Жителі Херсона вийшли на вулиці міста з прапорами України. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

Херсонці очікують на Збройні Сили України.

Як передає Цензор.НЕТ, фото та відео публікують у мережі.

Жителі Херсона вийшли на вулиці з українськими прапорами та очікують на українських захисників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські військові, які залишилися у Херсоні, перевдягаються в цивільне та ховають зброю, - Центр національного спротиву

Жителі Херсона вийшли на вулиці міста з прапорами України 01
Жителі Херсона вийшли на вулиці міста з прапорами України 02
Жителі Херсона вийшли на вулиці міста з прапорами України 03

визволення (569) Херсон (3570) деокупація (951)
+113
Це люди яки без зброї зупиняли окупантів, коли ті поперли на Херсон!
Хто як не вони, заслугували на цей день!
11.11.2022 13:36
+68
бідні люди, стільки просидіти під оккупацією россійських покидьків!
Буча, Гостоміль та Ірпінь сиділи місяць і россінська салдатня вбила купу народу, важко уявити скільки россійські ублюдки вбили людей в Херсоні
11.11.2022 13:39
+63
Привіт, вільний Херсон!!!
Ми вас довго чекали!!!
11.11.2022 13:36
Заслужили
11.11.2022 13:37
Схоже тих, хто активно чинив опір цій навалі тоді в лютому ,вже немає серед живих... Принаймні більшості з них. Дуже хочу помилятися....
11.11.2022 14:03
Сподіваюсь що ви помиляєтесь
11.11.2022 14:14
Очень надеюсь, что ошибаетесь и что активистам удалось выехать.
11.11.2022 15:08
Якщо таке вже сталося, то вже все очевидно. Людей нема кому стримувати. Можна сказати що місто вже вільне.
11.11.2022 13:38
Не поспішайте. Схожа ситуація була у Сватовому. Люди, які вийшли з прапорами - однозначно герої.
11.11.2022 13:56
У Сватовому була дещо інша ситуація. ЗСУ були далеко від міста.
11.11.2022 14:06
залишається тільки здогадуватися, що НАШІ люди пережили. Дитина з жовто-блакитним пра пором - до сліз....
11.11.2022 13:38
За одне це дитя орків треба вбити всіх...
11.11.2022 13:50
Теж саме, сльози на очах.
11.11.2022 14:07
Манюпусенька моя украинская! Так и расцеловал бы за такой подвиг!

11.11.2022 13:38
до сліз
11.11.2022 13:39
Слава ЗСУ
11.11.2022 13:39
Наші идуть .
11.11.2022 13:41
НАШІ В ХЕРСОНІ!!!! АЗОВ ПЕРШІ ЗАЙШЛИ 11.11.2022 СЛАВА УКРАЇНІ
пс: місцеві, декілька днів краще побути біля укриття. В місті повно русні зі зброєю.
11.11.2022 13:42
Азов це добре. Сподіваюсь всіх колаборантів, яку не встигли втекти виріжуть до біса
11.11.2022 13:45
Добре, що першими, буде кілька годин без політкоректності.
11.11.2022 13:58
Першими всі спецпідрозділи зайшли Альфа, ГУР, ССО Азов і ЗСУ - всі!! Герої!!
Слава воїнам!!!!!! Слава Україні!!!!
11.11.2022 13:54
Всьо шо треба знати про "референдум"...
11.11.2022 13:43
шойгу отменил приказ крысеныша (ни шагу назад) Це ідея Суровікіна і рішення Шойгу": Пєсков спробував зняти з Путіна провину за Херсонський провал https://glavred.net/world/eto-ideya-surovikina-i-reshenie-shoygu-peskov-popytalsya-snyat-s-putina-vinu-za-hersonskiy-proval-10424774.html
11.11.2022 13:45
Вбити путіна. Цитата із заяви дугіна:

«Власть. Она за это несет ответственность. В чем смысл самодержавия, а у нас именно оно? Мы даем Правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех, народ, государство, людей, граждан, в критический момент спасает. Если для этого он окружает себя дерьмом или плюет на социальную справедливость, это неприятно, но лишь бы спас. А если не спасает? Тогда - судьба "царя дождей" (смотри Фрэзера)».

У Фрезера: «цар дощу» має послати вологу в сезон дощу. Якщо дощ не йде - царя просто вбивають.

https://wz.lviv.ua/blogs/477084-kherson-duhin-proponuie-vbyty-putina-shcho-dali
11.11.2022 13:58
Олєнєй@ об
11.11.2022 14:05
Кужугєт мінєтович))))
11.11.2022 14:49
Аж сльози на очах. Бідні люди, натерпілись.
11.11.2022 13:45
Ето нужно показывать иностранным политикам которые предлагали пойти на переговоры и ради компромиса сдать рашистам Херсон и наших людей.
11.11.2022 13:46
Кацапи не встигли вазвратіть члєніна на єво мєсто в Херсоні?
11.11.2022 13:46
Слава ЗСУ!!!
11.11.2022 13:46
радісно звичайно, але страшно поки що, русняві виродки майже напевне щось замінували, та й самі десь ховаються..., треба бути обережними, дуже...
11.11.2022 13:48
11.11.2022 13:49
Це кафе
11.11.2022 13:50
Бережи їх Господь
11.11.2022 13:50
From left: Governor of Sevastopol Mikhail Razvozhayev, Moscow-appointed head of Zaporizhzhia region Yevgeny Balitsky, Moscow-appointed head of Kherson Region Vladimir Saldo and Russian Presidential Administration first deputy head Sergei ********* stand next to the coffin with the body of prominent regional official Kirill Stremousov, the No. 2 official of the Moscow-installed Kherson regional government, who was killed in a car crash, during a farewell ceremony inside the Alexander Nevsky Cathedral in Simferopol, Crimea, Friday, Nov. 11, 2022.
11.11.2022 13:51
Дирегента херсонськоо театра вбили тільки за те , що він не погодився на колоборацію ...

А тепер уявляймо собі , що б зробили ці кати й не тільки з особою , але з усією родиною того , в кого б знайшли українські прапори вдома !!!
В катів було більше 8 місяців на пошуки "укранацістафф" . Й тем не меньш люди тримали вдома жовтоблакитну символику !
Це фантастичні патріоти України !
11.11.2022 13:55
Цікаво, всі колаборанти вже здриснули, чи когось таки повитягають за потли на вулиці?
11.11.2022 14:11
Один точно "втік" як в його ролику , де він нібито на танку по Австралії їздить . Ролік дійсно виявився провідницьким , бо дійсно -- чорти його забрали учора прямісєнько в ад як в утому ролику -- вертикально до низу
11.11.2022 14:20
Радію звільненню Херсона з усіма . Але дещо псує радісний настрій . . Кацапня вже сьогодні може почати артилерійський обстріл міста - з протилежного берега , не треба все ж ризикувати і збиратись на площах .
11.11.2022 13:59
Я теж такоі думки 😕
11.11.2022 14:06
Але ж і наша арта ближче підібралась.
11.11.2022 14:39
Начхати на референдуми путлера як тільки звільнять Херсонщину потім візьмуться за Запорізьку а далі і Донбас
Тепер для ПУТЛЕРА буде погана репутація він провів референдум (РОССИЯ ЗДЕСЬ НАВСЕГДА) а його вигнали і продовжують виганяти
11.11.2022 14:14
вже є прецедент.
так потім вийде і Донбас, і Крим, і Кубань...
11.11.2022 15:00
11.11.2022 14:25
Дочекалися, рідненькі. Я вас усіх обіймаю, херсонці!!!!!!!
11.11.2022 14:31
У кацапов в Херсоне сегодня херовый сон
11.11.2022 14:38
Правильнішн- хер, а не сон!
11.11.2022 16:10
Плачу, сльози радості.Дякую ЗСУ.Дякую Богу.Дякую мешканцям Херсону за те що вистояли і дочекались Наших.
11.11.2022 14:53
Трохи більше до настрою, додауть нам ворожі пабліки такою інфою: "Именем погибшего 9 ноября вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова будет названа одна из улиц Херсона, сообщил представитель администрации области Сергей Мороз в эфире "Соловьев Live""
11.11.2022 15:20
Які цікаві гриби вони куштують!
11.11.2022 16:12
12.11.2022 00:25
Малувато народу. Малувато.... Вийшли справжні патріоти. Щурі забились в нори.
11.11.2022 16:02
 
 