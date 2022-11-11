Резніков про пріоритети роботи Міноборони: розробка дронів і нові підходи до військової освіти
Одним з основних пріоритетів діяльності Міністерства оборони є забезпечення необхідними ресурсами розробки безпілотних літальних апаратів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в річному звіті міністра оборони Олексія Резнікова, який є у розпорядженні LIGA.net.
Як зазначається, найближчим часом Міноборони, окрім поточних завдань, планує вжити низку заходів у контексті зміцнення боєздатності.
Зокрема, планується провести комплексну перевірку всіх дослідно-конструкторських робіт та закрити усі неефективні.
Водночас Міноборони має намір забезпечити концентрацію ресурсів на визначених дослідно-конструкторських роботах. Насамперед йдеться про розробки безпілотних літальних апаратів, систем радіоелектронної боротьби, автоматизацію та роботизацію.
Серед основних напрямів роботи та завдань Міноборони на найближчий період названо:
- формування нових підходів до військової освіти з урахуванням набутого досвіду та вимог НАТО;
- удосконалити інструменти управління за принципами та стандартами НАТО;
- здійснити масштабування автоматичних систем управління;
- завершити реформування системи закупівель;
- налагодити міжнародну систему співробітництва у військово-історичній сфері для формування українського наративу висвітлення війни.
