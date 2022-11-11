УКР
США, Велика Британія та Австралія проводять навчання, які імітують вторгнення РФ до Європи, - The Times

навчання

У пустелі Мохаве, розташованій на південному заході США почалися спільні навчання американських, британських та австралійських військових. У легенді навчань ідеться про імітацію російського вторгнення до Європи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це пише видання The Times.

За даними видання, у двотижневих навчаннях беруть участь чотири з половиною тисячі військовослужбовців. Вони відпрацьовують нові тактичні прийоми, перейняті з досвіду ЗСУ, за умов відкритого ландшафту пустелі, схожого на українські степи.

За словами одного з учасників навчань, війна в Україні показала певні зміни у практиці ведення бойових дій, включно з широким використанням безпілотних літальних апаратів, через що західним арміям необхідно "швидко адаптуватися до нових реалій".

Крім цього, військові відпрацьовуватимуть використання 3D-друку для виробництва запчастин у польових умовах, а також застосування технологій обробки великих масивів розвідданих, які збирають безпілотники, для ухвалення командних рішень.

2023 року аналогічні тренувальні заходи планується провести безпосередньо в Європі.

Після російського вторгнення в Україну США спільно із союзниками проводять навчання на випадок подальшої ескалації конфлікту. Зокрема, у Польщі в листопаді відбулися спільні навчання Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, а також Великої Британії та США, у яких взяли участь близько двох тисяч військовослужбовців.

Читайте: Іспанія готуватиме українських снайперів на своїй військовій базі в Толедо

+10
Don't worry guys Україна за вас вже майже усе зробила! Вторгалку у кацапії відбила.
11.11.2022 18:15 Відповісти
+8
лучше бы учились не где-то там, по пустыням, похожими на наш ландшафт, а где-то недалеко в Европе (как планируется зачем-то в 2023 году, а надо было бы на сегодня!!!))))... и по-неопытности... заблукали бы случайно в херсонские степи... а тут столько мишеней просто так мечутся вдоль берега, ища переправы))))
ну то такэ... не с нашим счастьем...
11.11.2022 18:18 Відповісти
+7
Это типа прикол такой? Три страны, не являющиеся Европой, учатся отражать нападение на Европу??? А Европа типа за украинскими спинами булки расслабила??? Офигеть, да....
11.11.2022 18:26 Відповісти
Ага чмобиками на мотолыгах 70х годов)))
11.11.2022 18:14 Відповісти
Просто п***ц... ми війну виігруєм а вони "учения" проводят...
Оружия нам х5 дать слабо... А Когда крим забрали обязанности защити не виконали...

Ось вам і відповідь что такое демонократія в америці.
11.11.2022 22:16 Відповісти
Don't worry guys Україна за вас вже майже усе зробила! Вторгалку у кацапії відбила.
11.11.2022 18:15 Відповісти
Могли хоть 2 тыщи украинцев взять. для обучения
11.11.2022 18:15 Відповісти
лучше бы учились не где-то там, по пустыням, похожими на наш ландшафт, а где-то недалеко в Европе (как планируется зачем-то в 2023 году, а надо было бы на сегодня!!!))))... и по-неопытности... заблукали бы случайно в херсонские степи... а тут столько мишеней просто так мечутся вдоль берега, ища переправы))))
ну то такэ... не с нашим счастьем...
11.11.2022 18:18 Відповісти
Австралиянские Кенгуру и наши боевые Комары числом 333 000 это круче чем мавзолейная ядреная бонба🤣🤣🤣
11.11.2022 18:23 Відповісти
Это типа прикол такой? Три страны, не являющиеся Европой, учатся отражать нападение на Европу??? А Европа типа за украинскими спинами булки расслабила??? Офигеть, да....
11.11.2022 18:26 Відповісти
Британия обучила за полгода 20 000 морских котиков Украины в Шотландии на базе НАТО...
Сейчас там же всего 7 000 на той базе...Зеля каже больше нет бабла...дураки дороги...главнее ..
11.11.2022 18:28 Відповісти
20 000 морских котиков Украины - не придумуйте, нікому це непотрібно. Може 20 тис., але не "морських котиків".
11.11.2022 22:49 Відповісти
Це тіпа омські обдроченці із ржавими калашами в кедах будуть до них вторгатись?
показати весь коментар
Придумают любую чушь, только бы Украине самолеты и тяжелое вооружение не давать.
показати весь коментар
таке відчуття що трошки запізднилися.
показати весь коментар
Испания Италия и Франция за эту неделю доставили в Украину ракетные комплексы которых у банды путлера не будет и через 20 лет...нет.. через 50... Мавзолейные Обезьяны шлепают только АналоГовнеты 🤣🤣🤣
показати весь коментар
Oleg Helgiv

@Helg40498291

·

https://twitter.com/Helg40498291/status/1590785611300233216 21 ч

Головний тренер збірної Росії з боксу Кравцов, жаліється - російських і білоруських боксерів виключили із рейтингів WBC, заборонили проводити змагання в цих країнах, завдяки лобіюванню братів Кличко.
Такі ж обмеження хочуть запровадити інші боксерські асоціації.

Респект братам.
11.11.2022 18:37 Відповісти
Ну куда этим репоедам и бульбашам со свинным ралом переться к людям? Пусть боксируют между собой в своей выгребной яме расее.
показати весь коментар
А кацалупи ще не вторглися в Європу? Нюню...
показати весь коментар
Ну ви там вообще гонітє, ЗСУ вже майже всю кацапню заїбашили а ви там думаєте що вони на Європу підуть, краще поможуть нашим ЗСУ зброєю шоб підарів добити
показати весь коментар
Якщо Захід здасть Україну млявими діями та застарілими засобами уражень, то напад Москви на Європу буде беззаперечно. Та ще й з українцями у складі кацапської армії. Нажаль, так буває.
показати весь коментар
Пусть едут в Украину и тренируются в живую. ЗСУ их научит как мочить русьню.
показати весь коментар
Краще б не імінували, а здійснили упереджувальні кроки для такого сценарію! росія має бути знищена!
показати весь коментар
