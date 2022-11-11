Російські військові окопуються та готують захисні споруди у Новокаховській громаді Херсонщини
Більшість території лівобережної Херсонщини в окопах російських військових. Перекопана і паркова територія Нової Каховки.
Про це розповів Суспільному міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко, інформує Цензор.НЕТ
"Нова Каховка і вся територіальна громада, а це 28 кілометрів, а ж до Кринок, де Олешківська громада. Більшість цієї території в окопах російських військових. Вони готують для себе такі захисні рубежі, тобто до оборонних дій. Окопи містять різний характер на різних ділянках", — говорить Коваленко.
Новокаховський міський голова каже, що в самій Новій Каховці паркова територія, яка розташована вздовж лівого берега, теж перекопана.
"За 10-15 м від Палацу культури, на міському пляжі, дитячому майданчику "Слоник", Кормунка, Дніпряне — траншеї. У Джерельній перекопані вулиці та встановленні технічні засоби. На відстані 5-7 км в бік Чорнянки, Масловки, на відстані будуються споруди. Населені пункти Козацьке і Веселе находяться з правого боку. Це зона активних дій. Там з перших днів війни, з 24 лютого лінія оборони. І сьогодні це місце концентрації великої кількості військ РФ, які намагаються пройти через Каховську ГЕС на лівий берег", — каже Володимир Коваленко.
