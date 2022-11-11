УКР
Новини
2 247 10

Резніков про пріоритети роботи Міноборони: розробка дронів і нові підходи до військової освіти

резніков

Одним з основних пріоритетів діяльності Міністерства оборони є забезпечення необхідними ресурсами розробки безпілотних літальних апаратів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в річному звіті міністра оборони Олексія Резнікова, який є у розпорядженні LIGA.net.

Як зазначається, найближчим часом Міноборони, окрім поточних завдань, планує вжити низку заходів у контексті зміцнення боєздатності.

Зокрема, планується провести комплексну перевірку всіх дослідно-конструкторських робіт та закрити усі неефективні.

Водночас Міноборони має намір забезпечити концентрацію ресурсів на визначених дослідно-конструкторських роботах. Насамперед йдеться про розробки безпілотних літальних апаратів, систем радіоелектронної боротьби, автоматизацію та роботизацію.

Читайте також: Міноборони щомісяця витрачає суму, яку раніше витрачало за рік, - Резніков

Серед основних напрямів роботи та завдань Міноборони на найближчий період названо:

- формування нових підходів до військової освіти з урахуванням набутого досвіду та вимог НАТО;

- удосконалити інструменти управління за принципами та стандартами НАТО;

- здійснити масштабування автоматичних систем управління;

- завершити реформування системи закупівель;

- налагодити міжнародну систему співробітництва у військово-історичній сфері для формування українського наративу висвітлення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про передачу "Мотор Січі" і 4 підприємств державі: Це не націоналізація, а вилучення майна на час воєнного стану

Автор: 

Міноборони (7641) Резніков Олексій (1451)
У нас отличные спецы и в области безпилотников. Если Байрактару мешают тучи для наблюдения , то у нас есть всепогодные дроны, которым ничего не мешает. Мешает только стадо ЗЕбанутой срани, которое похерило все наши ракетные программы и также не выделило ни копейки на наши дроны.
11.11.2022 18:40 Відповісти
Точно.

А забезпеченням ЗСУ хай Канада та волонтери займаються.
11.11.2022 18:39 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1591072405078048769 2 ч

БЕЗ ПАМ'ЯТІ НЕМАЄ ПЕРЕМОГ

Херсонська ТРО яка коктейлями намагалася зупинити броню... Вічна пам'ять полеглим за український Херсон. Не забудемо ваш подвиг. Ціна непомірно висока, але все не марно.

MYROTVORETS NEWS

https://twitter.com/i/status/1591072405078048769
11.11.2022 18:38 Відповісти
..ішов 9 місяць війни.В Україні "зелені" згадали про пріоритет.хоч до цього часу вся промисловість повинна була перекваліфікуватися і в три зміни працювати на оборону України і захист українського народу від рашистської смерті.
11.11.2022 18:51 Відповісти
ти про дороги забув-- на злітних смугах теж асфальт і красти можна необмеженно
11.11.2022 18:59 Відповісти
Головне пику сєрьйозну зробити!
11.11.2022 19:01 Відповісти
А де у пріоритетах стратегічні ракети, мудило зелене?
11.11.2022 19:01 Відповісти
"Розробкою" дронів, як ми чули, Арахамія займається?
11.11.2022 19:11 Відповісти
розумна мавпа... нажаль
11.11.2022 20:34 Відповісти
Розробка ефективних дронів Арахноїда ?
