что Порох во всем виноват, вместо финансирования ракетных программ и оборонного бюджета пилили бабос на дорогах, наверное по телику на марафоне этого не показывают...
показати весь коментар
11.11.2022 12:22 Відповісти
+18
Когда после Победы выделят деньги на обустройство Украины-они будут безбожно дирибаниться.Зеля,несмотря на предательство и разминированный Чангар(теперь это оплачиваеться сотнями тысяч жизней)-станет героем-победителем,благодаря героизму ВСУ-лохторат все ему простит и снова выберет ."Велике крадівництво "-ще попереду.
показати весь коментар
11.11.2022 12:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и подругу и машину утилизировать
показати весь коментар
11.11.2022 12:17 Відповісти
Авто що завинило(чудо автотехніки)? Просто відібрати. А дєвочку разжаловать і віддати в наложниці агроахрінєї
показати весь коментар
11.11.2022 12:34 Відповісти
Шёл 9-й месяц войны,а разные зебильные подруги продолжали с этого всего ржать...
показати весь коментар
11.11.2022 12:39 Відповісти
Або не показуйте того ***...ства ,або розстрілюйте без суду цю всю шваль !!!
показати весь коментар
11.11.2022 12:59 Відповісти
Беню, Ваву, ригів+++
показати весь коментар
12.11.2022 10:10 Відповісти
Дивно чому президент хоча б тимчасово, на час розслідування набу, не відстороняє губернаторів дніпропетровської і запорізької області
показати весь коментар
11.11.2022 12:56 Відповісти
Дивно, що дурень та покидьок не відстороняє своїх поплічників?
Чи Ви з 73?
показати весь коментар
11.11.2022 13:22 Відповісти
тому що він частина всього цього великого крадівництва
показати весь коментар
11.11.2022 14:38 Відповісти
Бо то його подільники
показати весь коментар
12.11.2022 18:32 Відповісти
кто трєніруєтся, єст.
Треба, щоб ці гандони, які єдят під час війни з держбюджету, єлі виключно лайно, і тільки через трубочку. І фітнес-няшка, і її папік.
показати весь коментар
11.11.2022 12:20 Відповісти
Няшка? Скорее страшко, которую из под руля не видно.
показати весь коментар
11.11.2022 12:26 Відповісти
Хотя ей раньше наверное особо и не приходилось подниматься выше руля.
показати весь коментар
11.11.2022 12:27 Відповісти
Да..."кухарки" у слуг народу зараз ну дуже "дороговартісні"... але то нічого, Україна ж "не бідна" країна, прогодує і їх...
показати весь коментар
11.11.2022 12:22 Відповісти
Зелеботы давайте подымайте вой что Порох во всем виноват, вместо финансирования ракетных программ и оборонного бюджета пилили бабос на дорогах, наверное по телику на марафоне этого не показывают...
показати весь коментар
11.11.2022 12:22 Відповісти
заробила дівчина...
показати весь коментар
11.11.2022 12:24 Відповісти
насса-бирала...
показати весь коментар
11.11.2022 12:28 Відповісти
сама далбилась ой дабілась)))
показати весь коментар
11.11.2022 14:44 Відповісти
Так Подоляка уже адвокатом призначили.
показати весь коментар
11.11.2022 12:25 Відповісти
Вони Дали на ЗСУ?
показати весь коментар
11.11.2022 12:25 Відповісти
І вони, і єрмак, і зе, і арахамія - всі куміри73 розумних виборців поздавали гроши, кров та шашлики на ЗСУ!
показати весь коментар
11.11.2022 13:25 Відповісти
Ні, вона просто дала
показати весь коментар
11.11.2022 18:24 Відповісти
Пора трибуналы организовывать. Для украинских гнид.
показати весь коментар
11.11.2022 12:29 Відповісти
Когда после Победы выделят деньги на обустройство Украины-они будут безбожно дирибаниться.Зеля,несмотря на предательство и разминированный Чангар(теперь это оплачиваеться сотнями тысяч жизней)-станет героем-победителем,благодаря героизму ВСУ-лохторат все ему простит и снова выберет ."Велике крадівництво "-ще попереду.
показати весь коментар
11.11.2022 12:33 Відповісти
73% ідіотів в Україні - це відсутність навіть теоретичної можливості стати нормальною державою.
Хоча соц. опитування КМІС в жовтні 2022 показало, що аж 88% будуть жити в заможній країні. Тобто, кількість неадекватних вже 88%.
зеградація зростає.
показати весь коментар
11.11.2022 13:32 Відповісти
Спокійніше Alex, мисліть логічно... Зескотиняка здала кацапам області, що поголовно підтримали це препізеденське, порнографічне непорозуміння... Така собі обрізана вдячність та розплата домовинами.

показати весь коментар
12.11.2022 10:19 Відповісти
дякую, але надія дуже слабка.
якщо Українці дійсно підтримують тезу "не на часі" (Віталій Портніков, наприклад), то лайна зе більше ніж Людей.
показати весь коментар
12.11.2022 17:16 Відповісти
лайна завжди більше, а пропорція 4 до 1 (люди, нелюди, людиська та біси)... Ви ж тут давно та пам'ятаєте скільки енергії затрачено було, щоб достукатись до іржунів, що голосуй за кого хочеш, тільки не за тупого кловуна... Масовий психоз чи дурнуваті телепузики, але надія є, хоча б тому, що понад 40% не прийшло на 2-ий тур взагалі (якщо із кількістю виборців не нахімічено як у кацапів?) Бідні, бо дурні та дурні, бо бідні? І в першу чергу- розумово.
показати весь коментар
12.11.2022 20:16 Відповісти
зебидлу -все, мудрому наріду-абдрістовічя.
показати весь коментар
11.11.2022 12:35 Відповісти
Голик це корупційна мразота разом з Резніченком та шльондрою. Всіх трьох ЗА ГРАТИ
показати весь коментар
11.11.2022 12:38 Відповісти
яна хлам ездит не на хламе
показати весь коментар
11.11.2022 12:40 Відповісти
Зробимо їх разом.
показати весь коментар
11.11.2022 12:43 Відповісти
Фитнес-подруга ?
Почему не "членкиня?"
показати весь коментар
11.11.2022 12:44 Відповісти
Хуже не будет!
показати весь коментар
11.11.2022 12:45 Відповісти
От чого ви до людей чипляєтесь ? У кожного свій шлях по життю і проїхати його треба на ровері а десь можна й на панамері , а для таких машин треба ще й дороги будувати. Так шо не треба тут розводити демагогію.
показати весь коментар
11.11.2022 12:52 Відповісти
Поважаю наших слуг за відчайдушну боротьбу з народонаселением
показати весь коментар
11.11.2022 12:53 Відповісти
Ворованной быстрой машине - тяжёлый бетонный куб.
показати весь коментар
11.11.2022 12:56 Відповісти
Чувакам з ОПи пора б вже зрозуміти - по старому вже не буде , і коли завершиться війна з ордою кацапською , суспільство візьметься за орду внутрішню , за них тобто . .
Не для цього народ України несе зараз такі величезні втрати , щоб все залишилось - по старому . Країна має змінитись , раз і назавжди . І стати врешті - країною першого світу ,, на яку будуть рівнятись у світі .
То ж в їхніх інтересах почати очистку країни від різного корупційного лайна - вже зараз . І починати треба - з себе .!!
Так в них в майбутньому залишиться хоч якийсь шанс , на поблажливе відношення суспільства до себе .
показати весь коментар
11.11.2022 12:57 Відповісти
Надто песимістично .. . Я песимістичним прогнозам ніколи не довіряв , і не довіряю .
Під час війни нічого і не зміниться , бо всім зараз не до того . Всі думки суспільства - про війну , і про те як би вижити . Але в мирний час , все зміниться .
Таке колосальне потрясіння для суспільства як -війна , все змінить .
показати весь коментар
11.11.2022 13:42 Відповісти
На жаль, по кількості, народ - це і є 73 дупоголових!
Сподівання, що решта 27% - здебільшого люди.
Може варто провести дезебілізацію країни і замінити 73-м виборче право на право колупатись у носі і дупі?
показати весь коментар
11.11.2022 13:39 Відповісти
Все ж вважаю що навіть дупоголовим вже набридло дивитись отакі - відосіки .!! .
показати весь коментар
11.11.2022 13:45 Відповісти
Дивилися,знімали і не застрелили.Що є воєнний стан,що нема.
показати весь коментар
11.11.2022 13:02 Відповісти
Зачем все это. Неужели вы до сих пор верите что после войны сможете сменить Зеленского. Это очередная фантастическая мрия.
показати весь коментар
11.11.2022 13:07 Відповісти
А чому б і ні .. ? У нас все ж не кацапія , і царів незмінних - немає .
показати весь коментар
11.11.2022 13:48 Відповісти
когда они уже нажрутся все эти главы всяких администраций, даже во время войны, когда само их существование поставлено под вопрос, не могут успокоиться
показати весь коментар
11.11.2022 13:07 Відповісти


https://daily.rbc.ua/ukr/show/sdelat-glava-oga-4-goda-opyt-valentina-reznichenko-1553757193.html

показати весь коментар
11.11.2022 13:25 Відповісти
https://daily.rbc.ua/ukr/show/sdelat-glava-oga-4-goda-opyt-valentina-reznichenko-1553757193.html
показати весь коментар
11.11.2022 13:27 Відповісти
А чо никто ей на этой машине гвоздем не нацарапал слово ШЛЮХА?
показати весь коментар
11.11.2022 13:36 Відповісти
наприсіДАЛА
показати весь коментар
11.11.2022 13:52 Відповісти
Велике крадівництво такі дрібниці не зупинять
показати весь коментар
11.11.2022 13:55 Відповісти
..насосала-припідняла зебілам, кому НАДА
показати весь коментар
11.11.2022 14:09 Відповісти
А потім українці обурюються, що республіканці хочуть припинити допомогу, а розганяють цю «зраду» прямо із ОП!
показати весь коментар
11.11.2022 16:13 Відповісти
𝑶𝒌𝒔𝒂𝒏𝒂༻꧂

@oksanetta11

·

https://twitter.com/oksanetta11/status/1590627572861132801 10 ****.

Златочка Некрасова, ну та, що причетна до розкрадання тон гуманітарки в Запоріжжі, з сумочкою на плечі від Shanel за 10 тис баксів, в Австрії купує «для людей постраждалих від війни» брендові кросівки..

ТСК! А нах вас створили? Щоб що?

https://twitter.com/i/status/1590627572861132801
показати весь коментар
11.11.2022 16:25 Відповісти
ішь ти!!! журналюгі какіх-та схєм!!! на асфальт!!! н-а а-с-ф-а-л-ь-т!!! на святоє замахнулісь!!!
показати весь коментар
11.11.2022 16:56 Відповісти
То що, зєлєдент збирає 100 млн. на "дронний флот"?!!
То нехай збирає...
показати весь коментар
11.11.2022 17:43 Відповісти
Суки ненажерливі .На нари всіх , незалежно посади , всіх сук .
показати весь коментар
11.11.2022 18:01 Відповісти
і за цю гидоту треба воювати та померати? шляк би їх трафив
показати весь коментар
11.11.2022 18:58 Відповісти
кавалерша ордена княгини ольги натаха масейчук сказала що нам треба еднатися . розслидування розпилу державних коштив ..не на часи.. те що ******* та продають гуманитарку теж ..не на часи.. бо те кто сербает суп из железной кружки сваренный на двух кирпичах возле разрушенного дома должен еднатыся с уродами-мародерами что машины для ****** покупают за 5 лимонов . а вова ..не замечает.. этих ..мелочей.. хоть бы на время следствия отстранил от обязанностей воровать из нищего бюджета который нам наполняют США ЕС И МИРОВОЙ БАНК
показати весь коментар
11.11.2022 19:00 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 18:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3K3W_Gfd-e0%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%96%D0%BD https://www.youtube.com/watch?v=3K3W_Gfd-e0Скрябін - Порш пана мера
показати весь коментар
11.11.2022 19:05 Відповісти
Да...***.Раньше,после таких новын...я думал вот суки скоты...мародёры...30 лет грабят и тд.А сейчас задумался эти схемы *****...бутусовы..бигусы....вы наверное такие как они....***** мне смотреть на этих держиморд и ихних ***дей??????У меня гипертония.....Остро реагирую на такую *****.Просто нет слов.....тут по копейке собираем на пнб земляку на машину на фронт всей громадой.....А тут такое.....Тварины.Вместо этих подглядываний за богоподобными....что то зделаете????Ресурс у Вас есть,раз вы так их выпасаете...и знаете за их дела.ДумайТЭ)))
показати весь коментар
11.11.2022 19:08 Відповісти
і якого ти, прициндолив до цього БУТУСОВА?
показати весь коментар
12.11.2022 10:28 Відповісти
***** страшная сила , весь ответ.
показати весь коментар
11.11.2022 21:26 Відповісти
Після цього главнєйший втратить електлорат. Не буде уже не 73% . Буде менше, може 72%. Їх не відпускає.
показати весь коментар
12.11.2022 07:15 Відповісти
Та їм же головне що не Порох, а там і за пєнкіна з моісеєвим проголосують.
показати весь коментар
12.11.2022 18:16 Відповісти
І що тут такого незвичного? Можновладці як крали, так і крадуть, ***** як їздили на крутих тачках, куплених їхніми папиками за вкрадені кошти, так і їздять.
Життя продовжується.
Але є одне АЛЕ. Це те, що республіканці починають розслідування топ корупції в Україні. І це може вдарити по допомозі Україні з боку США.
показати весь коментар
12.11.2022 10:29 Відповісти
Військову допомогу нам США не скасує і не обмежить. Не треба розганяти зраду.
показати весь коментар
12.11.2022 11:40 Відповісти
Якщо перестануть виділяти з бюджета десятки мільярдів на дороги, то с чєго ********* будєт харчєватся.
показати весь коментар
12.11.2022 11:32 Відповісти
Типу елітна ПРОСТИДІРКА

показати весь коментар
12.11.2022 18:14 Відповісти
шлюха,що оплачується з наших податків,сором і ганьба нам,сцикунам,що сидять і мовчать.Дк дніпровська громада,чому ця шваль досі ходить не на милицях(як мінімум?)
показати весь коментар
04.05.2023 11:38 Відповісти
 
 