Роспропаганда вчить окупантів знищувати свою техніку, використовуючи досвід єменських хуситів, - Бутусов

Російські пропагандисти вже не дають порад як правильно воювати, натомість радять спалювати техніку та тікати.

Про це у Telegram повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російські блогери навчають російських військовослужбовців як правильно знищувати свою бойову техніку і закликають використовувати досвід єменських хуситів! Один із найбільш рейтингових пропутинських пропагандистів Борис Рожин, відомий як Colonelcassad, дає пораду російським військовим, що треба мати із собою запаси ганчір'я та бензину, щоб швидко та ефективно підпалювати свої бойові машини, не допускаючи захоплення українцями", - йдеться в повідомленні.

Бутусов звернув увагу, що російські пропагандисти вже не дають порад як правильно воювати, а радять спалювати техніку та тікати.

"Росія не хотіла навчатися у НАТО, і тепер нарешті знайшла для себе вчителів, що підходять за рівнем розвитку…", - підсумував журналіст.

Читайте: Херсон уже у зоні дії української артилерії. Поразка росіян може бути перетворена на розгром, якщо необхідні боєприпаси спрямувати на ураження зон поблизу переправ, - Бутусов