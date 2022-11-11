УКР
Ми повертаємо Херсон. Наші оборонці на підступах, спецпідрозділи вже у місті, - Зеленський. ВIДЕО

Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується – і Україна завжди повертає своє.

Про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні – історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни, повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці – на підступах до міста. Залишається ще зовсім трохи – і починаємо заходити.

Але спеціальні підрозділи вже у місті.

Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується – і Україна завжди повертає своє.

Я щасливий бачити, як люди – попри всі загрози, репресії та знущання окупантів – берегли українські прапори, вірили в Україну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Херсонці святкують визволення міста від російських загарбників. ВIДЕО

І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності – самі херсонці вже прибирають з вулиць та будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні.

Так само було і в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками. Так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення.

Україна прийде до всіх своїх людей. Завдяки нашій міцності – на полі бою та в дипломатії – ми відновимо територіальну цілісність нашої держави.

І я дякую кожному воїну і кожному підрозділу Сил оборони, які забезпечують зараз проведення цієї наступальної операції на півдні.

Абсолютно кожному – від рядових до генералів. Збройні Сили, розвідка, СБУ, Нацгвардія – усі, хто наближав сьогоднішній день для Херсонщини", - заявив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) Херсон (3570) деокупація (951)
Топ коментарі
+54
Варто не забувати хто здав Херсон, хто розмінував шляхи з Криму і не зруйнував мости.
Винного має бути покарано.
Винний нервово чекає на вирок.
Щодня плете нісенітниці.
показати весь коментар
11.11.2022 19:53 Відповісти
+53
Зе презедент поясніть народу України, хтож дав наказ розмінувати Каланчак та відвести ЗСУ з Херсонського напрямку,це все напевно путін ?
показати весь коментар
11.11.2022 19:52 Відповісти
+40
показати весь коментар
11.11.2022 19:49 Відповісти
Свіженьку методичку підвезли, да, ольгінський гандон?
Який на смак український прутень? Запам'ятай цей смак. Це смак дутого вялічія.
11.11.2022 21:56 Відповісти
да какаяразница под каким флагом, памятником и каким языком лишь бы дороги..

ми пам'ятаємо як ти виродок послаблював і демотивував Україну та її народ перед початком вторгнення
11.11.2022 20:51 Відповісти
11.11.2022 21:01 Відповісти
розмови про "дагаварняк" виключно для внутрішньокацапського споживання, бо там раби "недоумєвают"

в міжнародній політиці всі подібні "договорняки" укладаються при свідках і юридично фіксуються, на кшталт "зернових коридорів", щоб не було потім питань хто саме гівнюк
11.11.2022 21:19 Відповісти
формула_Салливана
Большая сделка как механизм заморозки войны в Украине, который позволит россии зафиксировать свои завоевания на левом берегу Днепра. Пока все радуются победе в Херсоне, никто не задался вопросом, а какую цену заплатит Украина ?
11.11.2022 21:53 Відповісти
ты предатель
11.11.2022 22:30 Відповісти
А мав би сказати «ми здали Херсон, тепер ЗСУ його повертають».
Слідчому…
12.11.2022 07:45 Відповісти
Ти його так класно здав, а тепер так класно повернув, воїн ти наш святійший. Народ хаває Валодю, навіть війна нічому не навчила.
12.11.2022 07:53 Відповісти
А де орденоносці пікалов і Лисий? Де юзік, коля котлєта, верещалка, арахамія та решта "зеленої" шобли? Чому їх не видно на фронті? Чому їхні "обличчя" тільки на "Єдиному марафоні"?
12.11.2022 11:25 Відповісти
