Закликаємо жителів Херсону та області мінімізувати пересування містом та не торкатися до підозрілих предметів, - Соболевський

херсон,драмтеатр

Жителів Херсону та області закликають не заходити в адмінбудівлі та місця колишньої дислокації російських окупантів.

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Всім жителям міста Херсон та інших населених пунктів правобережної Херсонщини! Найближчими днями потрібно дотримуватись максимальної обережності! Мінімізувати пересування містом, не торкатися будь-яких підозрілих предметів, у тому числі кинутого транспорту та техніки орків.

Не намагайтеся заходити в адміністративні будівлі та місця колишньої дислокації орків, це може бути небезпечно!" - наголосив він.

Також дивіться: На Херсонщині люди прибирають російські білборди та вивішують синьо-жовті прапори. ВIДЕО

Там , мабуть , орки все замінували 😡
11.11.2022 14:44
 
 