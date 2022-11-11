УКР
2 093 4

Росіяни в Мелітополі привласнюють все - від державних закладів і комунального майна до приватних авто і житла

мелітополь

Окупанти в Мелітополі та навколишніх селах розкрадають державну і приватну власність.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки за останні 2 тижні:

  • передали музейний комплекс "Кам’яна могила" в управління рфії
  • вирішили "націоналізувати" 47 закладів охорони здоров’я, почали з поліклініки, яку жителі називають "зеленою"
  • 2 дні тому почали вивозити обладнання з музичної та художньої шкіл
  • відбирають цілі підприємства на користь олігархів з ЛДНР, Криму та росії
  • шукають російських "інвесторів" для понад 450-и "націоналізованих" баз відпочинку Кирилівки
  • роблять побудинковий облік: заселяються в порожні будинки і квартири
  • зламують гаражі: на гаражах, в яких стоять авто, ставлять мітки", - розповів Федоров.

Мелітополь (776) окупація (6827) розкрадання (269) Федоров Іван (653)
Ну авто зрозуміло -викрав і вивіз. Ну а нерухомість як привласниш її ж не вивезеш, а якісь папери кимось видані під час війни -незаконні!
показати весь коментар
11.11.2022 14:00 Відповісти
вони хворі реально....
Грають якусь свою гру на публіку
показати весь коментар
11.11.2022 14:35 Відповісти
А накласти купу лайна в приміщенні, національна кацапська розвага. По іншому вони не вміють
показати весь коментар
11.11.2022 14:47 Відповісти
Як заселились, так і виселяться, напаскудять звичайно душевно, як уміє тільки "шірокая русская душа"
показати весь коментар
11.11.2022 15:26 Відповісти
 
 