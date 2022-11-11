"Слуга народу" Арістов про обшук: "Сказали, що до мене жодних претензій немає. Відібрали телефони та відвалили". ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у п’ятницю провели обшуки в голови комітету Верховної Ради з питань бюджету та податкової політики Юрія Арістова ("СН").

"слуга народу" так прокоментував проводження у нього обшуків:

"Якщо хтось думає, що народний депутат недоторканний або обмежено недоторканний, то це помилка!!! Сьогодні о 7.00 ранку до квартири, яку знімаю, де спали діти, стукали як з'ясувалося правоохоронці. На наше прохання показати документи, на підставі яких вони ломляться у квартиру, вони продовжили ламати двері, діти злякані та шоковані. Зламавши двері, забігло семеро людей з автоматами, з криками - всім лежати. Переконавшись, що збройного спротиву немає, спокійно повідомили мені, що рішення суду на обшук немає! Показали посвідчення та сказали, що в рамках якоїсь справи 21 року!!! щодо ветеринарів, є припущення щодо зв'язку з бюджетним комітетом, до мене особисто жодних претензій немає.. Ні х#я собі е#твою матір! Відібрали телефони, мої та дружини. Обшукали всю квартиру та відвалили з телефонами та айпадами. Я викликав слідчу групу МВС та оформив заяву про скоєння злочину працівниками ДБР та СБУ. Звертатимуся до генерального прокурора. Ось так хлопці куди ми йдемо великими кроками до Європи. Бий своїх, щоб боялися і чужі, і свої".

"Сьогодні до квартири, яку я орендую, з обшуком прийшли співробітники ДБР. Адреса цієї квартири внесена в декларацію. ДБР підкреслили, що до мене особисто не мають ніяких претензій. Щодо причин обшуку та деталей справи краще зможуть розповісти мої адвокати з юридичної компанії Міллер. Те, що сьогодні сталось, ускладнює мою роботу як народного депутата, голови Комітету ВР з питань бюджету, бо слідчі забрали телефон. Але загалом ми праюцємо разом, працюємо в команді Президента заради Перемоги! Так, і ранкові події в моїй квартирі точно не зможуть затьмарити сьогоднішню історичну Подію! Херсон!!!", - написав Арістов у фейсбуці.

У компанії "Міллер" заявили, що обшук проводили у межах кримінальної справи, яку було порушено ще торік.

У "Міллер" заявили про низку порушень під час обшуку:

"Слідчі не отримали ухвали суду про надання дозволу на проведення обшуку. Наголосимо, що до народних депутатів застосовують спеціальну процедуру — клопотання має бути погоджено генеральним прокурором.

Аргументація слідчих — проводиться невідкладний обшук. Тому вони не мали отримувати дозволу заздалегідь. Втім проникнення до житла без дозволу суду можливе лише у таких невідкладних випадках:

- врятуванням життя людей та майна

- безпосереднє переслідування осіб, яких підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення

Важливо, що у кримінальному провадженні, відкритому в 2021 році ніякої невідкладності немає.

Слідчі зламали двері житла та вилучили телефон дружини, на який знімали такі дії на відео. Крім того, депутату не повідомили суть слідчої дії, що триває, і не запропонували добровільно видати речі, які шукають. Втім не зрозуміло, чи є у слідчих взагалі намір знайти щось конкретне і чи вони знають, що шукають.

Ми вже подали заяву про вчинення правоохоронцями ряду злочинів:

- порушення недоторканності житла (ст. 162 КК України)

- перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365 КК України)

- перешкоджання діяльності народного депутата (ст. 351 КК України)".