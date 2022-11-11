Західна зброя може потрапити з України до Ірану. Це ризик, на який ми пішли з розрахунком, - Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес визнав, що ризик потрапляння наданої Україні західної зброї до Ірану існує, але така зброя не містить передових технологій, і тому великого занепокоєння цей факт не викликає.

Про це Воллес сказав в інтерв’ю Sky News у п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Глава Міноборони Британії повідомив, що його відомство вивчає повідомлення про те, що Москва доставила британські та американські протитанкові та зенітні ракети до Ірану разом зі 140 мільйонами євро в обмін на десятки безпілотників, призначених для використання проти України.

"Звичайно, ми не хочемо, щоб такі речі відбувалися. Але, по суті, це ризик, на який ми пішли, коли вирішили, що важливо допомогти Україні", – наголосив Воллес.

Він зауважив, що цей феномен має і зворотний ефект: Британії та її союзники по НАТО змогли навчитися на російській зброї, захопленій українцями.

"Росія втратила значну кількість своїх можливостей класу А - вони були захоплені сотнями і тисячами. Це дивовижна можливість для країн НАТО зрозуміти технології, які використовуються в російському обладнанні, і це дасть нам дуже важливу стратегічну перевагу в майбутньому", – пояснив міністр.

Воллес пояснив, що протитанкові ракети NLAW, які Британія передала Україні та які могли опинитися в руках Ірану, є надзвичайно ефективним озброєнням, яке все ж не оснащене технологіями наступного покоління.

"Це означатиме, що існуватимуть відмінності між тим, що розробляють іранці – якщо вони мають ядерну зброю, – і тим, що маємо ми, і те ж саме стосується американських Javelin... Тому я не особливо турбуюся. Але, звичайно, це був ризик, на який ми пішли з розрахунком", – зазначив він.