"Далі буде Херсонес!": українські та іноземні політики вітають українців з визволенням Херсону

Сьогодні, 11 листопада, підрозділи ЗСУ увійшли до Херсону. Українські та зарубіжні політики вітають українців з визволенням міста.

Цензор.НЕТ зібрав коментарі політиків щодо визволення Херсону.

"Херсон! Без триколорів. Люди, які всі ці місяці жили з вірою в Україну, — сьогодні не бояться виходити на вулиці, обгортатися у синьо-жовтий та говорити українською", — заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Вони знову відчули, що таке свобода. Наші захисники і захисниці крокують вулицями Херсону і українці, витираючи сльози, вигукують: "Слава ЗСУ" і "Дякуємо, наші Герої". Наші Збройні Сили України - це леви, надсила! Сталевий дух! Сьогодні ми вклоняємось кожному, завдяки кому у Херсоні лунає "Ще не вмерла Україна", і хто віддав своє життя за те, щоб цей день настав. Але головна Перемога ще попереду!" - наголосив він.

"Я пишаюся тим, що хоробрі українці повернули Херсон під контроль України. Так і має бути. Ми поряд з Україною, доки українці не відновлять повну територіальну цілісність країни", — написав Президент Естонії Алар Каріс на своїй сторінці у Твіттері.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оприлюднено інформацію про одну з головних координаторок руху опору росіянам в Херсоні: "Сьогодні Лілія святкує"

"Сміливі і незламні мешканці Херсона виходять на вулиці міста з українськими прапорами в очікуванні ЗСУ. Херсон повертається, тут дуже чекали на звільнення. Херсон - це Україна! Слава ЗСУ!" - заявила віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

"Херсон. Ми обіцяли, що нікого не покинемо. Дякуємо за те, що вірили і не здавалися. Ми попереджали окупантів, що їх чекає лише смерть. Сподіваюся, нарешті дійшло. Тому або вони якнайшвидше самі підуть з України і збережуть життя. Або наші Збройні сили забезпечать їм умови для "добровільного, планового відходу" з Донецька, Луганська, Севастополя і всіх захоплених територій", - заявив голова фракції Слуга Народу у Верховній Раді України Давид Арахамія.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак теж зробив свою офіційну заяву, запостивши зображнення кавуна.





"Вступ ЗСУ до Херсона, звільнення міста... Безумовно, це одна з найвеличніших подій у всій історії України за багато віків. На рівні з хрещенням Руси-України й козацькою добою. Це часи великої Слави! Херсон був, є і буде український. Далі буде Херсонес! Далі буде Перемога! Слава Україні!" - заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

"Це фото – яскрава демонстрація того, що ні десятки років радянської окупації, ні місяці російської окупації не здатні вичавити український дух Херсону. Бо Херсон – це Україна. Був, є і буде! Слава Збройним Силам України!" - заявив лідер "ЄС" Петро Порошенко.

"Наша Оксана Погомій – активістка ГО Справа Громад, не полишала Херсон весь час окупації. Вона узяла на себе місію робити те, до чого горіло серце – допомагати херсонцям. Скільки могла – стільки розносила їжу тим, хто цього потребував. Вона – символ віри в нашу Армію. Кожен день вірила, що Херсон знову буде під Українським прапором! І сьогодні це сталося! Тому мій перший дзвінок був саме Оксані. Обійняв її на відстані і подякував за неймовірну мужність! Українці своїх не кидають і б'ються за кожного", - додав він згодом.

"Я відчуваю за настроями, що вони будуть виходити з Криму. Але щоб вони вийшли так, щоб менше було крові, про це зараз вже потрібно думати. Вони вже зараз тікають з Криму. Нехай вони кидають все це майно, яке вони награбували. Хоча вони називають це "купили" чи "побудували". Ні – награбували. Нехай біжать до росії. Росіяни мають зрозуміти, що в Крим зайдуть Збройні Сили України. Потрібно, щоб вони чітко розуміли, що ми туди будемо заходити військовими. Визволення Херсону – це дійсно потужний крок для визволення Криму", - заявив народний депутат з фракції "ЄС" Ахтем Чийгоз.

Пані Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен написала, що це ще одна найочікуваніша перемога Збройних Сил України — звільнення Херсона.

"Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу саме тут, на Херсонщині. Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю. Вічна пам'ять полеглим!" — написала Анка Фельдгузен, публікуючи своє фото у Херсонському річковому порту у листопаді 2019 року.

"Мене надихають новини про те, як відважні захисники України увійшли в місто Херсон. Росія могла б завершити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти території України", — написала Пані Посол США в Україні Бріджіт Брінк.

"За кожним так званим "жестом доброї волі" противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону - це результат наших активних дій", - нагадав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.