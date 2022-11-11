УКР
З окупованого Маріуполя зникла частина російських підрядників без здачі робіт і зарплат, - Андрющенко

маріуполь

У тимчасово захопленому окупантами Маріуполі Донецької області зникла частина "підрядників" з Росії, кинувши роботи незакінченими, а людей без зарплати.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram, інформує Цензор.НЕТ

"У Маріуполі зникла частина "підрядників" з Росії. Кинувши роботи неокінченими, а людей без зарплати. Причина виявилась дуже пікантною. Так, вчора Басманий суд заарештував голову ООО "Петербургский ренесанс" Івана Оринчука за шахрайство в особливо великих розмірах на… роботах в московському Кремлі. Саме цей підрядник той самий, яким так піарились колаборанти. Той, хто "робить" основну та більшу частину робіт в місті. Ну як, робить. Удає", - написав радник мера. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На відновлення Маріуполя мають виділити $14,5 мільярда із заарештованих рахунків Росії, - Бойченко

Маріуполь (3262) окупація (6827) Андрющенко Петро (706)
сепаров без зарплаты оставили
11.11.2022 12:32 Відповісти
11.11.2022 12:39 Відповісти
Цэ так предсказуемо, шо, мама, не горюй.
11.11.2022 12:40 Відповісти
11.11.2022 14:19 Відповісти
ОринЧУК? Явно агент СБУ))
11.11.2022 12:40 Відповісти
Ой, та хто б сумнівався.
11.11.2022 13:18 Відповісти
Все в найкращих кацапських традиціях. Наї...ти, киданути, прикинутись гофрованим шлангом, ввімкнуту дурку та відморозитись.
Равшани і Джамшути швиденько пишіть челобитну самому ***** - а кадирівці втішать дуже борзих.
11.11.2022 13:28 Відповісти
 
 