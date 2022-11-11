Ми повертаємо Херсон. Наші оборонці на підступах, спецпідрозділи вже у місті, - Зеленський. ВIДЕО
Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується – і Україна завжди повертає своє.
Про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні – історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни, повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці – на підступах до міста. Залишається ще зовсім трохи – і починаємо заходити.
Але спеціальні підрозділи вже у місті.
Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується – і Україна завжди повертає своє.
Я щасливий бачити, як люди – попри всі загрози, репресії та знущання окупантів – берегли українські прапори, вірили в Україну.
І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності – самі херсонці вже прибирають з вулиць та будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні.
Так само було і в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками. Так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення.
Україна прийде до всіх своїх людей. Завдяки нашій міцності – на полі бою та в дипломатії – ми відновимо територіальну цілісність нашої держави.
І я дякую кожному воїну і кожному підрозділу Сил оборони, які забезпечують зараз проведення цієї наступальної операції на півдні.
Абсолютно кожному – від рядових до генералів. Збройні Сили, розвідка, СБУ, Нацгвардія – усі, хто наближав сьогоднішній день для Херсонщини", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Який на смак український прутень? Запам'ятай цей смак. Це смак дутого вялічія.
ми пам'ятаємо як ти виродок послаблював і демотивував Україну та її народ перед початком вторгнення
в міжнародній політиці всі подібні "договорняки" укладаються при свідках і юридично фіксуються, на кшталт "зернових коридорів", щоб не було потім питань хто саме гівнюк
Большая сделка как механизм заморозки войны в Украине, который позволит россии зафиксировать свои завоевания на левом берегу Днепра. Пока все радуются победе в Херсоне, никто не задался вопросом, а какую цену заплатит Украина ?
Слідчому…