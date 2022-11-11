Жителі Херсона вийшли на вулиці міста з прапорами України. ФОТОрепортаж+ВІДЕО
Херсонці очікують на Збройні Сили України.
Як передає Цензор.НЕТ, фото та відео публікують у мережі.
Жителі Херсона вийшли на вулиці з українськими прапорами та очікують на українських захисників.
Хто як не вони, заслугували на цей день!
Буча, Гостоміль та Ірпінь сиділи місяць і россінська салдатня вбила купу народу, важко уявити скільки россійські ублюдки вбили людей в Херсоні
Ми вас довго чекали!!!
пс: місцеві, декілька днів краще побути біля укриття. В місті повно русні зі зброєю.
Слава воїнам!!!!!! Слава Україні!!!!
«Власть. Она за это несет ответственность. В чем смысл самодержавия, а у нас именно оно? Мы даем Правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех, народ, государство, людей, граждан, в критический момент спасает. Если для этого он окружает себя дерьмом или плюет на социальную справедливость, это неприятно, но лишь бы спас. А если не спасает? Тогда - судьба "царя дождей" (смотри Фрэзера)».
У Фрезера: «цар дощу» має послати вологу в сезон дощу. Якщо дощ не йде - царя просто вбивають.
https://wz.lviv.ua/blogs/477084-kherson-duhin-proponuie-vbyty-putina-shcho-dali
А тепер уявляймо собі , що б зробили ці кати й не тільки з особою , але з усією родиною того , в кого б знайшли українські прапори вдома !!!
В катів було більше 8 місяців на пошуки "укранацістафф" . Й тем не меньш люди тримали вдома жовтоблакитну символику !
Це фантастичні патріоти України !
Тепер для ПУТЛЕРА буде погана репутація він провів референдум (РОССИЯ ЗДЕСЬ НАВСЕГДА) а його вигнали і продовжують виганяти
так потім вийде і Донбас, і Крим, і Кубань...