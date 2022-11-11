Війна Росії проти України посилює необхідність позбавити світ залежності від викопного палива, - Байден
Президент США Джо Байден вважає, що війна Росії проти України дала новий поштовх до відмови від викопного палива та заміни їх відновлюваними джерелами.
Про це він заявив у п'ятницю під час Міжнародної кліматичної конференції ООН в Шарм-ель-Шейху (COP27), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Війна Росії лише посилює необхідність позбавити світ залежності від викопного палива", - цитує Байдена AFP.
Він також підкреслив, що "життя цілої планети" перебуває під загрозою через кліматичну кризу, тому глава Білого дому запевнив, що США мають намір скоротити викиди вуглецю на 50-52 відсотки до 2030 року у порівнянні з показниками 2005 року.
Починаючи з 2023 року Сполучені Штати вироблятимуть рекордну кількість нафти.
Про це заявила міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм в інтервʼю Fox News Sunday, передає https://ukrainian.voanews.com/a/6710664.html "Голос Америки" .
"Йдеться про попит та задоволення. Коли Росія вторглась в Україну, глобальні ринки втратили мільйони барелів. Оскільки нафтою торгують глобально, ми повинні компенсувати цю втрачену кількість палива", - сказала вона.
За словами Ґренголм, США вироблятимуть до 2023 року 12,7 млн барелів нафти на день. Наразі країна видобуває 12 млн барелів на день.
Видобуток нафти і природного газу в США в 2018 році збільшився на 16% і на 12%, відповідно, і ці показники встановили новий рекорд. США обігнали Росію в 2011 році, щоб стати найбільшим в світі виробником природного газу, і обігнали Саудівську Аравію в 2018 році, а отже, стали найбільшим в світі виробником нафтопродуктів. Торішнє зростання в Сполучених Штатах був одним з найбільших в історії абсолютних збільшень видобутку нафтопродуктів і природного газу.
https://www.rbc.ua/ukr/news/tseny-gaz-ssha-rastut-rosta-sprosa-postavki-1652683076.html Ціни на газ в США зросли в два рази з початку 2022 року ... ой і долар зміцнюється.
Вже не кажу за такий дроб"язок як залежність від погодних умов, ці джерела ненадійні. Але як допоміжні, для дома, для господарки цілком годяться.
То ж не кидайтеся з крайності в крайність. Бо інакше замість лісів у нас будуть вітряки, які не будуть вироблять кисень, але будуть перешкоджати руху повітряних мас, уся енергія вітру піде на нашу електрику.
Замість зелених ланів, будемо мати поля сонячних батарей, які поглинатимуть сонячну енергію, і землі меньше енергії дістанеться. Не треба влізати там, де все урегульовано було за довго до нашої появи, і так вже добре нагадили.
Хочете врятувати клімат? Уріжте апетити великим корпораціям, які заради збереження своєї монополії готові на все і лобіюють закони під себе. Не купуйте одноразові неякісні речі. Не вживайте хімію без потреби: краще унітаз раз в тиждень мити, ніж до нього потім отруту лити.
Думаю Байден мав на увазі джерела енергії т.з. nuclear fusion або термоядерної реакції, а також виробництво високоємністних електроакумуляторів, які зможуть у повному обсязі замінити викопну та атомну енергетику людства.