10 914 35

"Слуга народу" Арістов про обшук: "Сказали, що до мене жодних претензій немає. Відібрали телефони та відвалили". ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у п’ятницю провели обшуки в голови комітету Верховної Ради з питань бюджету та податкової політики Юрія Арістова ("СН").

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "слуга народу" так прокоментував проводення у нього обшуків:

"Якщо хтось думає, що народний депутат недоторканний або обмежено недоторканний, то це помилка!!! Сьогодні о 7.00 ранку до квартири, яку знімаю, де спали діти, стукали як з'ясувалося правоохоронці. На наше прохання показати документи, на підставі яких вони ломляться у квартиру, вони продовжили ламати двері, діти злякані та шоковані. Зламавши двері, забігло семеро людей з автоматами, з криками - всім лежати. Переконавшись, що збройного спротиву немає, спокійно повідомили мені, що рішення суду на обшук немає! Показали посвідчення та сказали, що в рамках якоїсь справи 21 року!!! щодо ветеринарів, є припущення щодо зв'язку з бюджетним комітетом, до мене особисто жодних претензій немає.. Ні х#я собі е#твою матір! Відібрали телефони, мої та дружини. Обшукали всю квартиру та відвалили з телефонами та айпадами. Я викликав слідчу групу МВС та оформив заяву про скоєння злочину працівниками ДБР та СБУ. Звертатимуся до генерального прокурора. Ось так хлопці куди ми йдемо великими кроками до Європи. Бий своїх, щоб боялися і чужі, і свої".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР проводить обшуки у голови бюджетного комітету "слуги народу" Арістова

"Сьогодні до квартири, яку я орендую, з обшуком прийшли співробітники ДБР. Адреса цієї квартири внесена в декларацію. ДБР підкреслили, що до мене особисто не мають ніяких претензій. Щодо причин обшуку та деталей справи краще зможуть розповісти мої адвокати з юридичної компанії Міллер. Те, що сьогодні сталось, ускладнює мою роботу як народного депутата, голови Комітету ВР з питань бюджету, бо слідчі забрали телефон. Але загалом ми праюцємо разом, працюємо в команді Президента заради Перемоги! Так, і ранкові події в моїй квартирі точно не зможуть затьмарити сьогоднішню історичну Подію! Херсон!!!", - написав Арістов у фейсбуці.

У компанії "Міллер" заявили, що обшук проводили у межах кримінальної справи, яку було порушено ще торік.

У "Міллер" заявили про низку порушень під час обшуку:

"Слідчі не отримали ухвали суду про надання дозволу на проведення обшуку. Наголосимо, що до народних депутатів застосовують спеціальну процедуру — клопотання має бути погоджено генеральним прокурором.

Аргументація слідчих — проводиться невідкладний обшук. Тому вони не мали отримувати дозволу заздалегідь. Втім проникнення до житла без дозволу суду можливе лише у таких невідкладних випадках:

- врятуванням життя людей та майна

- безпосереднє переслідування осіб, яких підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення

Важливо, що у кримінальному провадженні, відкритому в 2021 році ніякої невідкладності немає.

Слідчі зламали двері житла та вилучили телефон дружини, на який знімали такі дії на відео. Крім того, депутату не повідомили суть слідчої дії, що триває, і не запропонували добровільно видати речі, які шукають. Втім не зрозуміло, чи є у слідчих взагалі намір знайти щось конкретне і чи вони знають, що шукають.

Ми вже подали заяву про вчинення правоохоронцями ряду злочинів:

- порушення недоторканності житла (ст. 162 КК України)

- перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365 КК України)

- перешкоджання діяльності народного депутата (ст. 351 КК України)".

Слуга народу Арістов про обшук: Сказали, що до мене жодних претензій немає. Відібрали телефони та відвалили 01

+34
показати весь коментар
11.11.2022 22:40 Відповісти
+14
когда на папередников то маладцы, а когда сн то отвалили...
показати весь коментар
11.11.2022 22:25 Відповісти
+12
По - пацанськи сказав , зебобік - відвалили
показати весь коментар
11.11.2022 22:25 Відповісти
когда на папередников то маладцы, а когда сн то отвалили...
показати весь коментар
11.11.2022 22:25 Відповісти
Xiба ДБР та СБУ нi незалежнi служби?
показати весь коментар
11.11.2022 22:30 Відповісти
СБУ підпорядковується президенту, ДБР - нікому

повноваження ДБР

Службові особи слідчих підрозділів ДБР є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B9 слідчими . Вони здійснюють досудове розслідування злочинів:
вчинених https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президентом України , повноваження якого припинено, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Прем'єр-міністром України , членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кабінету Міністрів України , першим заступником та заступником міністра,тощоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 , крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАБУ ;

вчинених службовими особами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національного антикорупційного бюро України , усіма прокурорами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 Спеціалізованої антикорупційної прокуратури , крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності НАБУ;

проти встановленого порядку несення військової служби (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 військові злочини ), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.

в реальності схоже що ДБР скажімо так "узгоджують" свою діяльність безпосередньо з США
показати весь коментар
11.11.2022 22:52 Відповісти
По - пацанськи сказав , зебобік - відвалили
показати весь коментар
11.11.2022 22:25 Відповісти
Они ко мне вломились за то что я с женой лебедей на пруду кормили хлебушком..
показати весь коментар
11.11.2022 22:29 Відповісти
Дверима помилились?
показати весь коментар
11.11.2022 22:30 Відповісти
Нічіво скора ізвінятся будут, бубочкой клінусь
показати весь коментар
12.11.2022 08:31 Відповісти
нічого, війна коли небудь закінчиться, хоча деякі "слуги народу" не проти цей момент максимально віддалити
показати весь коментар
11.11.2022 22:30 Відповісти
Так хто ж єго посадіт - он же слуга народа (счітай памятнік)
показати весь коментар
11.11.2022 22:39 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 22:40 Відповісти
Зебидло воно таке - вороже , мстиве і зрадницьке
показати весь коментар
11.11.2022 23:21 Відповісти
Саме так. Вчора в твітері хайпоуті гавкали, що вони такі раді звільненню Херсона, а кляті порохоботи щось не дуже. Як приколісти ******* примазуватись до чужої роботи. Вони нагадують пересічний совок: точно й надовго знають за вказівками хто ворог серед співгромадян, ідеалізують війну, стають співтворцями перемоги, ветеранами і істориками, не бачивши в очі лінію фронту.
показати весь коментар
12.11.2022 08:35 Відповісти
..Порохоботи розуміють...скільки життів треба буде покласти..форсуючи Дніпро.... Чи може зелена гидота вже провела кордон по центру Дніпра?
показати весь коментар
12.11.2022 12:26 Відповісти
Доречі, двері гівняні!
десь пан депутат в бюджет не туди гроші заклав - от і прийшли його попередити
показати весь коментар
11.11.2022 22:40 Відповісти
Так він писав, що квартира орендована.
А двері так - лайно.
показати весь коментар
12.11.2022 06:32 Відповісти
Так він думав, що тільки він такий вумно-хитрожопий аж страшно, а тут ні, такі самі мастіра-рукожопи двєрь паставілі.
показати весь коментар
12.11.2022 08:35 Відповісти
Какая разніца у кого обшук, все одно за аренду цієї квартири платить держава.
показати весь коментар
11.11.2022 22:46 Відповісти
Для початку, якщо депутат такий чесний і йому нічого боятися, чому просто не відчинити двері і впустити правоохоронців?
Пізніше дізнаємося, кого він набирав з цих телефонів.
показати весь коментар
11.11.2022 22:46 Відповісти
Чому двері не відчиняв ? А думаєте легко айфон ковтнуть !
показати весь коментар
12.11.2022 08:37 Відповісти
Ты про себе скажи честно - вот ты честно за одну зарплату жил ? Если ты не можеш сказати що так, так чому ти так здивовован? И зачем нам рассказуеш что тебя обидели?
показати весь коментар
11.11.2022 22:54 Відповісти
хіба доброчесний громадянин не повинен співпрацювати з внутрішніми органами ? або він має що приховувати?
показати весь коментар
11.11.2022 22:56 Відповісти
Чомусь до пана Арістова жалю немає. Якщо ти народний депутат, то повинен бути готовим в будь-який час надати інфо щодо власної прозорості. Це як професійний спортсмен з антидопінговим контролем. На то воно й слідство, щоб не розголошувати чуттєву інформацію, яка з нашими корумпованими суддями відразу потрапить до винуватця, щоб у того був час знищити докази.
показати весь коментар
11.11.2022 22:59 Відповісти
Яка користь з доказів здобутих , на думку Аристова , незаконним чином ?
Хоча вірити депутату , або дбр , на 100% , теж не по фен-шую .
показати весь коментар
12.11.2022 06:16 Відповісти
Мудила замовив і оплатив ДБР незаконний обшук, щоб легше було розвалити справу у суді.
показати весь коментар
11.11.2022 23:31 Відповісти
По ходу за це гівно навіть боневтік не вписався, (бо інакше цього не було)
Питання у тому чого воно пирха там шось. ***** от самомнєнія? Так у військовий час, та ще з дозволу найвеличнішого швидко загонять під шконку
показати весь коментар
11.11.2022 23:39 Відповісти
Может подбираются,наконец,к помощнику сивковича,королю кассовых аппаратов, крышевателю игорного бизнеса гетьмановичу и его уклонистке от налогов мамашке?
показати весь коментар
11.11.2022 23:46 Відповісти
Не оросив клюв альбатросам, сам же риботорговець.
показати весь коментар
12.11.2022 03:06 Відповісти
з поправкою на військовий стан всі процедури спрощені
показати весь коментар
12.11.2022 05:57 Відповісти
Тобто , рішення суду вже не потрібне ?
показати весь коментар
12.11.2022 06:19 Відповісти
Знову нам відосики крутять.
показати весь коментар
12.11.2022 07:02 Відповісти
"відвалили" - ненавиджу зелених підарів,які крім того що країну тупо обкрадали, обкрадають і будуть обкрадати, так ще і цю ж країну у війну загнали.
показати весь коментар
12.11.2022 07:46 Відповісти
ДБР абсолютно скомпрометована структура, яка має ліквідуватись.
показати весь коментар
12.11.2022 09:00 Відповісти
мабудь більша половина розповіді, відверта кіздбож
бо двері ломлять коли їх ігнорують щоб встигти щось сховати
що не повідомили хто вони, теж кіздьож
бий своїх???
а ви суки привикли що ЗЕ своїх не чіпає, ЗОВСІМ
а набу та дбр, це не ЗЕ..
показати весь коментар
12.11.2022 09:34 Відповісти
 
 