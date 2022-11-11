СБУ ліквідувала ботоферму, яка щодня створювала понад 500 акаунтів для поширення кремлівської пропаганди
Кіберфахівці Служби безпеки заблокували потужну ботоферму, яка працювала на користь спецслужб країни-агресора. В результаті слідчо-оперативних дій у Києві та Вінницькій області викрито п’ятьох її організаторів, які проводили інформаційні диверсії проти нашої держави.
Як зазначається, спеціалізоване обладнання ворожого "осередку" дозволяло щодня реєструвати понад 500 анонімних облікових записів у різних соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.
Саме ці фейкові акаунти використовували для поширення кремлівської пропаганди в інтернет-просторі.
Насамперед зловмисники масово розповсюджували дезінформацію про ситуацію на фронті, а також виправдовували збройну агресію РФ.
Подібні "вкиди" подавали від імені "пересічних" громадян, які нібито проживають в Україні, зокрема у тимчасово окупованих її районах.
За даними слідства, ворожу ботоферму організували четверо мешканців Вінниччини, а її технологічне забезпечення здійснював житель Києва.
Встановлено, що вони пропонували "послуги" щодо "розгону" деструктивного контенту з РФ.
При цьому основними клієнтами зловмисників були представники спецслужб країни-агресора, які використовували "ботів" для нав’язування рашистської ідеології та московської брехні про війну в Україні.
Через підставних осіб ворог купував анонімні акаунти та застосовував їх для проведення інформаційно-підривної діяльності.
За кожного "бота" ділки отримували плату електронними переказами, які проходили через платіжні системи РФ.
У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України триває слідство для з’ясування всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.
