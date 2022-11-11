На Херсонщині цивільні підірвалися на міні, поранення дістали 4 особи, зокрема двоє дітей

Російські загарбники залишають після себе мені, внаслідок чого підірвалися цивільні у двох областях.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок наїзду на міну, яку залишили після себе загарбники на Херсонщині, поранення дістали 4 цивільні особи, зокрема 2 дітей - 9 та 14 років.

"Також підірвалися 2 дітей у Салтівському районі Харкова на вибуховому пристрої. Двоє хлопчиків 15-ти та 12-ти років у кущах біля дому знайшли вибуховий предмет, який детонував. У дітей осколкові поранення.



Зараз лікарі надають постраждалим дітям усю необхідну допомогу. Їхній стан оцінюють як середньої важкості", - додав Тимошенко.

