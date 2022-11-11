Війна Росії проти України посилює необхідність позбавити світ залежності від викопного палива, - Байден

Президент США Джо Байден вважає, що війна Росії проти України дала новий поштовх до відмови від викопного палива та заміни їх відновлюваними джерелами.

Про це він заявив у п'ятницю під час Міжнародної кліматичної конференції ООН в Шарм-ель-Шейху (COP27), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Війна Росії лише посилює необхідність позбавити світ залежності від викопного палива", - цитує Байдена AFP.

Він також підкреслив, що "життя цілої планети" перебуває під загрозою через кліматичну кризу, тому глава Білого дому запевнив, що США мають намір скоротити викиди вуглецю на 50-52 відсотки до 2030 року у порівнянні з показниками 2005 року.

