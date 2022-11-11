США, Велика Британія та Австралія проводять навчання, які імітують вторгнення РФ до Європи, - The Times
У пустелі Мохаве, розташованій на південному заході США почалися спільні навчання американських, британських та австралійських військових. У легенді навчань ідеться про імітацію російського вторгнення до Європи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це пише видання The Times.
За даними видання, у двотижневих навчаннях беруть участь чотири з половиною тисячі військовослужбовців. Вони відпрацьовують нові тактичні прийоми, перейняті з досвіду ЗСУ, за умов відкритого ландшафту пустелі, схожого на українські степи.
За словами одного з учасників навчань, війна в Україні показала певні зміни у практиці ведення бойових дій, включно з широким використанням безпілотних літальних апаратів, через що західним арміям необхідно "швидко адаптуватися до нових реалій".
Крім цього, військові відпрацьовуватимуть використання 3D-друку для виробництва запчастин у польових умовах, а також застосування технологій обробки великих масивів розвідданих, які збирають безпілотники, для ухвалення командних рішень.
2023 року аналогічні тренувальні заходи планується провести безпосередньо в Європі.
Після російського вторгнення в Україну США спільно із союзниками проводять навчання на випадок подальшої ескалації конфлікту. Зокрема, у Польщі в листопаді відбулися спільні навчання Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, а також Великої Британії та США, у яких взяли участь близько двох тисяч військовослужбовців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оружия нам х5 дать слабо... А Когда крим забрали обязанности защити не виконали...
Ось вам і відповідь что такое демонократія в америці.
ну то такэ... не с нашим счастьем...
Сейчас там же всего 7 000 на той базе...Зеля каже больше нет бабла...дураки дороги...главнее ..
@Helg40498291
·
https://twitter.com/Helg40498291/status/1590785611300233216 21 ч
Головний тренер збірної Росії з боксу Кравцов, жаліється - російських і білоруських боксерів виключили із рейтингів WBC, заборонили проводити змагання в цих країнах, завдяки лобіюванню братів Кличко.
Такі ж обмеження хочуть запровадити інші боксерські асоціації.
Респект братам.