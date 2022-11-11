УКР
12 398 51

Західна зброя може потрапити з України до Ірану. Це ризик, на який ми пішли з розрахунком, - Воллес

воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес визнав, що ризик потрапляння наданої Україні західної зброї до Ірану існує, але така зброя не містить передових технологій, і тому великого занепокоєння цей факт не викликає.

Про це Воллес сказав в інтерв’ю Sky News у п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Глава Міноборони Британії повідомив, що його відомство вивчає повідомлення про те, що Москва доставила британські та американські протитанкові та зенітні ракети до Ірану разом зі 140 мільйонами євро в обмін на десятки безпілотників, призначених для використання проти України.

"Звичайно, ми не хочемо, щоб такі речі відбувалися. Але, по суті, це ризик, на який ми пішли, коли вирішили, що важливо допомогти Україні", – наголосив Воллес.

Він зауважив, що цей феномен має і зворотний ефект: Британії та її союзники по НАТО змогли навчитися на російській зброї, захопленій українцями.

"Росія втратила значну кількість своїх можливостей класу А - вони були захоплені сотнями і тисячами. Це дивовижна можливість для країн НАТО зрозуміти технології, які використовуються в російському обладнанні, і це дасть нам дуже важливу стратегічну перевагу в майбутньому", – пояснив міністр.

Воллес пояснив, що протитанкові ракети NLAW, які Британія передала Україні та які могли опинитися в руках Ірану, є надзвичайно ефективним озброєнням, яке все ж не оснащене технологіями наступного покоління.

"Це означатиме, що існуватимуть відмінності між тим, що розробляють іранці – якщо вони мають ядерну зброю, – і тим, що маємо ми, і те ж саме стосується американських Javelin... Тому я не особливо турбуюся. Але, звичайно, це був ризик, на який ми пішли з розрахунком", – зазначив він.

Автор: 

+29
Нехай згадає, скільки зброї самі американці талібам залишили.
11.11.2022 19:35 Відповісти
11.11.2022 19:35 Відповісти
+28
А з Афгану вона туди потрапити не могла ще раніше хіба, що за дурні балачки?
11.11.2022 19:34 Відповісти
11.11.2022 19:34 Відповісти
+13
А який сенс розробляти самі просунуті зразки зброї і боятися, що ці зразки можуть потрапити в руки ворогів на полі бою? Вони ніби розробляються, щоб просто були і своєю наявністю лякали ворогів чи як?
11.11.2022 19:31 Відповісти
11.11.2022 19:31 Відповісти
Може років через 10 щось і скопіюють. А поки що максимум на що вони здатні - чіпляти двигуни від газонокосилок на безпілотники та ракети.
11.11.2022 19:29 Відповісти
11.11.2022 19:29 Відповісти
До тогож двигуни європейського виробництва!
Що таке дрон? Повітряний модель літака з вибухівкою. Водний - скутер з дистанційним керуваням і вибухівкою.
11.11.2022 19:51 Відповісти
11.11.2022 19:51 Відповісти
Є !!!

Єрмак !!!
11.11.2022 20:29 Відповісти
11.11.2022 20:29 Відповісти
Та ****** бери вище. Пряміком на сєвєрний полюс уйдьот ..
11.11.2022 19:31 Відповісти
11.11.2022 19:31 Відповісти
А який сенс розробляти самі просунуті зразки зброї і боятися, що ці зразки можуть потрапити в руки ворогів на полі бою? Вони ніби розробляються, щоб просто були і своєю наявністю лякали ворогів чи як?
11.11.2022 19:31 Відповісти
11.11.2022 19:31 Відповісти
Да.
11.11.2022 19:39 Відповісти
11.11.2022 19:39 Відповісти
для себя
11.11.2022 20:03 Відповісти
11.11.2022 20:03 Відповісти
А з Афгану вона туди потрапити не могла ще раніше хіба, що за дурні балачки?
11.11.2022 19:34 Відповісти
11.11.2022 19:34 Відповісти
А з Саудівській Аравії , чі з Єгипту?
11.11.2022 19:42 Відповісти
11.11.2022 19:42 Відповісти
Саудити вороги з Іраном, так що навряд чи
11.11.2022 20:53 Відповісти
11.11.2022 20:53 Відповісти
А ми друзі з рашкой?
Іде війна. І бува таке , що наша зброя потрапляє до ворогів. А Саудівська Аравія воює в Йємені з хуті. І воює не один рік.
11.11.2022 21:03 Відповісти
11.11.2022 21:03 Відповісти
А у вас команда президента Мородери, а можливо й він сам.
11.11.2022 21:51 Відповісти
11.11.2022 21:51 Відповісти
а можливо й він сам через йо..баря дЄрьмака й передав...
12.11.2022 10:43 Відповісти
12.11.2022 10:43 Відповісти
І потрапляла! 20 років.
11.11.2022 19:43 Відповісти
11.11.2022 19:43 Відповісти
І з Сірії потрапляля потрапляла, і з Іраку де 30 відсотків шиітів персів могла, могла
11.11.2022 21:33 Відповісти
11.11.2022 21:33 Відповісти
А потрапляння з ірану зброї на кацапію вас не хвилюють?
11.11.2022 19:34 Відповісти
11.11.2022 19:34 Відповісти
ризик завжди є... тут нічого не спрогнозувати...
але і наша подяка теж є... бо саме вчасною і такою необхідною нам ******** зброєю, в самі важкі часи і місяці ви допомогли нам бити кацапню і в хвіст і в гриву, з завзяттям і впертістю, з самопожертвою наших Героїв і лютою ненавистю до русні... і саме цим ми змогли знизити ризики попадання вашої зброї ворогу... хоча повністю виключити таке ніколи неможливо...
11.11.2022 19:35 Відповісти
11.11.2022 19:35 Відповісти
Нехай згадає, скільки зброї самі американці талібам залишили.
11.11.2022 19:35 Відповісти
11.11.2022 19:35 Відповісти
І яку зброю! Іран мав до неї вільний доступ кілька років,а не остані місяці!
11.11.2022 19:41 Відповісти
11.11.2022 19:41 Відповісти
Про те саме подумав
11.11.2022 19:48 Відповісти
11.11.2022 19:48 Відповісти
Хкйню написав ти і декілька подібних до тебе горекоментаторів)
США не постачали зброю подібну до тієї яку постачають Україні!
Взагалі афгану постачали хуню!
І щодо коштівлярдів на афган...
США витратили 90% на СВОЮ Армію-крапка!
11.11.2022 21:00 Відповісти
11.11.2022 21:00 Відповісти
Тобто в Україні ЗСУ помахали щось серйозніше, ніж самі ж американці у Афганістані?щось більше за Джавелін? Чи крутіше за Хамві?
11.11.2022 22:49 Відповісти
11.11.2022 22:49 Відповісти
дела плохи если такое говорит министр обороны... джавелины и энлавы это прошлый век как и стингер... в афгане уже стингером сбивали совковую авиацию...
11.11.2022 19:36 Відповісти
11.11.2022 19:36 Відповісти
В Україну поставляється все гавно, яке давно застаріло і не цікавить. І нічого страшного еcли це потрапить в Іран або в якийсь Ірак.
11.11.2022 20:02 Відповісти
11.11.2022 20:02 Відповісти
Але й того "лайно" виявилось достатньо щоб "вялікая втарая армія міра" тікала від ЗСУ!
11.11.2022 22:00 Відповісти
11.11.2022 22:00 Відповісти
Зброя ваша - стала наша -- в кожніи віині таке буває .
11.11.2022 19:36 Відповісти
11.11.2022 19:36 Відповісти
Він мабуть забув,що це все,і навіть більш *********, іранці вільно отримували з Афганістану.
11.11.2022 19:39 Відповісти
11.11.2022 19:39 Відповісти
💯
11.11.2022 19:47 Відповісти
11.11.2022 19:47 Відповісти
Та ти що...? Й яка ж зброя з Афганістану потрапили до Ірану? Арта м777, чи "Хаймарси" , а може системи ПРО та ППО???
Вас Зе-ботів з ПТУ набирають тут коментувати?
11.11.2022 21:58 Відповісти
11.11.2022 21:58 Відповісти
Ты,лапоть дебильный, просто лапшу пытаешся вешать!
Реальной ценой от раши есть системы(способы) активизации реакции ядерного взрыва!
Только такие дебилы как ты считают,что достаточно свалить в кучу "критическую массу" и она бахнет.
А образцы оружия,которое получали иранцы из Афганистана,Пакистана ты правильно перечислил.
12.11.2022 09:05 Відповісти
12.11.2022 09:05 Відповісти
Бидло накуй у стойло спам. Мову вивчі нормальну а потім будеш писати про "дебільних".
12.11.2022 21:18 Відповісти
12.11.2022 21:18 Відповісти
Расеянчик захрюкал!
12.11.2022 21:25 Відповісти
12.11.2022 21:25 Відповісти
Ні, ти реально дурне якесь.... я "раззєянчік" 🤣🤣🤣
Більше відповіді тобі бидло дурне не буде.
13.11.2022 01:36 Відповісти
13.11.2022 01:36 Відповісти
Поясню на пальцях.
Середній палець бичиш?
13.11.2022 10:34 Відповісти
13.11.2022 10:34 Відповісти
і шо? мля китайози не все можуть повторити а тут вшиві бармалєї
11.11.2022 19:45 Відповісти
11.11.2022 19:45 Відповісти
Єдина новина кацапської зброї- вкрадене і зроблене на коліні
11.11.2022 19:48 Відповісти
11.11.2022 19:48 Відповісти
Питаня в іншому! Які побутові тенології є військовими? Які товари підпадають під визначеня "подвійне призначеня"!
Більш 50 років тому фантасти писали про використаня побутових пристроїв у терактах чи війні.
І ось ********** втілила фантазії у реальність.
11.11.2022 20:39 Відповісти
11.11.2022 20:39 Відповісти
Не з розрахунком пішли на ризик, а свідомо. Панство редактори Цензора - підправте у тексті.
11.11.2022 19:48 Відповісти
11.11.2022 19:48 Відповісти
Бред, рассчитанный на интеллект "бабушек у подъезда" ... или на ручного журналиста https://news.sky.com/story/uk-missiles-captured-by-russia-for-iran-do-not-contain-cutting-edge-technology-12743890 Sky News , который не нашел мужества задать простой вопрос: Если на Британию нападут, то Британия не будет воевать, т.к. "новейшие образцы оружия могут попасть в руки врага"?
11.11.2022 19:53 Відповісти
11.11.2022 19:53 Відповісти
Ти тупе. Зовсім. Але поясню раз тобі, якщо нападуть на Британію тоді вже буде пох#й а з за команди зе-мородерів ніхто не бажає ризикувати СВОЇМ, щоб не потрапило до нападу на Британію.
11.11.2022 21:56 Відповісти
11.11.2022 21:56 Відповісти
С Оманским Ослом, фсбэшником Елдаком, Хламидией и т.д оно попадет в ПИ...рашу 100%....
11.11.2022 20:01 Відповісти
11.11.2022 20:01 Відповісти
ой зрада уже и Воллес говорит что зэ-Иудам веры нету -поэтому и грей-игл ре пришел потому как сразу попал бы в руки Ирану с дальнейшим производством Так что у запада дилема с одной стороны храбрый украинский народ сражающийся за свою землю а с другой зэ-Иуды подкремлевские
11.11.2022 20:09 Відповісти
11.11.2022 20:09 Відповісти
Зе-Мородери.
11.11.2022 21:53 Відповісти
11.11.2022 21:53 Відповісти
Чё за бред?
11.11.2022 22:24 Відповісти
11.11.2022 22:24 Відповісти
Перекажіть Воллесу - щоб зброя не потрапляла до ворога, треба давати далекобійну, а щоб ворог не зміг скористатися зброєю, треба давати ту, володінню якою потрібно довго навчатися, на кшталт F16.
11.11.2022 22:26 Відповісти
11.11.2022 22:26 Відповісти
Вы в Ираке и Афгане оружия на 2-3 армии оставили. У нас столько за всю войну наверное небыло. А там еще и авиация и танки. Мы такого в глаза не видели и наверное не увидим.
11.11.2022 22:45 Відповісти
11.11.2022 22:45 Відповісти
И кому оставили. Талибам Карл!!!
11.11.2022 22:48 Відповісти
11.11.2022 22:48 Відповісти
плохое заявление
12.11.2022 14:47 Відповісти
12.11.2022 14:47 Відповісти
 
 