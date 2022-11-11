Ми повертаємо Херсон. Наші оборонці на підступах, спецпідрозділи вже у місті, - Зеленський. ВIДЕО

Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується – і Україна завжди повертає своє.

Про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського

"Сьогодні – історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни, повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці – на підступах до міста. Залишається ще зовсім трохи – і починаємо заходити.

Але спеціальні підрозділи вже у місті.

Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується – і Україна завжди повертає своє.

Я щасливий бачити, як люди – попри всі загрози, репресії та знущання окупантів – берегли українські прапори, вірили в Україну.

І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності – самі херсонці вже прибирають з вулиць та будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні.

Так само було і в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками. Так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення.

Україна прийде до всіх своїх людей. Завдяки нашій міцності – на полі бою та в дипломатії – ми відновимо територіальну цілісність нашої держави.

І я дякую кожному воїну і кожному підрозділу Сил оборони, які забезпечують зараз проведення цієї наступальної операції на півдні.

Абсолютно кожному – від рядових до генералів. Збройні Сили, розвідка, СБУ, Нацгвардія – усі, хто наближав сьогоднішній день для Херсонщини", - заявив Зеленський.