Міноборони РФ прозвітувало про перекидання військ на лівий берег Дніпра. Кажуть, втрат нема
У російському міністерстві твердять, що нібито не допустили втрат особового складу та техніки під час перекидання військ на лівий берег Дніпра на Херсонщині.
Про це Міноборони РФ повідомило у зведенні, інформує Цензор.НЕТ.
В Міноборони РФ твердять, що завершили перекидання підрозділів о 5 ранку за московським часом.
"На Херсонському напрямку сьогодні о 5 годині ранку за московським часом завершено перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро", - йдеться у повідомленні.
Міноборони РФ звітує про відсутність втрат.
"Жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишено. Усі російські військовослужбовці переправились на лівий берег Дніпра... Втрат особового складу, озброєння, військової техніки та матеріальних засобів російського угруповання військ не допущено", - твердять у міністерстві.
Йди полови ті атоми, може зліпиш з них пару тисяч.
Зрозуміло, що полонених не буде при такому керівництві, барін запрєтіл. І ніхто Азовців обмінювати не збирається
Як там близькі, кацапіку, не дзвонять з дна Дніпра? А шо случілось? Ай-яй-яй. Горе яке. Лади не буде))) готуй пляшку, чмо, ЗСУ з кожним днем все ближче!
1) інформаційна спецоперація з нагнітання в ЗМІ тези: ні кроку назад з Херсону і правого берега ;
2) одночасно із п.1 початок скритого відведення найбільш боєздатних частин на лівий берег вночі по дамбі і під Антонівським мостом, а також вдень під виглядом мирних мешканців окупантів, переодітих в цивільний одяг ;
3) заведення в зворотньому порядку вдень і відкрито чмобиків на правий берег для видимості нарощування угрупування;
4) таємна переправа вночі техніки на лівий берег по наведених понтонах, користуючись тотальним режимом обмеження моьілтносиі населення;
5) після фактичного виведення військ і залишення на позиціях лише окремих загонів для ведення ар'єргардних боїв публічне оголошення про вивід військ, підрив мостів через Інгулець для сповілтнння наступу ЗСУ;
6) відхід решти частин впродовж двох діб за Дніпро, підрив Антонівських мостів.
Залишається завершальна опція цієї операції - це підрив з частковим руйнуванням Каховської дамби.