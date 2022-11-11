УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7355 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 530 46

Кличко передав 50 мікроавтобусів від іноземних партнерів для бойових підрозділів Державної прикордонної служби

Віталій Кличко передав прикордонникам ще 50 мікроавтобусів Volkswagen від іноземних партнерів.

Про це повідомляє сайт Київської міської влади, інформує Цензор.НЕТ.

Кличко передав 50 мікроавтобусів від іноземних партнерів для бойових підрозділів Державної прикордонної служби 01

"Ці автомобілі отримають бойові підрозділи, що несуть службу з охорони державного кордону на півночі Київської області, а також на сході України. У липні цього року ми вже передавали нашим прикордонникам 35 аналогічних авто. Вони – оптимальні для виконання завдань, що стоять перед прикордонною службою", – сказав Кличко.

Мер Києва зазначив, що це не остання партія автомобілів від столиці для військових.

"Чим сильніші наші військові та чим краще вони оснащені, тим в більшій безпеці ми почуваємося", – зазначив Кличко.

Кличко передав 50 мікроавтобусів від іноземних партнерів для бойових підрозділів Державної прикордонної служби 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київ передав Дніпру 30 автобусів і 10 з них завантажив гумдопомогою, - Кличко. ВIДЕО

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко зазначив, що автобуси дуже потрібні прикордонникам.

"Раніше ми вже отримали від столиці 35 таких автомобілів. Усі вони використовуються за призначенням – поїхали на державний кордон, в зону активних бойових дій. Сьогодні ми отримали техніку, яка буде використовуватися від Бердянська до Херсона, Донецька, Луганська, а також – на кордоні з РФ і Білоруссю. І суттєво підсилить нашу спроможність у захисті нашої держави", – зауважив Дейнеко.

Нагадаємо, від початку широкомасштабної агресії росії Київ отримав від європейських партнерів та передав міським службам і військовим 32 пожежних авто, 85 мікроавтобусів для прикордонників, 38 карет швидкої допомоги та 41 пасажирський автобус. Також Віталій Кличко передав рятувальникам 1000 високотехнологічних захисних комбінезонів.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6345) Кличко Віталій (3554)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
а 95 квартал передал зсу большую дулю с милана
показати весь коментар
11.11.2022 22:16 Відповісти
+9
Уважуха Чемпу!!!!
показати весь коментар
11.11.2022 22:20 Відповісти
+8
Щира подяка Кличку 👍🏼👍🏼👍🏼😕
показати весь коментар
11.11.2022 22:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а 95 квартал передал зсу большую дулю с милана
показати весь коментар
11.11.2022 22:16 Відповісти
пагадите пагалите....а тату хной на жопе... шо уже не катит как помощь ВСУ ?? )))))))))
показати весь коментар
11.11.2022 22:34 Відповісти
Вау, так вот пачіму кацапи убігалі із Херсона. Нада іщо бубочкє нататушіть, тагда ваащє - ПАБЄДА !
показати весь коментар
12.11.2022 08:43 Відповісти
А при чем тут Кличко???передали иностранные партнёры!!!скромно ,без фамилий и имён!!!
показати весь коментар
12.11.2022 07:50 Відповісти
Нада била валодю зілєнскага напісать ! Да, Вася ?!
показати весь коментар
12.11.2022 08:45 Відповісти
Уважуха Чемпу!!!!
показати весь коментар
11.11.2022 22:20 Відповісти
Щира подяка Кличку 👍🏼👍🏼👍🏼😕
показати весь коментар
11.11.2022 22:22 Відповісти
Не важно откуда вещание а важно то что ПУТИН *****!!!!
показати весь коментар
11.11.2022 23:08 Відповісти
привет зебил. хай ю дуин
показати весь коментар
11.11.2022 22:45 Відповісти
Вытащи СТРАПОН!и Прокашляйся желательно над ртом своего партнёра сидя на его вдыхательном месте!!!
показати весь коментар
11.11.2022 23:10 Відповісти
а у тебя большой опыт, видно
показати весь коментар
11.11.2022 23:32 Відповісти
Такое ощущение ты в реале озабоченный!позвони *********** он тебя у мавзолея протаранит своим малышом кибальчишом!)))Дыбил и в Африке ДЫБИЛ!!!ТЫ!!!
показати весь коментар
12.11.2022 00:12 Відповісти
Кличко красавчик))
показати весь коментар
11.11.2022 22:39 Відповісти
педаличка, как в зелёном дерьмице? навалялся?
показати весь коментар
11.11.2022 22:44 Відповісти
Ідіот по життю чи заплатили? До чого тут в одному реченні Кличко і зелена наволоч, яка хтіла його "здриснути"?
Чи то просто антипатія до людини, яка знає кілька мов і досягла певного рівня в суспільстві?
Ой, а може "чернігівський пивзавод" (ну як "ліпєцкая фабріка") не дає спати не чухаючись? Тоді ще давай про "спортарену" чи про "міст кличків", який, доречі, відновили...

ЗІ: обороною та забезпеченням Києва в умовах військового стану займається не Кличко і КМДА
показати весь коментар
11.11.2022 23:03 Відповісти
Идиоту по жизни или оплаченному: человечек, солгавший один раз избирателям будет лгать всегда. И он это делал. Но для вас это Божья роса.
показати весь коментар
12.11.2022 08:03 Відповісти
Це ти про клоуна, чи він тільки правду говорив, ну ту правду про порноактрису ! ?
показати весь коментар
12.11.2022 08:47 Відповісти
с клоуном и так ясно. пидалик лёг под зелень и бабки ещё во времена ковидобрехни, подгавкивая везде про это. или ето другое? ссал в глаза. Нет в нём нравственных опор
показати весь коментар
12.11.2022 09:09 Відповісти
Жодного разу не бачив, щоб мільйонери із опг квартал95 передавали щось для армії, окрім прівєтів з екранів телевізорів.
показати весь коментар
11.11.2022 22:48 Відповісти
А щось я не чув, щоб щось передавалось від, так званих, слуг народу! Може в мене зі слухом щось не те?
показати весь коментар
11.11.2022 22:51 Відповісти
Авто від "іноземних партнерів", до чого тут пробитий? Не всі ********? Маємо з того радіти.
показати весь коментар
11.11.2022 23:00 Відповісти
Кличко крутезний, от якби побачити його у рукопашній з руснею 😆
показати весь коментар
11.11.2022 23:34 Відповісти
відразу після Боневтіка Оманського..правда зеленого ще треба з бункеру виколупати..
чим може похвалитись зелена шобла? шашликами, дурними мемуарами, гундосовідосиками??
показати весь коментар
11.11.2022 23:46 Відповісти
Нахер нам кличко? Скажите, что за партнеры такие? Кому быть благодарным? Пиар достал
показати весь коментар
12.11.2022 05:12 Відповісти
за себя пиши, шлепок
показати весь коментар
12.11.2022 06:46 Відповісти
Заздрість - смертний гріх ! Ану давай попіарся сам.
показати весь коментар
12.11.2022 08:49 Відповісти
Віталію щира подяка, ОПГ в адміністрації президента на чолі з боневтіком - Сором та Ганьба.
показати весь коментар
12.11.2022 06:27 Відповісти
Ми збираємо для піхоти на передку, бо їм нема на чому ні поранених евакуювати, ні БК і їжу підвезти , а магнати спонсорують в основному цілеспрямовано нацгвардію, поліцію і прикордонників. Після цього народ хоче бавчити дії силовиків до всіх без винятків згідно закону? Мені здається таку практику підкупу цілих підрозділів і навіть відомств потрібно заборонити, а також піар такого роду. Та 94-х річна бабуся, яка з 4 тис пенсії ТРИ віддає на ЗСУ заслуговує на більшу пошану ніж всі магнати разом узяті. Створюйте один фонд ЗСУ під контролем військових, делегованих з різних підрозділів і всі пожертви туди інкогніто. Спочатку обкрадають країну, а потім ще й піаряться, жертвуючи мізерну частину з незаконних доходів.
показати весь коментар
12.11.2022 13:53 Відповісти
А іще у всіх все віднять, а потім порівну на всіх поділить. Десь таке уже було.
показати весь коментар
12.11.2022 21:33 Відповісти
А ти троцькіст - розкуркулювач, Робін Гуд чи анархіст - махновець? Ця трійця чимось схожа, але зміст різний. Це я до того, що добрі справи не для отримання вигоди.
показати весь коментар
13.11.2022 01:04 Відповісти
То був стьоб. Але більшовику-комуняці того не зрозуміть, у нього манія чуже ділить. Люмпен дорвався до влади наділивши себе безмежним правом бути "рукавадящімі і направляющімі"

Ми збираємо для піхоти на передку, бо їм нема на чому ні поранених евакуювати, ні БК і їжу підвезти , а магнати спонсорують в основному цілеспрямовано нацгвардію, поліцію і прикордонників. Після цього народ хоче бавчити дії силовиків до всіх без винятків згідно закону? Мені здається таку практику підкупу цілих підрозділів і навіть відомств потрібно заборонити, а також піар такого роду. Та 94-х річна бабуся, яка з 4 тис пенсії ТРИ віддає на ЗСУ заслуговує на більшу пошану ніж всі магнати разом узяті. Створюйте один фонд ЗСУ під контролем військових, делегованих з різних підрозділів і всі пожертви туди інкогніто. Спочатку обкрадають країну, а потім ще й піаряться, жертвуючи мізерну частину з незаконних доходів.

Таке враження що це "біла гарячка". Особливо подобається - пожертви туди інкогніто . І буде як віл і муха - ми орали.
показати весь коментар
13.11.2022 09:29 Відповісти
Так ти клоун. А я грішним ділом серйозний лейбл клеїв.
показати весь коментар
13.11.2022 17:07 Відповісти
 
 