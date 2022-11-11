УКР
Війська РФ не припиняють спроб прорвати оборону ЗСУ на Бахмутському напрямку, - ОВА

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявляє, що російські окупанти не припиняють спроб прорвати оборону Збройних сил України на Бахмутському напрямку.

Минула доба на Донеччині пройшла напружено. "Найгарячішими" лишаються Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський напрямки, повідомив він під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону Збройних сил України і або зайти в місто, або обійти його для того, щоб в подальшому розвивати свій наступ", - зазначив він.

За словами голови ОВА, ворог перекидає значні сили на ці напрямки та намагається хоч десь здобути успіхів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 1193 людини загинули у Донецькій області з 24 лютого

"Не маючи успіху і відходячи на попередні позиції, ворог фактично знищує прифронтові населені пункти. Тобто вся лінія фронту від півдня до півночі – Мар'їнка, Красногорівка, Вугледарський напрямок, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Соледар, частково Сіверська громада – потерпають від постійних обстрілів і руйнація інфраструктури дуже велика", - наголосив Кириленко.

Він зауважив, що, зокрема, у Бахмуті знищено понад 60% інфраструктури міста.

армія рф (18528) Донецька область (9410) Кириленко Павло (917)
+3
на херсонщині були найбоєздатніші з залишків рашистів війська.
11-а окрема десантно-штурмова бригада
10-та окрема бригада спеціального призначення
108-й гвардійський десантно-штурмовий полк
247-й гвардійський десантно-штурмовий полк
Тепер то всьо кинуть в інші напрямки
Казали що зранку десантура орків вивела свою техніку ,а потім взірвала міст
11.11.2022 16:45 Відповісти
+3
Под Бахмутом та Авдєєвкою лягло Мавзолейного бЫдла путлєра більше ніж у всій війни з бандою путлєра
Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱👌👍👍👍
11.11.2022 16:56 Відповісти
+2
Який наступний етап? Енергодар? Чи таки Донецьк?
11.11.2022 16:44 Відповісти
Який наступний етап? Енергодар? Чи таки Донецьк?
11.11.2022 16:44 Відповісти
ГШ придумає. Все буде добре.
Важко, все буде Україна.
11.11.2022 18:06 Відповісти
Все я думаю вивести не змогли. Наші війська теж вивільняться.
11.11.2022 16:55 Відповісти
все звичайно вивезти не змогли ,бо мости перебиті,вони по цій пантонній переправі вивозили і на баржах/було фото супутникове з баржами/.пантонну переправу ЗСУ роздовбали..тому вони і пішки йшли/як ми бачили на відео/
11.11.2022 16:59 Відповісти
таке кажуть шо,орки створили лінію оборони,щоб переправити через ріку як найбільше боєздатних підрозділів...а ті шо в лінії оборони ,то мобіки і їх не жаль.нехай здихають
11.11.2022 17:04 Відповісти
оо..на маєш..Жданов то говорить.https://www.youtube.com/watch?v=CGvxEKrlP5A
11.11.2022 17:25 Відповісти
Після Вугледару та трупаків під Павлівкою ,кажуть шо там вже орки не наступають..так як раніше.
11.11.2022 17:00 Відповісти
Як визначити безумство? Це коли ти повторюєш одну й ту саму дію безліч разів, кожного разу сподіваючись отримати інший результат...

Треба цим дебілам нагадати цю просту істину...
11.11.2022 17:52 Відповісти
Ось коли не скажеш: "Попитка нє питка".
11.11.2022 18:50 Відповісти
 
 