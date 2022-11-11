УКР
Російські військові, які залишилися у Херсоні, перевдягаються в цивільне та ховають зброю, - Центр національного спротиву

херсон

У Херсоні російські військові перевдягаються у цивільний одяг, а форму і бронежилети ховають у смітниках.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"За даним нашого підпілля у різних районах міста помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. Також, по смітниках та в окремих підходах захована російська уніформа, шоломи та бронежилети.

Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ. Насправді ці солдати – це просто смертники, яким командування пообіцяло "шляхи відходу". Напевно, підірваний Антонівський міст, був одним з цих шляхів"., - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, у міністерстві оборони РФ відзвітувалися, що сьогодні о 5 годині ранку за московським часом завершено перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закликаємо жителів Херсону та області мінімізувати пересування містом та не торкатися підозрілих предметів, - Соболевський

Херсон (3570) деокупація (951) Херсонська область (6129)
+19
11.11.2022 13:36 Відповісти
11.11.2022 13:36 Відповісти
+13
Паляниця в помощь. А вообще не плохо бы в Херсоне фильтрационный лагерь организовать!!!
11.11.2022 13:37 Відповісти
11.11.2022 13:37 Відповісти
+10
11.11.2022 13:35 Відповісти
11.11.2022 13:35 Відповісти
Ну і шо, як їх назвати як не дибілами? Нах@й їм бронік і тактика? Смертники
11.11.2022 13:29 Відповісти
11.11.2022 13:29 Відповісти
У нас в городе такие черти шатались ещё где-то в марте начале апреля. По мусоркам шарились искали воду, но одеты более менее прилично, но явно видно что залётные. потом их ставало всё меньше и меньше... Походу переловили всех...
11.11.2022 14:07 Відповісти
11.11.2022 14:07 Відповісти
Якась бридня. Жодного сенсу для кацапів залишати перевдягнутих солдат немає. Картинку їхнього "спротиву", якби він і був, побачить лише штурмова піхота ЗСУ в приціл.
11.11.2022 13:30 Відповісти
11.11.2022 13:30 Відповісти
через певний час ці "консерви" повилазять із закликами "расія спасі-і-і-і!", от в тому-то і сенс. тож для СБУ буде купа роботи!
11.11.2022 13:54 Відповісти
11.11.2022 13:54 Відповісти
с автоматом и в форме - могут пристрелить. с техникой\на технике - вообще должны, разве что договориться как-то успели ...
11.11.2022 15:37 Відповісти
11.11.2022 15:37 Відповісти
Нехай їм там перевірку словом "паляниця" влаштують. І ніяке переодягання не допоможе
11.11.2022 13:31 Відповісти
11.11.2022 13:31 Відповісти
Паляниця не дуже складно, складніше нісенітниця, на цьому стовідсотково попаляться
11.11.2022 13:55 Відповісти
11.11.2022 13:55 Відповісти
Над Херсонской ОВА поднят украинский флаг

После 8 месяцев ада он вернулся на место. Ждём фото с нашими бойцами на этом фоне.

https://t.me/insiderUKR/45375 https://t.me/insiderUKR/45375

11.11.2022 13:31 Відповісти
11.11.2022 13:31 Відповісти
Хоч тепер вже зрозуміло, що таке російськомовність в Україні?!
11.11.2022 13:33 Відповісти
11.11.2022 13:33 Відповісти
11.11.2022 13:35 Відповісти
11.11.2022 13:35 Відповісти
11.11.2022 13:36 Відповісти
11.11.2022 13:36 Відповісти
Ідеальний варіант фото пиріжка та падлюки, що "на учєнія єхал")
11.11.2022 14:24 Відповісти
11.11.2022 14:24 Відповісти
Паляниця в помощь. А вообще не плохо бы в Херсоне фильтрационный лагерь организовать!!!
11.11.2022 13:37 Відповісти
11.11.2022 13:37 Відповісти
Питати кожну підозрілу морду три слова: паляниця, укр-залізниця і нісенітниця...
11.11.2022 13:42 Відповісти
11.11.2022 13:42 Відповісти
В БИТИ В СІХ!
11.11.2022 13:43 Відповісти
11.11.2022 13:43 Відповісти
типу вже формують п'яту колону а також "консервують консерви".
11.11.2022 13:51 Відповісти
11.11.2022 13:51 Відповісти
Необхідна жорстка зачистка!
11.11.2022 14:02 Відповісти
11.11.2022 14:02 Відповісти
Що відбувається орки перевдягаються в цивільне і якщо ЗСУ почнуть їх знищувати Росія буде брехати всьому світу що Україна вбиває своїх громадян хоча всім відомо що це рашисти
Тільки яким чином цивільна людина може поїхати в Росію коли не встигли втекти з Херсона?
У рашистів звісно документи РФ тому навіть на потяг купити квиток неможливо їх швидко виявлять.
А все що робиться то це вистава.
11.11.2022 14:04 Відповісти
11.11.2022 14:04 Відповісти

11.11.2022 14:38 Відповісти
11.11.2022 14:38 Відповісти
Зброю шукайте та застосовуйте!
11.11.2022 14:53 Відповісти
11.11.2022 14:53 Відповісти
Цікаво, де вони беруть цивільний одяг? Грабують населення та мародерять? Так це ж головна тактика та стратегія кацапсько-хуйловської окупаційної армії. Хто їх назвав другою армією світу? Вони як військо десь на 42-му місці, Асвабадители ***.
11.11.2022 20:38 Відповісти
11.11.2022 20:38 Відповісти
 
 