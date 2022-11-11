УКР
11 листопада з українських портів вийшло чотири судна з 120 тис. тонн агропродукції

зерно

З портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшло 4 судна зі 120 тис. тонн агропродукції до країн Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

"Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 25 суден. На них завантажують 741 тис. тонн української агропродукції. Вчора порти Великої Одеси прийняли під завантаження 4 судна зі 148 тис. тонн агропродукції", - йдеться в повідомленні.

По "зерновому коридору" рухаються 7 суден під завантаження 198,2 тис. тонн агропродукції. Зокрема, балкери вивезуть 40 тис. тонн пшениці для Ефіопії (BUZBURUN M) та 40 тис. тонн для Ємену та Афганістану (GOKOVA M).

З 1 вересня з портів Великої Одеси вийшло 442 судна, які експортували 10,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 14 мільйонів доларів виділяє Японія на експорт української пшениці до Сомалі

Автор: 

зерно (3175) корабель (1622) порт (2083)
Мільйони тонн зерна вивозимо, та ціни на харчі маємо більші ніж у ЄС,чому бідні-бо дурні,чому дурні -бо бідні.
11.11.2022 17:22 Відповісти
 
 