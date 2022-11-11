УКР
"Далі буде Херсонес!": українські та іноземні політики вітають українців з визволенням Херсону

херсон

Сьогодні, 11 листопада, підрозділи ЗСУ увійшли до Херсону. Українські та зарубіжні політики вітають українців з визволенням міста.

Цензор.НЕТ зібрав коментарі політиків щодо визволення Херсону.

"Херсон! Без триколорів. Люди, які всі ці місяці жили з вірою в Україну, — сьогодні не бояться виходити на вулиці, обгортатися у синьо-жовтий та говорити українською", — заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Вони знову відчули, що таке свобода. Наші захисники і захисниці крокують вулицями Херсону і українці, витираючи сльози, вигукують: "Слава ЗСУ" і "Дякуємо, наші Герої". Наші Збройні Сили України - це леви, надсила! Сталевий дух! Сьогодні ми вклоняємось кожному, завдяки кому у Херсоні лунає "Ще не вмерла Україна", і хто віддав своє життя за те, щоб цей день настав. Але головна Перемога ще попереду!" - наголосив він.

"Я пишаюся тим, що хоробрі українці повернули Херсон під контроль України. Так і має бути. Ми поряд з Україною, доки українці не відновлять повну територіальну цілісність країни", — написав Президент Естонії Алар Каріс на своїй сторінці у Твіттері.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оприлюднено інформацію про одну з головних координаторок руху опору росіянам в Херсоні: "Сьогодні Лілія святкує"

"Сміливі і незламні мешканці Херсона виходять на вулиці міста з українськими прапорами в очікуванні ЗСУ. Херсон повертається, тут дуже чекали на звільнення. Херсон - це Україна! Слава ЗСУ!" - заявила віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

"Херсон. Ми обіцяли, що нікого не покинемо. Дякуємо за те, що вірили і не здавалися. Ми попереджали окупантів, що їх чекає лише смерть. Сподіваюся, нарешті дійшло. Тому або вони якнайшвидше самі підуть з України і збережуть життя. Або наші Збройні сили забезпечать їм умови для "добровільного, планового відходу" з Донецька, Луганська, Севастополя і всіх захоплених територій", - заявив голова фракції Слуга Народу у Верховній Раді України Давид Арахамія.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак теж зробив свою офіційну заяву, запостивши зображнення кавуна.

"Вступ ЗСУ до Херсона, звільнення міста... Безумовно, це одна з найвеличніших подій у всій історії України за багато віків. На рівні з хрещенням Руси-України й козацькою добою. Це часи великої Слави! Херсон був, є і буде український. Далі буде Херсонес! Далі буде Перемога! Слава Україні!" - заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

"Це фото – яскрава демонстрація того, що ні десятки років радянської окупації, ні місяці російської окупації не здатні вичавити український дух Херсону. Бо Херсон – це Україна. Був, є і буде! Слава Збройним Силам України!" - заявив лідер "ЄС" Петро Порошенко.

"Наша Оксана Погомій – активістка ГО Справа Громад, не полишала Херсон весь час окупації. Вона узяла на себе місію робити те, до чого горіло серце – допомагати херсонцям. Скільки могла – стільки розносила їжу тим, хто цього потребував. Вона – символ віри в нашу Армію. Кожен день вірила, що Херсон знову буде під Українським прапором! І сьогодні це сталося! Тому мій перший дзвінок був саме Оксані. Обійняв її на відстані і подякував за неймовірну мужність! Українці своїх не кидають і б'ються за кожного", - додав він згодом.

"Я відчуваю за настроями, що вони будуть виходити з Криму. Але щоб вони вийшли так, щоб менше було крові, про це зараз вже потрібно думати. Вони вже зараз тікають з Криму. Нехай вони кидають все це майно, яке вони награбували. Хоча вони називають це "купили" чи "побудували". Ні – награбували. Нехай біжать до росії. Росіяни мають зрозуміти, що в Крим зайдуть Збройні Сили України. Потрібно, щоб вони чітко розуміли, що ми туди будемо заходити військовими. Визволення Херсону – це дійсно потужний крок для визволення Криму", - заявив народний депутат з фракції "ЄС" Ахтем Чийгоз.

Пані Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен написала, що це ще одна найочікуваніша перемога Збройних Сил України — звільнення Херсона.

"Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу саме тут, на Херсонщині. Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю. Вічна пам'ять полеглим!" — написала Анка Фельдгузен, публікуючи своє фото у Херсонському річковому порту у листопаді 2019 року.

"Мене надихають новини про те, як відважні захисники України увійшли в місто Херсон. Росія могла б завершити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти території України", — написала Пані Посол США в Україні Бріджіт Брінк.

"За кожним так званим "жестом доброї волі" противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону - це результат наших активних дій", - нагадав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

З поверненням, рідненький Херсон! Слава Україні! Слава ЗСУ!
З поверненням, рідненький Херсон! Слава Україні! Слава ЗСУ!
пожалуй и я бокальчик каберне-совиньен хлопну.
и раки )))))

а мокшанє дарують світові лише матюки...
Якби каналізація або вигрібна яма могли б говорити, вони говорили б мокшанською.
Поглянь Тарасе, і Степан поглянь
Дивіться Леся, і Івани гляньте
Як ваш народ шматує москаля
Нам Світ кує меча і ми його здіймаєм ...
Такого кавуна я б погидував їсти...

Під час контрнаступу ЗСУ
треба прислухатися до мови,
якою розмовляють місцеві
- якщо китайською, то потрібно зупинятися.
🤣🤣🤣
только не сглазьте... там еще есть чем стрелять...
и много ловушек - мин...
А Єрмак не хоче запостити, як він розміновував Чонгар?
Шановні! Всі молодці, але давайте без ейфорії-війна не закінчилася, давайте тихенько, повторю - ТИХЕНЬКО, далі давити русню і викидать її за поребрик. Слава ЗСУ, і потихеньку гонимо орду.
Там вату еще зачищать и зачищать
👇😢

@UA_Peacemaker

@UaPeacemaker

·

https://twitter.com/UaPeacemaker/status/1591078267364442113 4 ч

БЕЗ ПАМ'ЯТІ НЕМАЄ ПЕРЕМОГ Херсонська ТРО яка коктейлями намагалася зупинити броню...
Вічна пам'ять полеглим за український Херсон.
Не забудемо ваш подвиг.
Ціна непомірно висока, але все не марно.
відео

https://twitter.com/i/status/1591078267364442113
а мальчик с Тернополя, который взорвал мост вместе с собой!!!!
ось кому вже можна і потрібно прямо зараз ставити пам'ятники замість капищ невідомим окупантам яких натикано по всій Україні
😓😓😓
А ще далі буде масква!
Ну, Юля трішки взяла завищену планку... По Херсонесу ми поки що дрони запускаємо; до нього потіти ще і потіти. Херсонес - це крайня точка окупованої України...
До речі, повернути цьому місту історичну назву Херсонес - свята, богоугодна справа.
"легендарний севастополь" повинен піти за рузькім кораблем. Тільки історична назва - Херсонес.
Не ХЕР сонес, а Хора Азы и Акьтияр (хазары, акациры, акатиры - Одно из скифских племён, один из этногенезов предков крымских татар). Историческое место, где москали переименовали севастополь.
Греки були першими. Цього ніяк не змінити. Як це місце називали таври мабуть невідомо.
Кацапскую сказку можешь рассказывать своим детям. Эллинизм и Евросоюз -это не только одни ленивые греки. Не Тавры, а ТаУрлы (горцы, один из этногенезов Крымских татар)). Не Валлийцы, а Уэльсцы - это пример, как на кальках слов спекулируют москали и татарафобы.
Дякую за кацапа и татарофоба. Грецькі міфи дітям читаю із задоволенням.
Будь ласка.
Який ще генезис кримських татар у Криму? Хіба вони не прийшли туди з Азії у 13 столітті під час навали на Київську Русь?
Цю ахінею залиш для внутрішнього користування, есторік.
Греки в Крыму http://kartamirakrym.blogspot.com/search/label/%D1%81%D1%82%D0%BD5%20%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8?m=0
По раскопкам там ещё гэнуэзцы колонизировали побережье. История богатая в тех местах. Пора смывать слой дерьма идеологического и убогого. Истина всегда дороже и выше всего.
Величавий Севастополь,
Місто слави й кораблів:
Білокам'яна столиця
Українських моряків!
ZSU lions, you should stop whenever you hear people speaking Mandarin, OK?
та, може, не треба буде... частина Грузії також окупована...
Chinese?)
Навчіть політиків "Ще не вмерла України ні слава ні воля...., Соромно панове, соромно
так то ж зелені уроди, то ж клоуни, не політики...
и чёрный день для дерьмака с шайкой. в печальке пьют горькую. ))
Коли чую слова"українські політики",рука сама тягнеться до зброї...
Тому у нас немає незмінних царів
Каховка - Наша !!!
Ще не вмерла України ні слава, ні воля. А не ще не вмерла Україна. Недоумки довбані.
Русня палає!
Відродилась України і слава, і воля
Какие хорошие стихи. Хотите водки горілки?
