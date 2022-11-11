УКР
810 14

СБУ ліквідувала ботоферму, яка щодня створювала понад 500 акаунтів для поширення кремлівської пропаганди

бот

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували потужну ботоферму, яка працювала на користь спецслужб країни-агресора. В результаті слідчо-оперативних дій у Києві та Вінницькій області викрито п’ятьох її організаторів, які проводили інформаційні диверсії проти нашої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ

Як зазначається, спеціалізоване обладнання ворожого "осередку" дозволяло щодня реєструвати понад 500 анонімних облікових записів у різних соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

Саме ці фейкові акаунти використовували для поширення кремлівської пропаганди в інтернет-просторі.

Насамперед зловмисники масово розповсюджували дезінформацію про ситуацію на фронті, а також виправдовували збройну агресію РФ.

Також дивіться: СБУ викрила громадянина РФ, який спільно з Медведчуком, готував державний переворот в Україні.

Подібні "вкиди" подавали від імені "пересічних" громадян, які нібито проживають в Україні, зокрема у тимчасово окупованих її районах.

За даними слідства, ворожу ботоферму організували четверо мешканців Вінниччини, а її технологічне забезпечення здійснював житель Києва.

Встановлено, що вони пропонували "послуги" щодо "розгону" деструктивного контенту з РФ.

При цьому основними клієнтами зловмисників були представники спецслужб країни-агресора, які використовували "ботів" для нав’язування рашистської ідеології та московської брехні про війну в Україні.

Читайте: СБУ нейтралізувала ще одну ботоферму у Києві, яка співпрацювала з PR-компаніями РФ.

Через підставних осіб ворог купував анонімні акаунти та застосовував їх для проведення інформаційно-підривної діяльності.

За кожного "бота" ділки отримували плату електронними переказами, які проходили через платіжні системи РФ.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України триває слідство для з’ясування всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

пропаганда (2850) СБУ (13276) боти (97)
Топ коментарі
+3
зрозуміло, що гроші не пахнуть, але ж саме ці гроші в крові твоїх земляків! ніколи не зрозумію таких людей.
11.11.2022 15:26 Відповісти
11.11.2022 15:26 Відповісти
+3
Треба ввести суворіше покарання за російську пропаганду, по цій статті нам ще Соловйова з компанією вішати.
11.11.2022 15:27 Відповісти
11.11.2022 15:27 Відповісти
+2
Ботоферма отбросила боты...
11.11.2022 15:20 Відповісти
11.11.2022 15:20 Відповісти
Ботоферма отбросила боты...
11.11.2022 15:20 Відповісти
11.11.2022 15:20 Відповісти
Клеят ласти .
11.11.2022 15:27 Відповісти
11.11.2022 15:27 Відповісти
Не. Ласты склеил только Джеймс Ласт!
)))
11.11.2022 15:30 Відповісти
11.11.2022 15:30 Відповісти
Політ кондора .
11.11.2022 15:34 Відповісти
11.11.2022 15:34 Відповісти
Кондома.
11.11.2022 15:34 Відповісти
11.11.2022 15:34 Відповісти
Да......
11.11.2022 15:36 Відповісти
11.11.2022 15:36 Відповісти
зрозуміло, що гроші не пахнуть, але ж саме ці гроші в крові твоїх земляків! ніколи не зрозумію таких людей.
показати весь коментар
11.11.2022 15:26 Відповісти
Треба ввести суворіше покарання за російську пропаганду, по цій статті нам ще Соловйова з компанією вішати.
показати весь коментар
11.11.2022 15:27 Відповісти
а на стіні висів Членін і до цього причетний Петро Олексійович?
11.11.2022 15:28 Відповісти
11.11.2022 15:28 Відповісти
-"Не так страшні чужі воші, як свої гниди"-!
11.11.2022 15:28 Відповісти
11.11.2022 15:28 Відповісти
Ботоферми треба прикривати і виводити на чисту воду. Це так.
Але є одне але. Хотілося б, щоб після таких новин нам повідомляли про подальшу долю дійових осіб, так би мовити. Кого посадили, на скільки років, які докази протиправної діяльності.
Бо чомусь нам вішають тільки одну лапшу, - про припинення діяльності ворожих ботоферм. А що з ними стається потім, - нікому не повідомляють.
А ви розкажіть, і покажіть! Засудили, посадили, конфіскували! ТАКИХ ТО І ТАКИХ, - ЇХНІ МОРДИ ЛІЦА!
А то тільки одне бла-бла-бла... Результатів ще жодного разу не бачив!
11.11.2022 15:46 Відповісти
11.11.2022 15:46 Відповісти
Ще їх годувати роками? Вішати з табличкою за що саме воно висить.
11.11.2022 20:02 Відповісти
11.11.2022 20:02 Відповісти
Почему до сих пор никто из чинуш не обратил внимание на Винницкую область? Вместе с Киевом, это земля обетованная всех ботоводов и криптомайнеров
11.11.2022 15:51 Відповісти
11.11.2022 15:51 Відповісти
Навіщо далеко ходить? Тут на форумі бот на боті.
11.11.2022 18:26 Відповісти
11.11.2022 18:26 Відповісти
 
 