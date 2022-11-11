УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7406 відвідувачів онлайн
Новини
1 249 13

Німеччина виділила 1 млрд євро на кіберзахист України і фіксацію воєнних злочинів

кібербезпека

Уряд Німеччини виділив додатково 1 млрд євро зі свого бюджету на 2023 рік на підтримку Україні - кошти будуть спрямовані на захист від російських кібератак і збір доказів воєнних злочинів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на документ, з яким ознайомилось агентство.

"Додаткове виділення коштів відбувається на тлі суперечок про те, чи повинна Німеччина активізувати надання військової допомоги Україні, яка заявляє, що їй потрібна наступальна бойова зброя, включаючи танки, щоб дати відсіч російській армії.

Виділення коштів є перемогою Зелених, коаліційної партії, яка була найсильнішим прихильником військової підтримки України після того, як президент Росії Володимир Путін віддав наказ про вторгнення в лютому", - пише Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди спрямують €100 мільйонів у військовий фонд для України

Німеччина є третім найбільшим військовим донором України, хоча і значно поступається Сполученим Штатам, чиї поставки озброєнь мали вирішальне значення для успіхів українських збройних сил на полі бою, кульмінацією яких стало взяття у пʼятницю Херсона, додає видання.

"Бюджет України ясно показує, що наша підтримка виходить далеко за межі важливих та необхідних постачань зброї. Ми вкладаємо величезні кошти у мир у Європі та Україні", - сказав німецький депутат Робін Вагенер, який очолює парламентську групу "Україна".

Частина коштів буде спрямована на підтримку груп, які фіксують докази порушень прав людини і воєнних злочинів, в тому числі тих, які були виявлені після виведення російських військ.

Також читайте: Кількість кібератак на Україну продовжує зростати, - Держспецзв’язку

Додаткові кошти також підуть на підтримку громадянського суспільства, включаючи захист журналістів у Білорусі, Росії та Україні.

Автор: 

Німеччина (7668) гроші (980) допомога (8669) росія (67333) кібербезпека (1179) кібератака (430)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Краще б зброю дали, а не "бабло" на "розпил" зеленими!
показати весь коментар
11.11.2022 18:38 Відповісти
+2
Добре шо нам всі помагають -- а контроль ? .
показати весь коментар
11.11.2022 18:29 Відповісти
+2
Дєрмак з братком і арачмонією проконтролюють.
показати весь коментар
11.11.2022 18:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре шо нам всі помагають -- а контроль ? .
показати весь коментар
11.11.2022 18:29 Відповісти
Дєрмак з братком і арачмонією проконтролюють.
показати весь коментар
11.11.2022 18:31 Відповісти
Це несериозно --- треба зарубіжнии контроль - бо прилипне до рук .
показати весь коментар
11.11.2022 18:35 Відповісти
Добродій Валентин не розуміє мову сарказму?
показати весь коментар
11.11.2022 19:14 Відповісти
Шмаркля и банда его растащат деньги по карманам
показати весь коментар
11.11.2022 19:14 Відповісти
вони виділяють а деякі властьімущіє руки потирають в очікуванні наживи
показати весь коментар
11.11.2022 18:37 Відповісти
Краще б зброю дали, а не "бабло" на "розпил" зеленими!
показати весь коментар
11.11.2022 18:38 Відповісти
+100!
краще б видали цей міліард "Мардерами"

Ото була б сила!
показати весь коментар
11.11.2022 18:49 Відповісти
Одинаково!!!
показати весь коментар
11.11.2022 19:18 Відповісти
Щось забагато
показати весь коментар
11.11.2022 18:45 Відповісти
Це, звісно, важливі речі, але краще б закупили на ці гроші щось у німецькому оборонпромі для України.
показати весь коментар
11.11.2022 18:53 Відповісти
"Выделение средств является победой Зеленых..."

😁 😀
показати весь коментар
11.11.2022 19:29 Відповісти
Помощь это нужно!но есть моменты что проследить откаты в такой ситуации не получится ни у кого!!Хочу мильйон!!!евро!!!я поделюсь!!!!
показати весь коментар
11.11.2022 21:28 Відповісти
 
 