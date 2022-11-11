Російські військові, які залишилися у Херсоні, перевдягаються в цивільне та ховають зброю, - Центр національного спротиву
У Херсоні російські військові перевдягаються у цивільний одяг, а форму і бронежилети ховають у смітниках.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"За даним нашого підпілля у різних районах міста помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. Також, по смітниках та в окремих підходах захована російська уніформа, шоломи та бронежилети.
Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ. Насправді ці солдати – це просто смертники, яким командування пообіцяло "шляхи відходу". Напевно, підірваний Антонівський міст, був одним з цих шляхів"., - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у міністерстві оборони РФ відзвітувалися, що сьогодні о 5 годині ранку за московським часом завершено перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
После 8 месяцев ада он вернулся на место. Ждём фото с нашими бойцами на этом фоне.
https://t.me/insiderUKR/45375 https://t.me/insiderUKR/45375
Тільки яким чином цивільна людина може поїхати в Росію коли не встигли втекти з Херсона?
У рашистів звісно документи РФ тому навіть на потяг купити квиток неможливо їх швидко виявлять.
А все що робиться то це вистава.