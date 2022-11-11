УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6735 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 459 13

Роспропаганда вчить окупантів знищувати свою техніку, використовуючи досвід єменських хуситів, - Бутусов

херсонщина,техніка,червоне

Російські пропагандисти вже не дають порад як правильно воювати, натомість радять спалювати техніку та тікати.

Про це у Telegram повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російські блогери навчають російських військовослужбовців як правильно знищувати свою бойову техніку і закликають використовувати досвід єменських хуситів! Один із найбільш рейтингових пропутинських пропагандистів Борис Рожин, відомий як Colonelcassad, дає пораду російським військовим, що треба мати із собою запаси ганчір'я та бензину, щоб швидко та ефективно підпалювати свої бойові машини, не допускаючи захоплення українцями", - йдеться в повідомленні.

Бутусов звернув увагу, що російські пропагандисти вже не дають порад як правильно воювати, а радять спалювати техніку та тікати.

"Росія не хотіла навчатися у НАТО, і тепер нарешті знайшла для себе вчителів, що підходять за рівнем розвитку…", - підсумував журналіст.

Читайте: Херсон уже у зоні дії української артилерії. Поразка росіян може бути перетворена на розгром, якщо необхідні боєприпаси спрямувати на ураження зон поблизу переправ, - Бутусов

Роспропаганда вчить окупантів знищувати свою техніку, використовуючи досвід єменських хуситів, - Бутусов 01

Автор: 

армія рф (18528) Бутусов Юрій (3642)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Друга армія в світі.
показати весь коментар
11.11.2022 12:11 Відповісти
+8
Кувалдою по детонатору снаряда.
Можна в салоні, можна в кузові.
показати весь коментар
11.11.2022 12:24 Відповісти
+6
при подготовке чмобиков надо мастер-классы по поджёгам организовать ))
показати весь коментар
11.11.2022 12:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Друга армія в світі.
показати весь коментар
11.11.2022 12:11 Відповісти
Перша! За вигрібанням люлєй.
показати весь коментар
11.11.2022 12:28 Відповісти
при подготовке чмобиков надо мастер-классы по поджёгам организовать ))
показати весь коментар
11.11.2022 12:15 Відповісти
нужно и соревнования проводить, лучше на реальной технике, для правдоподобности
показати весь коментар
11.11.2022 12:43 Відповісти
Учитывая рукозадость многих чмобиков, совет очень дельный. Только сигарету забыл упомянуть: напоследок курнуть - самое оно...
показати весь коментар
11.11.2022 12:17 Відповісти
Да, да, можно прям БК сразу поджигать, чтобы никому не досталось)
показати весь коментар
11.11.2022 12:23 Відповісти
Кувалдою по детонатору снаряда.
Можна в салоні, можна в кузові.
показати весь коментар
11.11.2022 12:24 Відповісти
Пхахахахаха.
показати весь коментар
11.11.2022 12:32 Відповісти
интересно, в армиях НАТО такому учат?
показати весь коментар
11.11.2022 12:49 Відповісти
Буквально из говна и тряпок
показати весь коментар
11.11.2022 12:50 Відповісти
Рускі журнашлюхи - це "сила"..!
показати весь коментар
11.11.2022 13:03 Відповісти
Отто Кариус, танковый ас вермахта,описывал, что в башне находилась мина для подрыва танка прямо у головы командира. Эта мина немедленно выбрасывалась а на это место устанавливалась фляга с алкоголем. По немецким правилам командир отвечал в экипаже за еду. Проверяющим всегда говорили, про установку таких мин в их автомобилях. А лаптям предлагают возить тряпки и бензин.
показати весь коментар
11.11.2022 13:25 Відповісти
 
 