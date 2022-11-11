Західна зброя може потрапити з України до Ірану. Це ризик, на який ми пішли з розрахунком, - Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес визнав, що ризик потрапляння наданої Україні західної зброї до Ірану існує, але така зброя не містить передових технологій, і тому великого занепокоєння цей факт не викликає.
Про це Воллес сказав в інтерв’ю Sky News у п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Глава Міноборони Британії повідомив, що його відомство вивчає повідомлення про те, що Москва доставила британські та американські протитанкові та зенітні ракети до Ірану разом зі 140 мільйонами євро в обмін на десятки безпілотників, призначених для використання проти України.
"Звичайно, ми не хочемо, щоб такі речі відбувалися. Але, по суті, це ризик, на який ми пішли, коли вирішили, що важливо допомогти Україні", – наголосив Воллес.
Він зауважив, що цей феномен має і зворотний ефект: Британії та її союзники по НАТО змогли навчитися на російській зброї, захопленій українцями.
"Росія втратила значну кількість своїх можливостей класу А - вони були захоплені сотнями і тисячами. Це дивовижна можливість для країн НАТО зрозуміти технології, які використовуються в російському обладнанні, і це дасть нам дуже важливу стратегічну перевагу в майбутньому", – пояснив міністр.
Воллес пояснив, що протитанкові ракети NLAW, які Британія передала Україні та які могли опинитися в руках Ірану, є надзвичайно ефективним озброєнням, яке все ж не оснащене технологіями наступного покоління.
"Це означатиме, що існуватимуть відмінності між тим, що розробляють іранці – якщо вони мають ядерну зброю, – і тим, що маємо ми, і те ж саме стосується американських Javelin... Тому я не особливо турбуюся. Але, звичайно, це був ризик, на який ми пішли з розрахунком", – зазначив він.
Що таке дрон? Повітряний модель літака з вибухівкою. Водний - скутер з дистанційним керуваням і вибухівкою.
Єрмак !!!
Іде війна. І бува таке , що наша зброя потрапляє до ворогів. А Саудівська Аравія воює в Йємені з хуті. І воює не один рік.
але і наша подяка теж є... бо саме вчасною і такою необхідною нам ******** зброєю, в самі важкі часи і місяці ви допомогли нам бити кацапню і в хвіст і в гриву, з завзяттям і впертістю, з самопожертвою наших Героїв і лютою ненавистю до русні... і саме цим ми змогли знизити ризики попадання вашої зброї ворогу... хоча повністю виключити таке ніколи неможливо...
США не постачали зброю подібну до тієї яку постачають Україні!
Взагалі афгану постачали хуню!
І щодо коштівлярдів на афган...
США витратили 90% на СВОЮ Армію-крапка!
Вас Зе-ботів з ПТУ набирають тут коментувати?
Реальной ценой от раши есть системы(способы) активизации реакции ядерного взрыва!
Только такие дебилы как ты считают,что достаточно свалить в кучу "критическую массу" и она бахнет.
А образцы оружия,которое получали иранцы из Афганистана,Пакистана ты правильно перечислил.
стойлоспам. Мову вивчі нормальну а потім будеш писати про "дебільних".
Більше відповіді тобі бидло дурне не буде.
Середній палець бичиш?
Більш 50 років тому фантасти писали про використаня побутових пристроїв у терактах чи війні.
І ось ********** втілила фантазії у реальність.