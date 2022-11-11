УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7406 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 433 1

Шольц пообіцяв Зеленському подальшу допомогу у сферах енергетичної інфраструктури та протиповітряної оборони

макрон,зеленський,шольц

Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на фронті із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер глави держави.

"На постійному зв'язку з канцлером Олафом Шольцом. Розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про нові російські удари по цивільних", - зауважив Зеленський.

За його словами, під час розмови він подякував Шольцу за вагомий внесок Німеччини у захист українського неба та кордонів. "Підтримали продовження "зернової ініціативи" та узгодили позиції напередодні саміту G20", - підсумував глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": День визволення Херсону: найбільша стратегічна поразка Росії | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Натомість речник уряду ФРН повідомив, що Шольц та Зеленський обговорили, зокрема, "конкретні заходи для зміцнення енергетичної інфраструктури України". Канцлер ФРН пообіцяв Україні подальшу підтримку, особливо у сферах енергетичної інфраструктури та протиповітряної оборони, додав речник, повідомляє DW.

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) ППО (3486) опалювальний сезон (1774) Шольц Олаф (1142)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спасибо Германии!
показати весь коментар
11.11.2022 22:34 Відповісти
 
 