"Злі птахи" наздоганятимуть росіян, - волонтери відкрили збір на дрони-камікадзе, які зачищатимуть Херсонщину від окупантів
Волонтерський штаб "Українська команда" відкрив збір на бойові дрони-камікадзе, які потрібні українським військовим на Херсонському напрямку.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу., інформує Цензор.НЕТ.
"Наші захисники змусили орків покинути Миколаївщину та тікати з Херсонщини. Зараз тисячі загарбників шукають будь-які способи дістатися лівого берега Дніпра, сподіваючись врятувати свої життя та уникнути покарання за свої злочини. Для кожного, хто прийшов зі зброєю на нашу землю, має бути лише два шляхи: полон або смерть. Ворог, який намагається втекти, має бути знищений! І в цьому нашим воїнам мають допомогти бойові дрони-камікадзе", - йдеться у повідомленні.
Волонтерам потрібно зібрати 2 мільйони гривень.
"Відкриваємо збір на "злих птахів" - ті самі бойові дрони-камікадзе, які наздоганятимуть орків і зачищатимуть від погані херсонські степи", - зазначає "Українська команда".
Долучитися до збору можна за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Долучайтеся до святої справи пані і панове.