Зібрано на перший морський дрон. Він матиме назву "Херсон", - Федоров
Українці вже зібрали на перший морський дрон. Збори на армію морських дронів стартували сьогодні, 11 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
"Зібрано на перший морський дрон. Він матиме назву "Херсон"", - повідомив міністр.
За словами міністра, кошти на перший водний дрон було зібрано менш ніж за дві години. За планами за перший день зборів зібрати суму, якої вистачило б на виробництво десяти таких українських безпілотників.
Нагадаємо, на фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.
Топ коментарі
+28 q4ma
показати весь коментар11.11.2022 16:23 Відповісти Посилання
+22 Перехватчик
показати весь коментар11.11.2022 16:38 Відповісти Посилання
+17 Trevo Trow
показати весь коментар11.11.2022 16:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сбор средств дело деликатное. Полно проходимцев и в Украине, и зарубежом.
Верить можно сейчас только ЗСУ.
А то , что для таких серьезных проектов нужен «системный подход» с госфинансирование не на 10 штук, а на тысячи- это точно.
А а рахунок 1000морських дронів - це ти придумав круто. А нафіга скільки? На Балтійський чи Тихоокеанський флот підеш?
А ІНОДІ ЯК ІЗ СУПУТНИКОМ ПРИТУЛИ МОЖЕ І БІЛЬШЕ 😆