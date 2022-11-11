Кияни зареєстрували петицію за встановлення новорічної ялинки: Не дамо Росії вкрасти Різдво та Новий рік"

На сайті Київської міської влади з’явилась петиція за встановлення новорічної ялинки в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Київської міської влади.

"Різдво та Новий рік в умовах війни – це не забаганка. Це виклик Росії, яка намагається вкрасти нашу землю, нашу ідентичність, наші свята. Сьогодні не відзначати Різдво та Новий рік – це зробити подарунок терористам. Показати їм, що вони досягли своїх цілей хоч частково.", - зазначають автори петиції.

Також в петиції відзначено, що киянам, як і всім українцям, потрібні позитивні емоції.

"Емоції свята навіть в умовах постійних обстрілів та відключень. Емоції свята для дітей, для дорослих. Емоції дива, в яке ми так хочемо вірити. Головна ялинка України має бути! Зробіть її не за бюджетні кошти – зробіть її за кошти меценатів. Не розміщуйте там нічого, крім ялинки. Не влаштовуйте масових заходів. Але Головна ялинка України має бути!" - закликають автори.

Нагадаємо, раніше у Києві було зареєстровано петицію проти встановлення новорічної ялинки – з аргументацією про необхідність економити бюджетні кошти. Вона набрала потрібні для розгляду 6 тисяч голосів і зараз знаходиться на розгляді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині заборонили використання святкової ілюмінації, - Кулеба