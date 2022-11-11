"Злі птахи" наздоганятимуть росіян, - волонтери відкрили збір на дрони-камікадзе, які зачищатимуть Херсонщину від окупантів

Волонтерський штаб "Українська команда" відкрив збір на бойові дрони-камікадзе, які потрібні українським військовим на Херсонському напрямку.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу., інформує Цензор.НЕТ.

"Наші захисники змусили орків покинути Миколаївщину та тікати з Херсонщини. Зараз тисячі загарбників шукають будь-які способи дістатися лівого берега Дніпра, сподіваючись врятувати свої життя та уникнути покарання за свої злочини. Для кожного, хто прийшов зі зброєю на нашу землю, має бути лише два шляхи: полон або смерть. Ворог, який намагається втекти, має бути знищений! І в цьому нашим воїнам мають допомогти бойові дрони-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Волонтерам потрібно зібрати 2 мільйони гривень.

"Відкриваємо збір на "злих птахів" - ті самі бойові дрони-камікадзе, які наздоганятимуть орків і зачищатимуть від погані херсонські степи", - зазначає "Українська команда".

Долучитися до збору можна за посиланням.

