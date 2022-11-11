Кличко передав 50 мікроавтобусів від іноземних партнерів для бойових підрозділів Державної прикордонної служби
Віталій Кличко передав прикордонникам ще 50 мікроавтобусів Volkswagen від іноземних партнерів.
Про це повідомляє сайт Київської міської влади, інформує Цензор.НЕТ.
"Ці автомобілі отримають бойові підрозділи, що несуть службу з охорони державного кордону на півночі Київської області, а також на сході України. У липні цього року ми вже передавали нашим прикордонникам 35 аналогічних авто. Вони – оптимальні для виконання завдань, що стоять перед прикордонною службою", – сказав Кличко.
Мер Києва зазначив, що це не остання партія автомобілів від столиці для військових.
"Чим сильніші наші військові та чим краще вони оснащені, тим в більшій безпеці ми почуваємося", – зазначив Кличко.
Голова ДПСУ Сергій Дейнеко зазначив, що автобуси дуже потрібні прикордонникам.
"Раніше ми вже отримали від столиці 35 таких автомобілів. Усі вони використовуються за призначенням – поїхали на державний кордон, в зону активних бойових дій. Сьогодні ми отримали техніку, яка буде використовуватися від Бердянська до Херсона, Донецька, Луганська, а також – на кордоні з РФ і Білоруссю. І суттєво підсилить нашу спроможність у захисті нашої держави", – зауважив Дейнеко.
Нагадаємо, від початку широкомасштабної агресії росії Київ отримав від європейських партнерів та передав міським службам і військовим 32 пожежних авто, 85 мікроавтобусів для прикордонників, 38 карет швидкої допомоги та 41 пасажирський автобус. Також Віталій Кличко передав рятувальникам 1000 високотехнологічних захисних комбінезонів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи то просто антипатія до людини, яка знає кілька мов і досягла певного рівня в суспільстві?
Ой, а може "чернігівський пивзавод" (ну як "ліпєцкая фабріка") не дає спати не чухаючись? Тоді ще давай про "спортарену" чи про "міст кличків", який, доречі, відновили...
ЗІ: обороною та забезпеченням Києва в умовах військового стану займається не Кличко і КМДА
чим може похвалитись зелена шобла? шашликами, дурними мемуарами, гундосовідосиками??
Ми збираємо для піхоти на передку, бо їм нема на чому ні поранених евакуювати, ні БК і їжу підвезти , а магнати спонсорують в основному цілеспрямовано нацгвардію, поліцію і прикордонників. Після цього народ хоче бавчити дії силовиків до всіх без винятків згідно закону? Мені здається таку практику підкупу цілих підрозділів і навіть відомств потрібно заборонити, а також піар такого роду. Та 94-х річна бабуся, яка з 4 тис пенсії ТРИ віддає на ЗСУ заслуговує на більшу пошану ніж всі магнати разом узяті. Створюйте один фонд ЗСУ під контролем військових, делегованих з різних підрозділів і всі пожертви туди інкогніто. Спочатку обкрадають країну, а потім ще й піаряться, жертвуючи мізерну частину з незаконних доходів.
Таке враження що це "біла гарячка". Особливо подобається - пожертви туди інкогніто . І буде як віл і муха - ми орали.