​В АРМА передано понад 70 млн грн підприємства, яке виготовляло оборонну продукцію для держави-агресора

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури забезпечили передачу АРМА понад 70 млн грн арештованих коштів на банківських рахунках промислового підприємства, власником якого є російська оборонна корпорація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, підприємство у м. Нікополь, засновниками якого є громадяни РФ, займалося виробництвом продукції зі спеціального сплаву для використання в оборонній сфері.



Також триває процедура передачі АРМА корпоративних прав, майнового комплексу, готової продукції, виробничих ліній, сировини підприємства загальною вартістю понад 400 млн грн.



За даними слідства, виготовлена підприємством продукція великими партіями надходила до країни-агресора та використовувалася в авіаційній, ракетній та інших військових галузях.



За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Його здійснює Управління СБУ у Дніпропетровській області.

