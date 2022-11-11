УКР
40% енергетичної інфраструктури в Україні не працює, ЄС допоможе з відновленням, - єврокомісарка Сімсон

Європейський Союз докладає максимуму зусиль, щоб допомогти Україні у відновленні зруйнованої російськими ударами енергетичної інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Звичайно, збитки значні. 40% інфраструктури не працює, а отже, зима буде дуже складною. Але крок за кроком ми можемо виправити пошкодження. Крім того, з березня Україна підключена до нашої електромережі. Тож Європа також може забезпечити додаткові потоки електроенергії, щоб замінити частину втраченого виробництва електроенергії з української землі", - сказала Сімсон.

Вона нагадала про створення Фонду підтримки енергетики, разом з Енергетичним співтовариством, щоб країни як із ЄС, так і з-за його меж могли підтримати Україну.

"У багатьох випадках це питання не фінансування, а потреб у дуже специфічній техніці та обладнанні, – це і є проблемою. Енергетичне співтовариство та мої служби звертаються до компаній, у яких може бути це обладнання на складі, і ми вже отримали кілька позитивних відповідей. Тож перші трансформатори – на шляху заміни тим, які російські безпілотники чи ракети знищували", - сказала Сімсон.

дякуємо за допомогу..
(ще би нам іранскі дрони навчитися збивати на взлеті)
показати весь коментар
11.11.2022 14:31 Відповісти
Мабуть, власники приватних обл енерго та облгазів уже виділили, із прибутків, необхідні кошти на відовлення галузі!!!
ШМИГАЛЬ та Міненерго ПИЛЬНУЮТЬ ДЕРЖАВНІ ІНТЕРЕСИ в галузі та готують, за наслідками збитків від *****, відповідні зміни в Закони України, щоб виправити ІСНУЮЧІ НЕДОЛІКИ‼️‼️‼️‼️🇺🇦❤️⚔️✊✌️👍😡😠‼️‼️‼️

ЗАКОНОДАВСТВО потребує приведення до його до реалій СЬОГОДЕННЯ‼️⚔️🇺🇦❤️
показати весь коментар
11.11.2022 14:33 Відповісти
Нехай найбільш зруйновані ділянки переводять на європейські стандарти і обладнання. І так поступово перейдемо. Коли ж то треба буде починати. Зараз саме час.
показати весь коментар
11.11.2022 14:50 Відповісти
 
 