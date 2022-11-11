З окупованого Маріуполя зникла частина російських підрядників без здачі робіт і зарплат, - Андрющенко

У тимчасово захопленому окупантами Маріуполі Донецької області зникла частина "підрядників" з Росії, кинувши роботи незакінченими, а людей без зарплати.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі зникла частина "підрядників" з Росії. Кинувши роботи неокінченими, а людей без зарплати. Причина виявилась дуже пікантною. Так, вчора Басманий суд заарештував голову ООО "Петербургский ренесанс" Івана Оринчука за шахрайство в особливо великих розмірах на… роботах в московському Кремлі. Саме цей підрядник той самий, яким так піарились колаборанти. Той, хто "робить" основну та більшу частину робіт в місті. Ну як, робить. Удає", - написав радник мера.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На відновлення Маріуполя мають виділити $14,5 мільярда із заарештованих рахунків Росії, - Бойченко