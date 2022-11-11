УКР
Російські військові окопуються та готують захисні споруди у Новокаховській громаді Херсонщини

Більшість території лівобережної Херсонщини в окопах російських військових. Перекопана і паркова територія Нової Каховки.

Про це розповів Суспільному міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко, інформує Цензор.НЕТ 

"Нова Каховка і вся територіальна громада, а це 28 кілометрів, а ж до Кринок, де Олешківська громада. Більшість цієї території в окопах російських військових. Вони готують для себе такі захисні рубежі, тобто до оборонних дій. Окопи містять різний характер на різних ділянках", — говорить Коваленко.

Новокаховський міський голова каже, що в самій Новій Каховці паркова територія, яка розташована вздовж лівого берега, теж перекопана.

"За 10-15 м від Палацу культури, на міському пляжі, дитячому майданчику "Слоник", Кормунка, Дніпряне — траншеї. У Джерельній перекопані вулиці та встановленні технічні засоби. На відстані 5-7 км в бік Чорнянки, Масловки, на відстані будуються споруди. Населені пункти Козацьке і Веселе находяться з правого боку. Це зона активних дій. Там з перших днів війни, з 24 лютого лінія оборони. І сьогодні це місце концентрації великої кількості військ РФ, які намагаються пройти через Каховську ГЕС на лівий берег", — каже Володимир Коваленко.

Добрий савєт лапатнікам-закапивайтєсь сразу...
11.11.2022 16:04 Відповісти
От дебіли! Який же ідіот полізе форсувать Дніпро якщо в наявності вся північ сухопутна для наступу? Через Дніпро краще артилерією "утюжить" кацапів! Особливо колони на трасах
11.11.2022 16:05 Відповісти
Так и есть! Правильно разместить артиллерию ствольную и ракетную и начинать утюжить более низкий левый берег Днепра. Поначалу контрбатарейная игра, потом аккуратно выносить 155 скальпелем "армию" ванек.
11.11.2022 16:14 Відповісти
11.11.2022 16:06 Відповісти
для кацапів це нормально , бо якщо без діла лишить ,починають трахатись
11.11.2022 16:13 Відповісти
Хай їбуться по скрєпному, хоч розмножуватись не будуть.
11.11.2022 16:36 Відповісти
Копать от забора и до обеда.
11.11.2022 16:37 Відповісти
Можуть не встигнути покласти насіння у кишені.
11.11.2022 16:43 Відповісти
Є робота для вольфрамових кульок
11.11.2022 16:48 Відповісти
 
 