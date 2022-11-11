Російські військові, які залишилися у Херсоні, перевдягаються в цивільне та ховають зброю, - Центр національного спротиву

У Херсоні російські військові перевдягаються у цивільний одяг, а форму і бронежилети ховають у смітниках.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"За даним нашого підпілля у різних районах міста помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. Також, по смітниках та в окремих підходах захована російська уніформа, шоломи та бронежилети.

Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ. Насправді ці солдати – це просто смертники, яким командування пообіцяло "шляхи відходу". Напевно, підірваний Антонівський міст, був одним з цих шляхів"., - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у міністерстві оборони РФ відзвітувалися, що сьогодні о 5 годині ранку за московським часом завершено перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро.

