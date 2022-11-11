УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6723 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 966 35

Кияни зареєстрували петицію за встановлення новорічної ялинки: Не дамо Росії вкрасти Різдво та Новий рік"

ялинка,київ

На сайті Київської міської влади з’явилась петиція за встановлення новорічної ялинки в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Київської міської влади.

"Різдво та Новий рік в умовах війни – це не забаганка. Це виклик Росії, яка намагається вкрасти нашу землю, нашу ідентичність, наші свята. Сьогодні не відзначати Різдво та Новий рік – це зробити подарунок терористам. Показати їм, що вони досягли своїх цілей хоч частково.", - зазначають автори петиції.

Також в петиції відзначено, що киянам, як і всім українцям, потрібні позитивні емоції.

"Емоції свята навіть в умовах постійних обстрілів та відключень. Емоції свята для дітей, для дорослих. Емоції дива, в яке ми так хочемо вірити. Головна ялинка України має бути! Зробіть її не за бюджетні кошти – зробіть її за кошти меценатів. Не розміщуйте там нічого, крім ялинки. Не влаштовуйте масових заходів. Але Головна ялинка України має бути!" - закликають автори.

Нагадаємо, раніше у Києві було зареєстровано петицію проти встановлення новорічної ялинки – з аргументацією про необхідність економити бюджетні кошти. Вона набрала потрібні для розгляду 6 тисяч голосів і зараз знаходиться на розгляді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині заборонили використання святкової ілюмінації, - Кулеба

Автор: 

Київ (20049) Новий рік (551) свято (683) ялинка (115)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Что-то мне кажется, что авторы петиции кремлевские холуи
показати весь коментар
11.11.2022 12:57 Відповісти
+18
За кошти підписантів петиції - нехай ставлять. І зразу зберіть з них на ремонт площі, куди кацапська ракета прилетить обов'язково
показати весь коментар
11.11.2022 12:59 Відповісти
+17
Кльова буде точка для терористичного акту в умовах війни.
показати весь коментар
11.11.2022 12:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что-то мне кажется, что авторы петиции кремлевские холуи
показати весь коментар
11.11.2022 12:57 Відповісти
Нє. Чиновники з КМДА, які планували знову попиляти на ялинці і святі.
показати весь коментар
11.11.2022 13:03 Відповісти
Ви бачили, яка там йде накрутка голосів?
За хвилину до 12! Гроші вже списали на своїх, тепер треба йолку протягнути - організовуємо "свою" петицію. Дерибанщики на крові.
показати весь коментар
11.11.2022 13:22 Відповісти
А святкували Великдень, паски пекли і яйця красили, ішли на могили пом'янути померлих родичів також кремлівські холуї?
А на Спаса яблука святили, чи Покрову святкували ті хто?
А коли ви в колі сім'ї святкуєте день народження своєї дитини, то ви ж не вважаєте себе кремлівським холуєм.
показати весь коментар
11.11.2022 13:06 Відповісти
А хто і кому забороняє святкувати Різдво чи Новий Рік, а от пустити гроші на відновлення енергетики в місті і скоротити часи вимкнення, то таке, краще нехай ялинка в центрі міста палає. Країна неляканих ідіотів
показати весь коментар
11.11.2022 15:04 Відповісти
правильно. должна быть ёлка.
показати весь коментар
11.11.2022 12:57 Відповісти
🤣
показати весь коментар
11.11.2022 12:58 Відповісти
Кльова буде точка для терористичного акту в умовах війни.
показати весь коментар
11.11.2022 12:59 Відповісти
За кошти підписантів петиції - нехай ставлять. І зразу зберіть з них на ремонт площі, куди кацапська ракета прилетить обов'язково
показати весь коментар
11.11.2022 12:59 Відповісти
хіба заради того щоб вперше відзначити Різдво 25 грудня!
показати весь коментар
11.11.2022 13:01 Відповісти
Не має Різдва без різдвяної ялинки.
показати весь коментар
11.11.2022 13:08 Відповісти
Краще купити на ці гроші квадрокоптери та тепловізори для захистників Бахмуту! Бо волонтери постійно гроші просять. Ялинку їм подавай...
показати весь коментар
11.11.2022 13:01 Відповісти
вони звісно холуї тупі, але і не тобі з Іспанії розповідати тут шо кому треба.
показати весь коментар
11.11.2022 13:10 Відповісти
Дивні якісь люди.
Альоу, башку включіть, організми! Працювать теж треба, але чомусь заборонили добиратися на роботу під час тривоги!
Яке ще диво? Ви реально не розумієте, що збираючись у купу, ви провокуєте терористичний акт? Ви хочете побачити, як ваша дитина розлітається на купу мясних шматків? Такого дива вам треба в новорічні свята? Якийсь сюр, ***, немає слів.
показати весь коментар
11.11.2022 13:01 Відповісти
Пропуную таку ялинку MGM-31C Pershing II
показати весь коментар
11.11.2022 13:02 Відповісти
маладци. Встановлюйте йолку!!!! встановлюйте! щоб путіну було легше визначитись, де буде масове зібраняя і куди пальнути ракетою.
показати весь коментар
11.11.2022 13:06 Відповісти
Дебіли, прямо в ту ялинку калібр і прилетить.
показати весь коментар
11.11.2022 13:07 Відповісти
Ну тоді ще направте "петицію" *уйлу щоб він не запустив туди ракету!
А різдво святкується дома!
показати весь коментар
11.11.2022 13:18 Відповісти
Кому війна, а цім давай свято....🤔 Їбанати немає слів...🤬
показати весь коментар
11.11.2022 13:22 Відповісти
А ви вийдіть в неділю на Хрещатик: грає музика, молодь танцює, кафе заповнені. Складається враження, що у них війни немає.
показати весь коментар
11.11.2022 13:36 Відповісти
Ну це вже перебор, вам не здається?
Людям треба розгружать психіку, та й економіку підтримують. Чи по вашому, люди, що працюють в кафе і ресторанах, не заслуговують мати зарплати?
показати весь коментар
11.11.2022 13:55 Відповісти
Тут треба або хрестик зняти, або труси одіти. Бо як новорічну ялинку ставити, то війна. А як розважатись по кабаках, то треба розгружать психіку й економіку підтримувати.
показати весь коментар
11.11.2022 14:03 Відповісти
Є один маленький, але значний нюанс.
Кабаків багато, і людей в кожному мало.
А йолка одна, і людей навкруги буде багато.
Ви справді не бачите проблему, чи робите вигляд, що не бачите?
показати весь коментар
11.11.2022 14:32 Відповісти
Я вибачаюсь, а на Вашу думку всі мають сидіти й плакати, чи як? Так, війна, то на радість какцапам всі мають впасти в депресію? Навіть під час війни життя продовжується - з'являються закохані пари, народжуються діти і банально люди зустрічаються з друзями "на пиво". Всілякі феєрверки, гучні гулянки і т.д., то, звичайно, занадто, але зупинити життя??? Це те, чого й хоче ворог!
показати весь коментар
11.11.2022 14:00 Відповісти
Ні, я так не думаю. Я вважаю що пропозиція заборонити новорічну ялинку через те що війна, безглузда! І навів приклад, що у вихідний люди, попри війну, гуляють. Це не заборонено і кожен сам вирішує як йому відпочивати. То чого має бути заборонено зустрічати новий рік з ялинкою?

Мої коментарі:

показати весь коментар
11.11.2022 14:22 Відповісти
Так і я про те ж саме - не варто влаштовувати щось помпезне, але має бути.
показати весь коментар
11.11.2022 15:22 Відповісти
Святкувати будемо після перемоги над кацапами а доти зась. Після війни святкуйте хоч кожний день як на то ваша воля.
показати весь коментар
11.11.2022 13:32 Відповісти
..какие проблемы?..
собрались активисты-транжиры горбюджета, сколько вас там нужно для петиции, баблом и дали в мерию "на йОлку"..
Виталик поддержит, если хватит "вашего желания"
показати весь коментар
11.11.2022 13:40 Відповісти
А запитайте в хлопців на передовій, хочуть вони, аби їх діти зустріли Різдво і Новий Рік як завжди, з ялинкою, чи не хочуть!
Соцопитування. Це ж не складно.
Щось мені підказує, що 99% будуть "за".
показати весь коментар
11.11.2022 13:45 Відповісти
гарною буде ціль для маскаля.
показати весь коментар
11.11.2022 13:54 Відповісти
Обов'язково має бути за умови мінімальних витрат.
показати весь коментар
11.11.2022 13:56 Відповісти
Перепис довбойобів.
показати весь коментар
11.11.2022 14:05 Відповісти
"Слугам народу" свята не вистачає, щоб гроші попиляти ,а заодно дати москалям точку наведення для удару.Після якого можна списати мілліони...
показати весь коментар
11.11.2022 14:39 Відповісти
Красиві https://moonzori.com/pryvitannya-z-nastupayuchym-novym-rokom-2020/ привітання з прийдешнім Новим роком !
показати весь коментар
04.12.2022 22:32 Відповісти
 
 