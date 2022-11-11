Жителі Херсона вийшли на вулиці міста з прапорами України. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

Херсонці очікують на Збройні Сили України.

Як передає Цензор.НЕТ, фото та відео публікують у мережі.

Жителі Херсона вийшли на вулиці з українськими прапорами та очікують на українських захисників.

