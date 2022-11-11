УКР
Війна Росії проти України посилює необхідність позбавити світ залежності від викопного палива, - Байден

нафта

Президент США Джо Байден вважає, що війна Росії проти України дала новий поштовх до відмови від викопного палива та заміни їх відновлюваними джерелами.

Про це він заявив у п'ятницю під час Міжнародної кліматичної конференції ООН в Шарм-ель-Шейху (COP27), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Війна Росії лише посилює необхідність позбавити світ залежності від викопного палива", - цитує Байдена AFP.

Він також підкреслив, що "життя цілої планети" перебуває під загрозою через кліматичну кризу, тому глава Білого дому запевнив, що США мають намір скоротити викиди вуглецю на 50-52 відсотки до 2030 року у порівнянні з показниками 2005 року.

Автор: 

+2
Йосип Біденко діло говорить!
11.11.2022 22:27
+2
А ще краще позбавити світ від викопного народу!
11.11.2022 22:46
+1
демократичні цінності в Україні існували вже за довго до того, як Америку відкрили. Ми ж не дикуни якісь, нам не треба того імпорту, самі справляємося, най краще до рашки імпортують. Правову систему просто копіювати глупо, ми не США, ми інші, щось нам підійде щось ні. інвестиції справа добра, але не тоді коли державу очілюють корупціонери, бо тоді інвестиції можуть обернутися кабалою для нас, те ж треба зважати і пильнувати.
11.11.2022 23:39
11.11.2022 22:27
Тільки так.
11.11.2022 22:29
Після підписання Паризької угоди, яка передбачає скорочення викидів парникових газів, Тегеран вирішив скраплювати в Хузестані природний газ, отриманий при видобутку нафти, і використовувати його в нафтохімічній промисловості. Але через те, що санкції завадили іранським компаніям імпортувати необхідне обладнання, мільярди доларів газу все ще спалюються.
11.11.2022 22:41
Обняти і сміятися)) Політика - це продовження бізнесу, а плакати має Німеччина не тих партнерів поставила((

Починаючи з 2023 року Сполучені Штати вироблятимуть рекордну кількість нафти.

Про це заявила міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм в інтервʼю Fox News Sunday, передає https://ukrainian.voanews.com/a/6710664.html "Голос Америки" .

"Йдеться про попит та задоволення. Коли Росія вторглась в Україну, глобальні ринки втратили мільйони барелів. Оскільки нафтою торгують глобально, ми повинні компенсувати цю втрачену кількість палива", - сказала вона.

За словами Ґренголм, США вироблятимуть до 2023 року 12,7 млн барелів нафти на день. Наразі країна видобуває 12 млн барелів на день.

Видобуток нафти і природного газу в США в 2018 році збільшився на 16% і на 12%, відповідно, і ці показники встановили новий рекорд. США обігнали Росію в 2011 році, щоб стати найбільшим в світі виробником природного газу, і обігнали Саудівську Аравію в 2018 році, а отже, стали найбільшим в світі виробником нафтопродуктів. Торішнє зростання в Сполучених Штатах був одним з найбільших в історії абсолютних збільшень видобутку нафтопродуктів і природного газу.

https://www.rbc.ua/ukr/news/tseny-gaz-ssha-rastut-rosta-sprosa-postavki-1652683076.html Ціни на газ в США зросли в два рази з початку 2022 року ... ой і долар зміцнюється.
11.11.2022 22:44
Якби Україна (суспільство) не воювала то такого щастя США та Байден не мав би. Хтось комусь довжен... візьмем не грошима, а новою зброєю, "імпортом" Демократичних цінностей, Правової системи та Інвестиціями)))
11.11.2022 23:01
демократичні цінності в Україні існували вже за довго до того, як Америку відкрили. Ми ж не дикуни якісь, нам не треба того імпорту, самі справляємося, най краще до рашки імпортують. Правову систему просто копіювати глупо, ми не США, ми інші, щось нам підійде щось ні. інвестиції справа добра, але не тоді коли державу очілюють корупціонери, бо тоді інвестиції можуть обернутися кабалою для нас, те ж треба зважати і пильнувати.
11.11.2022 23:39
довбо...би! не від викопного палива, а від корупції треба позбавлятися. Без енергії все одно нікуди. Ну відмовимося від викопного що далі? Сонячні панелі? а при виробництві сонячних панелей що використовують? Кремній. І де ж того кремнію найбільше видобувають? В Китаї, кохані. В тому самому, що підтримуватиме рф в усіх галузях. Ми позбавимося залежності від русского газу, але потрапимо в залежність від китайського кремнію. Супер!
Вже не кажу за такий дроб"язок як залежність від погодних умов, ці джерела ненадійні. Але як допоміжні, для дома, для господарки цілком годяться.
То ж не кидайтеся з крайності в крайність. Бо інакше замість лісів у нас будуть вітряки, які не будуть вироблять кисень, але будуть перешкоджати руху повітряних мас, уся енергія вітру піде на нашу електрику.
Замість зелених ланів, будемо мати поля сонячних батарей, які поглинатимуть сонячну енергію, і землі меньше енергії дістанеться. Не треба влізати там, де все урегульовано було за довго до нашої появи, і так вже добре нагадили.
Хочете врятувати клімат? Уріжте апетити великим корпораціям, які заради збереження своєї монополії готові на все і лобіюють закони під себе. Не купуйте одноразові неякісні речі. Не вживайте хімію без потреби: краще унітаз раз в тиждень мити, ніж до нього потім отруту лити.
11.11.2022 23:34
Пані Марино, вітряки не перешкоджають руху повітряних мас, повітряні маси рухаються у нижніх слоях атмосфери, а через сонячні батареї сонячну енергію від землі не закриють, бо наразі таке зробити технічно неможливо .
Думаю Байден мав на увазі джерела енергії т.з. nuclear fusion або термоядерної реакції, а також виробництво високоємністних електроакумуляторів, які зможуть у повному обсязі замінити викопну та атомну енергетику людства.
12.11.2022 00:51
чим більше за ту екологію боряться, тим гірше їй стає.
11.11.2022 23:42
Може нарешті доведуть до комерційного застосування зразки термоядерних реакторів. Ось то прорив буде. Як опанування вогню в свій час за важливістю для розвитку людства. А Україна буде тим, завдяки кому, це відбулося швидше.
12.11.2022 00:08
Світ потрібно позбавляти від хибної залежності від грошей - найсильнішого наркотика. Потрібно повертати загальнолюдські цінності.
12.11.2022 05:48
 
 