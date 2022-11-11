Офісну будівлю біля ОП продали донькам міністра часів Януковича Злочевського за ціною по $700 за кв. м

Колишній офіс банку "Аркада", який розташований поблизу Офісу Президента, продали за невелику суму донькам ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського.

Про це повідомила журналістка "Схем" Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Вражена новиною про те, що держава продала за безцінь величезний офісний центр у Києві біля Офісу Президента.. Миколі Злочевському, колишньому міністру екології часів Януковича.

"Будівля на Ольгинській у самісінькому серці столиці відома та пізнавана - справжня перлина ринку комерційної нерухомості: розташування впритул до верхнього виходу метро "Хрещатик", безпосередня близькість до урядового кварталу, 14 із лишком тисяч квадратних метрів офісних приміщень", - пише Дзеркало тижня. Це колишній офіс банку Аркада, будівлю пустив з-під молотка Фонд гарантування вкладів. Кінцевий бенефіціар фірми-покупця - дві доньки Злочевського, Анна та Каріна", - розповіла вона.

За словами журналістки, будівля відійшла у власність доньок Злочевського всього по 700$ за квадратний метр.

"Це дешевше, ніж вартість квадратного метра в житловому новобуді десь на Троєщині, не говорячи вже про вартість комерційної нерухомості в центрі Києва. Загалом Злочевський заплатить за офісний центр поруч з Банковою менше 10 мільйонів доларів. По-друге, Микола Злочевський - це чиновник часів Януковича, який збагатився під час перебування при владі - побудував свій газовий бізнес шляхом отримання від держави ліцензій на видобуток, видачу яких сам і контролював як міністр екології. Злочевський втік з України та перебуває у розшуку за звинуваченням в корупції.

Виходить, з одного боку держава оголосила конфіскацію майна російських олігархів та державних зрадників в Україні, а з іншого боку продає за безцінь знакову будівлю в серці столиці поплічнику Януковича?" - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше Бізнес.Цензор повідомляв, що Злочевський купує офіс збанкрутілого банку "Аркада" поблизу Офісу президента з трикратною знижкою.

