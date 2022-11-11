Кияни зареєстрували петицію за встановлення новорічної ялинки: Не дамо Росії вкрасти Різдво та Новий рік"
На сайті Київської міської влади з’явилась петиція за встановлення новорічної ялинки в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Київської міської влади.
"Різдво та Новий рік в умовах війни – це не забаганка. Це виклик Росії, яка намагається вкрасти нашу землю, нашу ідентичність, наші свята. Сьогодні не відзначати Різдво та Новий рік – це зробити подарунок терористам. Показати їм, що вони досягли своїх цілей хоч частково.", - зазначають автори петиції.
Також в петиції відзначено, що киянам, як і всім українцям, потрібні позитивні емоції.
"Емоції свята навіть в умовах постійних обстрілів та відключень. Емоції свята для дітей, для дорослих. Емоції дива, в яке ми так хочемо вірити. Головна ялинка України має бути! Зробіть її не за бюджетні кошти – зробіть її за кошти меценатів. Не розміщуйте там нічого, крім ялинки. Не влаштовуйте масових заходів. Але Головна ялинка України має бути!" - закликають автори.
Нагадаємо, раніше у Києві було зареєстровано петицію проти встановлення новорічної ялинки – з аргументацією про необхідність економити бюджетні кошти. Вона набрала потрібні для розгляду 6 тисяч голосів і зараз знаходиться на розгляді.
За хвилину до 12! Гроші вже списали на своїх, тепер треба йолку протягнути - організовуємо "свою" петицію. Дерибанщики на крові.
А на Спаса яблука святили, чи Покрову святкували ті хто?
А коли ви в колі сім'ї святкуєте день народження своєї дитини, то ви ж не вважаєте себе кремлівським холуєм.
Альоу, башку включіть, організми! Працювать теж треба, але чомусь заборонили добиратися на роботу під час тривоги!
Яке ще диво? Ви реально не розумієте, що збираючись у купу, ви провокуєте терористичний акт? Ви хочете побачити, як ваша дитина розлітається на купу мясних шматків? Такого дива вам треба в новорічні свята? Якийсь сюр, ***, немає слів.
А різдво святкується дома!
Людям треба розгружать психіку, та й економіку підтримують. Чи по вашому, люди, що працюють в кафе і ресторанах, не заслуговують мати зарплати?
Кабаків багато, і людей в кожному мало.
А йолка одна, і людей навкруги буде багато.
Ви справді не бачите проблему, чи робите вигляд, що не бачите?
Мої коментарі:
собрались активисты-транжиры горбюджета, сколько вас там нужно для петиции, баблом и дали в мерию "на йОлку"..
Виталик поддержит, если хватит "вашего желания"
Соцопитування. Це ж не складно.
Щось мені підказує, що 99% будуть "за".