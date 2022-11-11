Закликаємо жителів Херсону та області мінімізувати пересування містом та не торкатися до підозрілих предметів, - Соболевський

Жителів Херсону та області закликають не заходити в адмінбудівлі та місця колишньої дислокації російських окупантів.

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Всім жителям міста Херсон та інших населених пунктів правобережної Херсонщини! Найближчими днями потрібно дотримуватись максимальної обережності! Мінімізувати пересування містом, не торкатися будь-яких підозрілих предметів, у тому числі кинутого транспорту та техніки орків.



Не намагайтеся заходити в адміністративні будівлі та місця колишньої дислокації орків, це може бути небезпечно!" - наголосив він.

