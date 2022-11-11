Росіяни в Мелітополі привласнюють все - від державних закладів і комунального майна до приватних авто і житла
Окупанти в Мелітополі та навколишніх селах розкрадають державну і приватну власність.
Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки за останні 2 тижні:
- передали музейний комплекс "Кам’яна могила" в управління рфії
- вирішили "націоналізувати" 47 закладів охорони здоров’я, почали з поліклініки, яку жителі називають "зеленою"
- 2 дні тому почали вивозити обладнання з музичної та художньої шкіл
- відбирають цілі підприємства на користь олігархів з ЛДНР, Криму та росії
- шукають російських "інвесторів" для понад 450-и "націоналізованих" баз відпочинку Кирилівки
- роблять побудинковий облік: заселяються в порожні будинки і квартири
- зламують гаражі: на гаражах, в яких стоять авто, ставлять мітки", - розповів Федоров.
