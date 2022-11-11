УКР
Міноборони РФ прозвітувало про перекидання військ на лівий берег Дніпра. Кажуть, втрат нема

У російському міністерстві твердять, що нібито не допустили втрат особового складу та техніки під час перекидання військ на лівий берег Дніпра на Херсонщині.

Про це Міноборони РФ повідомило у зведенні, інформує Цензор.НЕТ.

В Міноборони РФ твердять, що завершили перекидання підрозділів о 5 ранку за московським часом.

"На Херсонському напрямку сьогодні о 5 годині ранку за московським часом завершено перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро", - йдеться у повідомленні.

Міноборони РФ звітує про відсутність втрат.

Дивіться: Російські окупанти тікають пішки із Херсона. ВIДЕО

"Жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишено. Усі російські військовослужбовці переправились на лівий берег Дніпра... Втрат особового складу, озброєння, військової техніки та матеріальних засобів російського угруповання військ не допущено", - твердять у міністерстві.

Херсон (3570) Міноборони рф (721) Херсонська область (6129)
+31
ніхто нікуди не вийшов, ЗСУ молотять кацапів під Херсоном, аж гай шумить. потвори покидали все, біжать пішки, навіть вплав намагаються переплисти Дніпро. і все це відбувається під щільним вогнем української артилерії, танків та всього, що може стріляти.
11.11.2022 12:45 Відповісти
11.11.2022 12:45 Відповісти
+29
11.11.2022 12:48 Відповісти
11.11.2022 12:48 Відповісти
+28
11.11.2022 12:36 Відповісти
11.11.2022 12:36 Відповісти
"Потерь нет. Терять некого."
11.11.2022 12:30 Відповісти
11.11.2022 12:30 Відповісти
Но договорняк скорее всего был. Слишком просто рашистам дали уйти.
11.11.2022 13:00 Відповісти
11.11.2022 13:00 Відповісти
А кто тебе сказал, что им дали уйти?)
11.11.2022 13:43 Відповісти
11.11.2022 13:43 Відповісти
Ну так тре було стати грудями на мості, розчепіривши грабки... Чи до матрасу приклеївся?!
11.11.2022 14:11 Відповісти
11.11.2022 14:11 Відповісти
Ще б ти пішов куди-небуть і не ****** отут.
11.11.2022 17:32 Відповісти
11.11.2022 17:32 Відповісти
Хєр навєкі в рассіє
показати весь коментар
11.11.2022 12:30 Відповісти
11.11.2022 12:33 Відповісти
11.11.2022 12:33 Відповісти
А ця льоха с какого бодуна - герой наравбсеи?
11.11.2022 12:42 Відповісти
11.11.2022 12:42 Відповісти
Цей генерал колись зустрічався з Кадировим?
11.11.2022 13:13 Відповісти
11.11.2022 13:13 Відповісти
То секретна зброя останнього шансу- новітня модифікація "Баба- Ягаааа"- мішок сала"!
11.11.2022 14:13 Відповісти
11.11.2022 14:13 Відповісти
коли ця пика зростеться зі сракою - це буде епічний фінал)
11.11.2022 23:07 Відповісти
11.11.2022 23:07 Відповісти
11.11.2022 12:33 Відповісти
11.11.2022 12:33 Відповісти
11.11.2022 12:36 Відповісти
11.11.2022 12:36 Відповісти
Та по-любасу... І потєрь нєт, і Кієв взят за 3 дня.
11.11.2022 12:36 Відповісти
11.11.2022 12:36 Відповісти
ніхто нікуди не вийшов, ЗСУ молотять кацапів під Херсоном, аж гай шумить. потвори покидали все, біжать пішки, навіть вплав намагаються переплисти Дніпро. і все це відбувається під щільним вогнем української артилерії, танків та всього, що може стріляти.
11.11.2022 12:45 Відповісти
11.11.2022 12:45 Відповісти
11.11.2022 12:48 Відповісти
11.11.2022 12:48 Відповісти
Якщо це правда, то будуть десятки тисяч полонених яких не випустили на правий берег. Де ж вони? Немає?
11.11.2022 13:41 Відповісти
11.11.2022 13:41 Відповісти
їх, кацапсин, там загалом було два десятки тисяч. то про які десятки тисяч полонених мова? вони стадом зібралися біля Каховки і ЗСУ розпилює їх на атоми артою та Хаймарсами. там взагалі ніяких полонених не буде. пару тисяч може по Херсону наловлять, з тих хто поховався.
11.11.2022 17:52 Відповісти
11.11.2022 17:52 Відповісти
Їх там було 40 тис., з яких за повідомленнями усі успішно вийшли. Але ж наказу не було.. або навіть дати вийти ворогу.
Йди полови ті атоми, може зліпиш з них пару тисяч.
Зрозуміло, що полонених не буде при такому керівництві, барін запрєтіл. І ніхто Азовців обмінювати не збирається
11.11.2022 19:26 Відповісти
11.11.2022 19:26 Відповісти
барін то в тебе на паРаші, а у наших вояків є командування, яке знає, що робить, на відміну від твого ***** та його міньйонів. не хвилюйся так, сміттєвих пакетів на всіх кацапсячих мразей вистачить.
11.11.2022 19:36 Відповісти
11.11.2022 19:36 Відповісти
У командування є вставка з вярховним на чолі, а барін то в кремлі сидить
11.11.2022 20:16 Відповісти
11.11.2022 20:16 Відповісти
І ти, бідося, сьогодні зарєструвалося на цензорі, щоб цим поділитися?

Як там близькі, кацапіку, не дзвонять з дна Дніпра? А шо случілось? Ай-яй-яй. Горе яке. Лади не буде))) готуй пляшку, чмо, ЗСУ з кожним днем все ближче!
11.11.2022 12:47 Відповісти
11.11.2022 12:47 Відповісти
Та да, вчера еще говорили шо надо целая неделя для вывода.
11.11.2022 14:07 Відповісти
11.11.2022 14:07 Відповісти
За украденный, рашистами сезон херсонских арбузов ! 🪃🪃🪃💥💥💥💥🔥🔥🔥
11.11.2022 12:38 Відповісти
11.11.2022 12:38 Відповісти
11.11.2022 12:39 Відповісти
11.11.2022 12:39 Відповісти
А чмобікі вважали себе військовослужбовцями
11.11.2022 12:40 Відповісти
11.11.2022 12:40 Відповісти
Ага!
11.11.2022 12:44 Відповісти
11.11.2022 12:44 Відповісти
100%
11.11.2022 14:09 Відповісти
11.11.2022 14:09 Відповісти
Вьется-вьется (знамя полковое)... каамандиры вперде ПУТЬ.
11.11.2022 12:45 Відповісти
11.11.2022 12:45 Відповісти
11.11.2022 12:46 Відповісти
11.11.2022 12:46 Відповісти
На жаль.дали їм втекти.
11.11.2022 12:46 Відповісти
11.11.2022 12:46 Відповісти
Ага, втекти до кобзону
11.11.2022 13:44 Відповісти
11.11.2022 13:44 Відповісти
Тє кто мьортвиє уволілісь єщьо вчера.
11.11.2022 12:47 Відповісти
11.11.2022 12:47 Відповісти
Не пойму, Херсон уже - наш?
11.11.2022 12:48 Відповісти
11.11.2022 12:48 Відповісти
Патерь нет.Как обычно.
11.11.2022 12:48 Відповісти
11.11.2022 12:48 Відповісти
Патерь нет пацаны, но надо срочно ещё 50к чмобиков
11.11.2022 12:54 Відповісти
11.11.2022 12:54 Відповісти
Правильно. Нет потерь значит и нет гробовых белых лад. Скоро будут говорить что рузгих вообще в Херсоне небыло то фсе было снять в Голливуде Госдепом
11.11.2022 12:54 Відповісти
11.11.2022 12:54 Відповісти
Если "ни одной единицы техники и вооружения" нет на правом берегу, то наши уже в Херсоне должны быть? Ну так же?
11.11.2022 12:56 Відповісти
11.11.2022 12:56 Відповісти
Вы не учли зелёных человечков
11.11.2022 13:00 Відповісти
11.11.2022 13:00 Відповісти
Опять их там нет, а в Херсоне зеленые человечки остались.
11.11.2022 12:59 Відповісти
11.11.2022 12:59 Відповісти
Дуже цікава ситуація із Н.Каховкою. Закріпитись там у них точно не вийде. Дуже важливо, аби бруднодупі не змогли підірвати дамбу.
11.11.2022 13:00 Відповісти
11.11.2022 13:00 Відповісти
Сракоголові вони.
11.11.2022 13:05 Відповісти
11.11.2022 13:05 Відповісти
трололо нація
11.11.2022 13:12 Відповісти
11.11.2022 13:12 Відповісти
11.11.2022 13:29 Відповісти
11.11.2022 13:29 Відповісти
Якщо на секунду припустити, що всі свої війська з праобережжя рашистська пітьма вивела, тоді секрет цього фокусу ворога такий:
1) інформаційна спецоперація з нагнітання в ЗМІ тези: ні кроку назад з Херсону і правого берега ;
2) одночасно із п.1 початок скритого відведення найбільш боєздатних частин на лівий берег вночі по дамбі і під Антонівським мостом, а також вдень під виглядом мирних мешканців окупантів, переодітих в цивільний одяг ;
3) заведення в зворотньому порядку вдень і відкрито чмобиків на правий берег для видимості нарощування угрупування;
4) таємна переправа вночі техніки на лівий берег по наведених понтонах, користуючись тотальним режимом обмеження моьілтносиі населення;
5) після фактичного виведення військ і залишення на позиціях лише окремих загонів для ведення ар'єргардних боїв публічне оголошення про вивід військ, підрив мостів через Інгулець для сповілтнння наступу ЗСУ;
6) відхід решти частин впродовж двох діб за Дніпро, підрив Антонівських мостів.
Залишається завершальна опція цієї операції - це підрив з частковим руйнуванням Каховської дамби.
11.11.2022 13:35 Відповісти
11.11.2022 13:35 Відповісти
І чого ти не в штабі?..
11.11.2022 17:37 Відповісти
11.11.2022 17:37 Відповісти
хочу щоб міноборони рф прозвітувало про перекидання військ у ростовську область з України
11.11.2022 13:37 Відповісти
11.11.2022 13:37 Відповісти
11.11.2022 13:37 Відповісти
11.11.2022 13:37 Відповісти
Ну, якщо кажуть, що "потєрь нєт", то нехай так і буде. Зачистять наші правий берег разом із Херсоном, тоді і порахують. Зараз ніколи.
11.11.2022 13:40 Відповісти
11.11.2022 13:40 Відповісти
Щось мутять 146%
11.11.2022 14:10 Відповісти
11.11.2022 14:10 Відповісти
Хто з них, м'яко кажучи, говорить не правду. министр оборони України каже, шо руским потрібен тиждень шоб вивести війска. каци - вже всіх вивели. Дивлюсь на карту - всі кацапськи полки вийшли на лівий берег. У кого він адвокат, кого захищає, кого прикриває і, як всі адвокати - скіки коштують послуги адвоката.
11.11.2022 14:53 Відповісти
11.11.2022 14:53 Відповісти
Ніхто цапам не давав згоди відходити по договорняку,просто вони тікають зі швидкість більше чим політ снарядя.
11.11.2022 15:24 Відповісти
11.11.2022 15:24 Відповісти
Якщо не буде колон полонених, та техніки, яка згоріла, або була кинута, то нам хтось вішає лапшу на вуха з приводу, що не було договорняка. Наступним треба буде очікувати мирні перемовини із фіксацією лініі фронту.
11.11.2022 16:01 Відповісти
11.11.2022 16:01 Відповісти
Среди тех кто выжил - втрат нема
11.11.2022 19:47 Відповісти
11.11.2022 19:47 Відповісти
 
 