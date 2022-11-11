В Україні ліквідовано щонайменше 8 712 російських військовослужбовців, 163 з них - мобілізовані, - ВВС
На 11 листопада в ході війни Росії з Україною ліквідовано щонайменше 8 712 російських військовослужбовців. Щонайменше 163 із них – це мобілізовані росіяни, яких ліквідували в зоні бойових дій.
Втрати російських окупантів підрахували Російська служба ВВС та "Медіазону" спільно з командою волонтерів, передає Цензор.НЕТ.
Із загальної кількості ліквідованих 1278 осіб, тобто 16% – офіцери. Серед ліквідованих – чотири генерали та 44 полковники. Понад 2400 ліквідованих – це елітні фахівці: солдати та офіцери загонів спецназу, морські піхотинці та військові льотчики. До дев'ятого місяця війни найбільше втрат – 18% – серед піхоти.
Найбільше загиблих із Краснодарського краю – 365 осіб, на другому місці із Дагестан – 338 осіб, за ним слідує Бурятія – 332 особи.
Усього достовірно відомо про смерть 198 мобілізованих росіян, з яких 35 померли на території Росії – найчастіше через проблеми з серцем, через нещасні випадки або через зловживання алкоголем. При цьому, як зазначають журналісти, реальні втрати серед мобілізованих можуть бути вищими, тому що в багатьох повідомленнях про загиблих не вказується їх статус.
Журналісти збирають інформацію про загиблих російських військових із початку бойових дій. До моніторингу потрапляють лише ті люди, чию смерть вдалося встановити на основі відкритих джерел. Як зазначається у публікації, список може містити щонайменше на 40-60% менше імен загиблих, аніж реально поховано в Росії. Журналісти дійшли такого висновку, вивчаючи ситуацію на цвинтарях у понад 60 населених пунктах Росії.
"Отже, за найконсервативнішою оцінкою, втрати російської армії та Росгвардії в Україні можуть становити понад 17 400 осіб", – йдеться у публікації.
вбито ~79.400
поранено ~238.200
Бойові броньовані машини - 5696
Танки - 2814
Артилерія - 1817
Літаки - 278
Гелікоптери - 261
Кораблі та катери -16
https://www.minusrus.com/
Решта - не люди.
Circus.
Да не, они считают сами:
"В мониторинг попадают только те люди, смерть которых удалось установить на основе открытых источников"
То есть, когда известны фамилии и сообщения в их местной прессе(или соцсетях) о похоронах. А те тела и ошмётки, которые не забраны и так и остались валяться на полях боёв, они не учитывали. А забирают единицы трупов. Поэтому и такая разница.
"В Україні ліквідовано не менше 14 військовослужбовців РФ" - теж правда. Хіба ні?
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.
В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования".
На Чернігівщині про дві такі "братські закопанки" мені відомо - в прибережних ярах (на узліссі) під Седнєвим і на північ від Городні Там, люди казали , покілька десятків тіл бульдозером загребено
А як рахувати водоплаваючи південіше миколаївського мосту? А тих,кого несе течія на дном,засмучуючи сомів? А тих,хто тупо не встиг зняти бронік?
Тільки як зниклих,а їх рахують тільки МО,і то не всіх.
Тільки мені цікаво, їм там логіку та совість при народженні видаляють?
Якщо б закінчилися "донецькі", то на рашці мобілізацію не влаштовували.
or 9 Tsd persons from Moscow,
or 9 Tsd persons from Shoigu's private Military District.
The rest is many under "other" Russians.
70 000 какой-то неведомой херни