Міноборони РФ прозвітувало про перекидання військ на лівий берег Дніпра. Кажуть, втрат нема

У російському міністерстві твердять, що нібито не допустили втрат особового складу та техніки під час перекидання військ на лівий берег Дніпра на Херсонщині.

Про це Міноборони РФ повідомило у зведенні, інформує Цензор.НЕТ.

В Міноборони РФ твердять, що завершили перекидання підрозділів о 5 ранку за московським часом.

"На Херсонському напрямку сьогодні о 5 годині ранку за московським часом завершено перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро", - йдеться у повідомленні.

Міноборони РФ звітує про відсутність втрат.

"Жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишено. Усі російські військовослужбовці переправились на лівий берег Дніпра... Втрат особового складу, озброєння, військової техніки та матеріальних засобів російського угруповання військ не допущено", - твердять у міністерстві.