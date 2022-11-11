УКР
Зібрано на перший морський дрон. Він матиме назву "Херсон", - Федоров

Українці вже зібрали на перший морський дрон. Збори на армію морських дронів стартували сьогодні, 11 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Зібрано на перший морський дрон. Він матиме назву "Херсон"", - повідомив міністр.

За словами міністра, кошти на перший водний дрон було зібрано менш ніж за дві години. За планами за перший день зборів зібрати суму, якої вистачило б на виробництво десяти таких українських безпілотників.

Нагадаємо, на фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.

А не краще замість того, щоб знову закопувати гроші в асфальт та фінансувати отой марахвон вкласти гроші в ось ці самі дрони?
показати весь коментар
11.11.2022 16:23 Відповісти
Авжеж, але цитуючи зелених - "для нас це проблема"..
показати весь коментар
11.11.2022 16:26 Відповісти
а как думаеш - раненых с поля боя вывозить в госпитали лучше по бездорожью, или по хорошему асфальту?...
показати весь коментар
11.11.2022 17:02 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 17:06 Відповісти
Зустрічне питання - кого повинен возити наданий з гуманітаркою американський джип - поранених по бездоріжжю чи *опу чиновника?
показати весь коментар
11.11.2022 17:08 Відповісти
Тобто військові дії повинні бути тільки в межах наявності асфальту. Геніально. Потрібно прописати в правилах війни.
показати весь коментар
11.11.2022 19:05 Відповісти
А ти з передової скільки поранених вивіз що так про асфальт розпинаєшся ? Ну і як думаєш , що краще - у Бучі будинки житлові відновити , чи як нині - новий асфальт прокласти ( видно через Бучу з передової поранених евакуюють ).
показати весь коментар
11.11.2022 19:21 Відповісти
Ти ******** зебiл.Як що думаэш що там залишився асфальт.Скорiше ти дешеве подоляцке гуано.
показати весь коментар
11.11.2022 19:34 Відповісти
Депутати, міністри, їх заступники, ОП, судді, митники - ДОЛУЧАЙТЕСЬ, НЕ СТИДАЙТЕСЬ!!!
показати весь коментар
11.11.2022 16:27 Відповісти
Там повинен бути відкритий список з щоденним доступом онлайн, скажи, Фьодоров?
показати весь коментар
11.11.2022 18:08 Відповісти
Не соромтесь .
показати весь коментар
11.11.2022 18:47 Відповісти
Why advertising it? The silent/unknown killer is always the scariest one.
показати весь коментар
11.11.2022 16:29 Відповісти
False information is a very effective weapon too.
показати весь коментар
11.11.2022 16:34 Відповісти
Do I read - we get the money and share it between ourselves?
показати весь коментар
11.11.2022 16:36 Відповісти
Wrong. You should read - enemy can't be sure whether we have drones or not, and will be scared every minute to drive their shitships in Black Sea. Because every minute can be the last one, and invisible drone can go boom and destroy them.
показати весь коментар
11.11.2022 16:40 Відповісти
Ok, in that case the funding for those should come from the state funds. Shouldn't it? Easier to control that way.
показати весь коментар
11.11.2022 16:51 Відповісти
Well, it sounds like a joke, that people are crowdfunding an army, while having so called "government".
показати весь коментар
11.11.2022 16:54 Відповісти
It definitely should, but we do what we can. Our government prefers re-building roads and destroying small businesses. So, we have to take care of our army by ourselves, because our army IS ourselves.
показати весь коментар
11.11.2022 17:21 Відповісти
Він матиме назву "порш кайєн для моєї фітнестренерки".
показати весь коментар
11.11.2022 16:31 Відповісти
Дірки.
показати весь коментар
11.11.2022 16:37 Відповісти
Раніше таких називали "массажистками", тепер це "фітнестренерки". Буду мати на увазі)))
показати весь коментар
11.11.2022 17:59 Відповісти
Розходи на дрони мали б бути закладені до оборонного бюджету, а автодор хай збирає кошти на асфальт по соцмережах разом зі слугами.
показати весь коментар
11.11.2022 16:37 Відповісти
для восстановления городов надо дофига стройматериалов и строительной техники от наших западных друзей... ты думаешь, что они эту технику через всю УКРАИНУ будутнам поставлять по разъйопаным дорогам?
показати весь коментар
11.11.2022 17:05 Відповісти
Свинособачу не розумію, буряте.
показати весь коментар
11.11.2022 17:37 Відповісти
Я думал это прикол, а они действительно от имени гос -ва собирают.
показати весь коментар
11.11.2022 16:38 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 16:38 Відповісти
А чем лучше Притула любого другого?

Сбор средств дело деликатное. Полно проходимцев и в Украине, и зарубежом.

Верить можно сейчас только ЗСУ.

А то , что для таких серьезных проектов нужен «системный подход» с госфинансирование не на 10 штук, а на тысячи- это точно.
показати весь коментар
11.11.2022 16:57 Відповісти
Не зрадо#об. Притула збирає гроші та організовує покупку корисних речей, потрібних нашій армії.
А а рахунок 1000морських дронів - це ти придумав круто. А нафіга скільки? На Балтійський чи Тихоокеанський флот підеш?
показати весь коментар
11.11.2022 18:00 Відповісти
А потім наш Укроборонпром розпилить ці гроші? Навички цього він має.
показати весь коментар
11.11.2022 17:49 Відповісти
Навіщо дронам давати назви міст - їх ціль бути підірвними і підірвати ціль. Якось воно не по феншую.
показати весь коментар
11.11.2022 17:54 Відповісти
назвали б "******* смерть" наприклад
показати весь коментар
11.11.2022 21:56 Відповісти
А Злата Некрасова і її шеф бубернатор пожертвували крадені на гуманітарці кошти? Чого Злата Некрасова по Австріям шопиться а не в СІЗО?! Ау СБУ, ДБР, НАБУ, Зеленський та інші зелепідори..
показати весь коментар
11.11.2022 17:59 Відповісти
супер
показати весь коментар
11.11.2022 18:10 Відповісти
НАСКІЛКИ ЗРОЗУМІВ Зе ВЛАДА МАЄ ЗІ ВСІХ ВОЛОНТЕРСЬКИХ ЗБОРІВ СОБІ 30 % У КИШЕНІ,
А ІНОДІ ЯК ІЗ СУПУТНИКОМ ПРИТУЛИ МОЖЕ І БІЛЬШЕ 😆
показати весь коментар
11.11.2022 19:27 Відповісти
хердрон
показати весь коментар
11.11.2022 19:31 Відповісти
 
 