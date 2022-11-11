На Херсонщині цивільні підірвалися на міні, поранення дістали 4 особи, зокрема двоє дітей
Російські загарбники залишають після себе мені, внаслідок чого підірвалися цивільні у двох областях.
Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок наїзду на міну, яку залишили після себе загарбники на Херсонщині, поранення дістали 4 цивільні особи, зокрема 2 дітей - 9 та 14 років.
"Також підірвалися 2 дітей у Салтівському районі Харкова на вибуховому пристрої. Двоє хлопчиків 15-ти та 12-ти років у кущах біля дому знайшли вибуховий предмет, який детонував. У дітей осколкові поранення.
Зараз лікарі надають постраждалим дітям усю необхідну допомогу. Їхній стан оцінюють як середньої важкості", - додав Тимошенко.
Тобі?
Херсон місто і область здали в перші дні війни, - відкрили шлях на лівобережжя Дніпра і далі за і проти течії Дніпра та його приток, з мостами, ********... Скільки народу полягло, а скільки ще...
Отака та частина херсонщина зрадників, агентури, полєзних Кремлю ідіотів, інфікованих пропагандою Кремля...
Парадоксальна річ: безвіз відкрив кордони на весь цивілізований світ, а частина населення намагається вернутися в табір, під волю наглядачів...
Треба було пройти через Бучу, Маріуполь... щоб усвідомити...