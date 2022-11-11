Зібрано на перший морський дрон. Він матиме назву "Херсон", - Федоров

Українці вже зібрали на перший морський дрон. Збори на армію морських дронів стартували сьогодні, 11 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Зібрано на перший морський дрон. Він матиме назву "Херсон"", - повідомив міністр.

За словами міністра, кошти на перший водний дрон було зібрано менш ніж за дві години. За планами за перший день зборів зібрати суму, якої вистачило б на виробництво десяти таких українських безпілотників.

Нагадаємо, на фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.

