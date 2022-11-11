У Херсоні триває бойова робота ЗСУ, вона досить важка і потужна, - ОК "Південь"

Ситуація в Херсоні демонструє, що це місто було і буде нашим. Наразі триває бойова робота, а тому військові зберігають інформаційну тишу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

На питання журналістів, українські прапори в Херсоні, це що може означати, вона відповіла: "Вони означають, що Херсон - це Україна, це означає, що херсонці мають витримку, яку ми завжди просимо мати під час військової операції і ми вдячні за те, що вони витримали цей момент і наразі дають такі прозорі натяки на те, що в нас буде не тільки хороший день, а і хороший сон".

При цьому на уточнююче питання, чи взяли українські захисники Херсон під свій контроль, Гуменюк ухилилася від відповіді, адже робота бійців триває.

"Він і був нашим завжди, просто тимчасово окупованим. Наразі триває військова бойова робота, вона досить важка і потужна. Але місцеві жителі демонструють, що вони підтримують саме цю роботу", - підсумувала вона.

