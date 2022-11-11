УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6735 відвідувачів онлайн
Новини
6 234 41

Офісну будівлю біля ОП продали донькам міністра часів Януковича Злочевського за ціною по $700 за кв. м

седлецька

Колишній офіс банку "Аркада", який розташований поблизу Офісу Президента, продали за невелику суму донькам ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського.

Про це повідомила журналістка "Схем" Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Вражена новиною про те, що держава продала за безцінь величезний офісний центр у Києві біля Офісу Президента.. Миколі Злочевському, колишньому міністру екології часів Януковича.

"Будівля на Ольгинській у самісінькому серці столиці відома та пізнавана - справжня перлина ринку комерційної нерухомості: розташування впритул до верхнього виходу метро "Хрещатик", безпосередня близькість до урядового кварталу, 14 із лишком тисяч квадратних метрів офісних приміщень", - пише Дзеркало тижня. Це колишній офіс банку Аркада, будівлю пустив з-під молотка Фонд гарантування вкладів. Кінцевий бенефіціар фірми-покупця - дві доньки Злочевського, Анна та Каріна", - розповіла вона.

За словами журналістки, будівля відійшла у власність доньок Злочевського всього по 700$ за квадратний метр.

"Це дешевше, ніж вартість квадратного метра в житловому новобуді десь на Троєщині, не говорячи вже про вартість комерційної нерухомості в центрі Києва. Загалом Злочевський заплатить за офісний центр поруч з Банковою менше 10 мільйонів доларів. По-друге, Микола Злочевський - це чиновник часів Януковича, який збагатився під час перебування при владі - побудував свій газовий бізнес шляхом отримання від держави ліцензій на видобуток, видачу яких сам і контролював як міністр екології. Злочевський втік з України та перебуває у розшуку за звинуваченням в корупції.

Виходить, з одного боку держава оголосила конфіскацію майна російських олігархів та державних зрадників в Україні, а з іншого боку продає за безцінь знакову будівлю в серці столиці поплічнику Януковича?" - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше Бізнес.Цензор повідомляв, що Злочевський купує офіс збанкрутілого банку "Аркада" поблизу Офісу президента з трикратною знижкою.

Читайте: У провадженні про хабар Злочевського завершили розслідування, - САП

Автор: 

Злочевський Микола (209) нерухомість (934) офіс (161) Седлецька Наталія (94)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Напевне тоді коли "******" до влади необиратимуть!
показати весь коментар
11.11.2022 12:56 Відповісти
+25
Це ******** коли небудь скінчиться?
показати весь коментар
11.11.2022 12:53 Відповісти
+22
Що з цього приводу скажуть ******* і долбойоби, котрі їх обрали?
показати весь коментар
11.11.2022 12:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ******** коли небудь скінчиться?
показати весь коментар
11.11.2022 12:53 Відповісти
Напевне тоді коли "******" до влади необиратимуть!
показати весь коментар
11.11.2022 12:56 Відповісти
Що з цього приводу скажуть ******* і долбойоби, котрі їх обрали?
показати весь коментар
11.11.2022 12:54 Відповісти
Антимайдан в Зеленій шкурі
показати весь коментар
11.11.2022 13:23 Відповісти
Это будет новый штаб фсб в Киеве
показати весь коментар
11.11.2022 12:58 Відповісти
Доньки наверное хорошо отсосали
показати весь коментар
11.11.2022 12:59 Відповісти
И ответственные за продажу здания даром теперь могут долго не работать и купить апартаменты на Канарах.
показати весь коментар
11.11.2022 13:20 Відповісти
"Тесть розповів історію... малими вони наср@ли на рейки і чекали що ж буде, коли проїде потяг. На величезній швидкості промчав товарняк і... всі серуни опинились в гівні, з голови до ніг... хоча очікували якогось дива.
Ці самообiсрані нагадують мені електорат Зеленського."
/Микола Савельєв, есквайр/

(c)
показати весь коментар
11.11.2022 12:59 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 13:01 Відповісти
Мафия бессмертна.
показати весь коментар
11.11.2022 12:59 Відповісти
Зато власть ежедневно хрюкает нам из каждого утюга: после войны Украина станет совершенно другой!
показати весь коментар
11.11.2022 13:18 Відповісти
Не станет. Но лучше быть рабами бабы бени, пенчука, ахмеда, а не рабами *****. Те хоть свои, родные, наши олигархи
показати весь коментар
11.11.2022 13:27 Відповісти
О! Баба беня! Что-то родное, домашнее! Недавно Приватбанк (бенин генетический код) массово заблокировал тысячам украинцам (!) онлайн платежи, якобы из-за заботы о «финансовой безопасности». Тысячи звонков в call enter Приватбанка с требованием назвать причину блокировки платежей… И, как всегда, в ответ одно вежливое хамство: банк так поступил в ваших интересах.
показати весь коментар
11.11.2022 13:42 Відповісти
Все к чему приложит руку государство превращается в говно...
показати весь коментар
11.11.2022 14:03 Відповісти
Можливо дописувач під ніком "менеджер магазину" найбільш правий, бо мотюкливі і бездумні вислови не берем до уваги, але є велике але, яке стосується пані розслідувачки Наталії Седлецької зі "Схем". Я не маю жодного стосунку ні до злочинної влади часів януковича, ні минулої порошенка, а тим більше теперішньої. Мені байдуже особа злочевського, який ніби щось вкрав, виводив, давав хабарі чи щось подібне. Для цього є правоохоронні органи, які досить таки затупили. Але питання в іншлому: а бізнесмен часів януковича - це що обов"язково злочинець? А де ж тоді за 9 років вироки? А хто жив, працював і вів бізнес у часи януковича, то що всі злочинці? Дуже примітивне формулювання від "розслідувачки". По-друге: згідно відкритих даних дане офісне приміщення продавалось на аукціоні і переміг той, хто більше заплатив. В чому проблема? Треба було купляти щоб не нити, підняти лот ще на кілька мільйонів і того. Це коли провладні так скуповують нерухомість, заводи і пароходи, то можна, а коли якийсь злощасний із попередників, чи його дочки, то зась. Що за дурня. В державі існують закони, встановлений порядок проведення аукціонів, функціонування АРМА, порядок реалізації нерухомості. Чиє замовлення? Хтось поклав око, але викупили дочки злочевського, вони також злочинці? А вже діти за батьків мають відповідати? Щось ******* енкаведизмом 1937-38 років. А скільки тих ще відомих і невідомих фактів дерибану, починаючи з 1991 року, внаслідок чого могутня країна з могутньою економікою перетворилась в олігархічне кубло, такий собі клондайк по українськи, а решту народу стали новітнім "пролетаріатом"...., тоді все зрозуміло, треба переділити те, що дісталось не тому, кому планувалось, забрати від тих, кому дісталось... Тоді давайте почнемо з 1991 року, не дивлячись на закони, строки давності..... Але що тоді скаже Європа, США ??? Питань багато до усіх, а відповідей -0. Отакої.
показати весь коментар
11.11.2022 13:46 Відповісти
Не клейте дурника, нібито ви не знаєте як проходили і продовжують проходити т.зв. "аукціони" ще з початку великої "прихватизації". Про які закони, "встановлений порядок" можна говорити в корумпованій країні з де факто олігархічною системою, де "попередники" насправді завжди були тісно пов'язані з "передниками"? А приватизація за безцін під час війни спиртзаводів, хлібзаводів, не промислових підприємств, а тих, які дають гарантований прибуток вже сьогодні, вас не дивує, теж "все законно"? Насправді такого гатунку прихватизація - це скупка краденого, крадуть в держави держслужбовці, і таких треба судити в першу чергу. Але чи є закони, за якими відповідає той. хто скуповує крадене, знаючи напевне, що воно крадене?
показати весь коментар
11.11.2022 14:23 Відповісти
Пане Юрію, саме в цьому і суть. Досі влаштовували усю владу ті закони і правила, які встановила одна чи друга (підправила) олігархічна влада, а тепер якийсь злочевський хапнув, то й караул. Ні, вся приватизація - це крадійство у народу власності, не у держави, бо з державою асоціюють владу, хоча держава і влада - це різні речі. Але питання в аукціонах, приватизаціях, видачі ліцензій , дозволів і т.д. Ті, хто при владі, то завжди хапав, починаючи з сина покійного кравчука. Коли пригадуєте, то скандал був за проданий один кораблик і привласнення якигось 800 чи 850 тис. зелених , навіть менше 1 млн. Далі при даниличу крали заводами, пароходами, родовищами, шахтами, металургійними комбінатами, трубними, прокатними заводами, гірничо-рудними, збагачувальними фабриками і т.д. А 2-й зятьок данилича ще й данину збирав з "бізнесменів" за користування державними прибутковими підприємствами. І так тривало в усі часи. Далі дерибанили любі друзі, потім колеги саші стоматолога, потім гшетьмана і тепер новітні пройдисвіти. А щодо конкретної статті, то допис може й з гумором, тому дурника ніхто не клеїть, за дурників мають нас, представників народу...
показати весь коментар
11.11.2022 14:49 Відповісти
"Досі влаштовували усю владу ті закони і правила, які встановила одна чи друга (підправила) олігархічна влада, а тепер якийсь злочевський хапнув, то й караул..."
Вибачте, "караул" не влада кричить, а журналістка, і тривогу били з самого початку як чесні журналісти, так і порядні політики (які завжди були в меншості). І Злочевський зовсім не "якийсь" - почитайте хоча б в Вікіпедії. То що, не реагувати на той дерибан, який продовжується, тому що "...той хто при владі - завжди хапав і буде хапати"? Дивна логіка.
показати весь коментар
11.11.2022 15:53 Відповісти
"Знакова будівля" , " у серці столиці" ще кілька епітетів із статті журналістки... Все це так. Красива будівля, ох як владні мужі зараз чіхають голову, бо самі не хапнули. А як щодо "фонду гарантування вкладів", який провів дану процедуру, як щодо збанкрутілого банку? А коли зрадники і злодії, то чому державі в особі КМУ не націоналізувати або по суду взяти в управління конфіскат? Ось у чому логіка, а не в тому що досі крали і нехай далі крадуть. Питання поставлено зовсім в іншому вимірі, чи дочки злочевські також злодії? Ах ні! А сам злочевський визнаний судом винним чи ще ні? Таких злочевських у верховній раді та інших структурах чимало. Але припіднесено "міністр часів януковича". А скільки було міністрів часів януковича, що всі сидять, а порошенко хіба не був міністром у януковича, а ні, став президентом. Суть мого допису в тому, що критикувати потрібно, виявляти кричущі факти потрібно, але надавати адекватну оцінку, а не вішати ярлики. Якщо є підстави вважати, що проведено аукціон зі зловживанням, то є правові механізми щодо скасування результатів і т.д. А що зі справою банку Аркада, його засновників і банкрутства, основних фондів... Афера значно більша за продаж офісної будівлі у центрі столиці. Тому далі слово за правоохоронними органами, НАБУ і т.д.
показати весь коментар
11.11.2022 16:53 Відповісти
бо всі козли
показати весь коментар
11.11.2022 15:02 Відповісти
блаЗЄнські=янукович.
показати весь коментар
11.11.2022 13:04 Відповісти
Неправда, блазень нечего не знал. Его подставили. Он хороший
показати весь коментар
11.11.2022 13:17 Відповісти
поссяли в очі
показати весь коментар
11.11.2022 13:05 Відповісти
***** не змінюється, походу провластні ***** забули шо сталося з яником, коли русню вїбуть вже нікому буде захищати підарів у владі
показати весь коментар
11.11.2022 13:07 Відповісти
А разве кого-то еще удивляет наглость, подлость нашей украинской власти? Украина. Бесстыдство и беззаконие
показати весь коментар
11.11.2022 13:16 Відповісти
Только фонарные столбы решат проблему!
показати весь коментар
11.11.2022 13:34 Відповісти
.У вас у всех много работы после войны, выгоняйте всех, если хотите, чтобы страна процветала
показати весь коментар
11.11.2022 13:35 Відповісти
О бурисма живее всех живых.
показати весь коментар
11.11.2022 13:45 Відповісти
Це все з серії,*конфіскували то то й то то на мільярди грн*а коли реалізовувати то якісь мільйони.
показати весь коментар
11.11.2022 13:55 Відповісти
Повторяю!!!!! Пока эта маланская свора у власти толку в стране не будет!!!!!!
показати весь коментар
11.11.2022 14:00 Відповісти
Минуточку!
Здание было продано с аукциона. Кто больше заплатил - тот и купил.
Криминал в чём?
Условия аукциона были неправильные?
показати весь коментар
11.11.2022 14:00 Відповісти
Да.
показати весь коментар
11.11.2022 14:43 Відповісти
а конкретнее?
показати весь коментар
12.11.2022 09:30 Відповісти
Что конкретнее?
показати весь коментар
12.11.2022 14:21 Відповісти
неправильность правил аукциона
показати весь коментар
13.11.2022 10:14 Відповісти
Как говорил Шерлок Холмс для того чтобы установить истину надо отбросить невозможные варианты и то что останется и будет возможным.
показати весь коментар
13.11.2022 14:45 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 14:23 Відповісти
"злочевська сдєлка"
показати весь коментар
11.11.2022 15:17 Відповісти
 
 