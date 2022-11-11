УКР
В Україні ліквідовано щонайменше 8 712 російських військовослужбовців, 163 з них - мобілізовані, - ВВС

рф

На 11 листопада в ході війни Росії з Україною ліквідовано щонайменше 8 712 російських військовослужбовців. Щонайменше 163 із них – це мобілізовані росіяни, яких ліквідували в зоні бойових дій.

Втрати російських окупантів підрахували Російська служба ВВС та "Медіазону" спільно з командою волонтерів, передає Цензор.НЕТ.

Із загальної кількості ліквідованих 1278 осіб, тобто 16% – офіцери. Серед ліквідованих – чотири генерали та 44 полковники. Понад 2400 ліквідованих – це елітні фахівці: солдати та офіцери загонів спецназу, морські піхотинці та військові льотчики. До дев'ятого місяця війни найбільше втрат – 18% – серед піхоти.

Найбільше загиблих із Краснодарського краю – 365 осіб, на другому місці із Дагестан – 338 осіб, за ним слідує Бурятія – 332 особи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку ЗСУ знищили 50 окупантів та понад 10 одиниць ворожої техніки, - ОК "Південь"

Усього достовірно відомо про смерть 198 мобілізованих росіян, з яких 35 померли на території Росії – найчастіше через проблеми з серцем, через нещасні випадки або через зловживання алкоголем. При цьому, як зазначають журналісти, реальні втрати серед мобілізованих можуть бути вищими, тому що в багатьох повідомленнях про загиблих не вказується їх статус.

Журналісти збирають інформацію про загиблих російських військових із початку бойових дій. До моніторингу потрапляють лише ті люди, чию смерть вдалося встановити на основі відкритих джерел. Як зазначається у публікації, список може містити щонайменше на 40-60% менше імен загиблих, аніж реально поховано в Росії. Журналісти дійшли такого висновку, вивчаючи ситуацію на цвинтарях у понад 60 населених пунктах Росії.

"Отже, за найконсервативнішою оцінкою, втрати російської армії та Росгвардії в Україні можуть становити понад 17 400 осіб", – йдеться у публікації.

