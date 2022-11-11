УКР
Уряд Швеції незабаром ухвалить рішення про передачу Україні новітніх систем озброєнь, - Міноборони

швеція

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив, що шведський уряд "найближчим часом" ухвалить рішення про передачу Україні новітніх систем озброєнь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TT, про це Йонсон заявив у п’ятницю після засідання Ради Європейського Союзу.

"Ми маємо намір повернутися якомога швидше з подальшою підтримкою України – як політичною, фінансовою, так і військовою, до якої входить передання більш сучасних систем озброєнь", – сказав він.

Глава шведського Міноборони відмовився уточнювати, про що саме йдеться, пославшись на оперативну таємницю й ризики, пов’язані з постачанням військової допомоги. Він, однак, уточнив, що до неї входитимуть зусилля з тренування українських військових.

Крім того, за словами Йонсона, Швеція виступає за продовження програми підготовки українських військових у Великій Британії та розглядає можливість долучитися до тренувальної місії ЄС.

Також читайте: Швеція передала Україні 11 вантажів енергетичного обладнання вагою 196 тонн

"Ми вирішили, що направимо одного-двох штабних офіцерів до так званого центру військового планування й здійснення операцій (MPPC), який керуватиме цією операцією ЄС", – зазначив він.

Як нагадує TT, Швеція вже передала Україні озброєння у межах семи різних пакетів підтримки. До них входили бронебійні снаряди, засоби розмінування, протитанкова зброя, кулемети, артилерійські боєприпаси й тренування.

Раніше Йонсон обіцяв, що Швеція надасть Україні більш сучасне озброєння як ілюстрацію своєї нової оборонної політики. Також він запевнив, що Швеція буде більш активно підтримувати Київ у його війні проти Росії.

зброя (7695) допомога (8669) Швеція (990)
Топ коментарі
+16
до речі, шведські літаки "Гріпен" вважаються оптимальним варіантом для наших ВПС...
11.11.2022 22:44 Відповісти
+11
Касапские фсбшники не могут выкурить что такое незабаром.
11.11.2022 22:44 Відповісти
+11
11.11.2022 23:01 Відповісти
Касапские фсбшники не могут выкурить что такое незабаром.
11.11.2022 22:44 Відповісти
- Чё за слово? Не поймэш, чы за баром, чы перед баром...
-А у вас москалів СРАВНІ !!! Не зрозуміло, чи срав, чи ні!(с)
12.11.2022 01:26 Відповісти
до речі, шведські літаки "Гріпен" вважаються оптимальним варіантом для наших ВПС...
показати весь коментар
11.11.2022 22:44 Відповісти
Хай Бог почує наші молитви, а швєди нададуть літаки
показати весь коментар
11.11.2022 22:51 Відповісти
Та нi вони замовлення Бразiлii Грiпени з 2014 року не можуть виконати. Хоча хто його знае як все може повернутися.
показати весь коментар
11.11.2022 23:37 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8) " Тендер FX на поставку 36 самолётов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Бразилии начался в 2001 году. Изначальными тремя претендентами были https://ru.wikipedia.org/wiki/Dassault_Rafale Dassault Rafale (Франция), https://ru.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_Typhoon Eurofighter Typhoon (Германия, Великобритания, Италия, Испания) и JAS 39NG Gripen (Швеция).

В 2009 году военные остановились на самолёте от Saab AB. Однако из-за конфликта мнения военных с президентом победа шведского самолёта была отклонена. В 2011 году тендер вновь продолжился. В 2013 году бразильцы на этот раз чётко определились с выбором шведского «Грипена» - «Рафаль» был отвергнут из-за слишком высокой цены, а F/A-18E/F - по причине американского кризиса со https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4 Сноуденом . Тем самым 18 декабря 2013 года JAS 39NG Gripen вышел победителем из 12-летнего тендера.

Первые 36 самолётов поставит Швеция. Остальные будут производиться в Бразилии по лицензии. Однако, учитывая сегодняшнюю общественно-политическую ситуацию в Бразилии, возникшую вследствие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%84 импичмента президенту страны Д. Русефф в 2016 г., связанного, в том числе, со злоупотреблениями в сфере выделения бюджетных средств на оборону, будущее данного контракта стало выглядеть неопределённым".
Ті ж яйця - тільки "вид збоку"
А тепер - "картина маслом": Як ти думаєш: ЧИМ шведи на СААБ займалися з 2013 по 2016 рік? І ЧИМ заповнені їх ангари? Адже ВЖЕ ВИГОТОВЛЕНЕ не викинуть? Ним треба розпорядиться!
12.11.2022 05:04 Відповісти
Будем сподiватись. Варiанти можуть бути рiзнi. США збираються вивести зi складу своiх ВПС велику кiлькiсть F15 i поки невiдомо що вони будуть з ними робити.
показати весь коментар
13.11.2022 14:40 Відповісти
Українці і шведи - браття! У нас і прапори в одних кольорах!
показати весь коментар
11.11.2022 22:44 Відповісти
11.11.2022 23:01 Відповісти
Як і разом з москалями воювали 300 р. тому
показати весь коментар
12.11.2022 00:33 Відповісти
Проти москалів
показати весь коментар
12.11.2022 01:38 Відповісти
Українці тоді були по різні боки.
Наприклад, видатний козак Семен Палій воював на боці кацапів.
На жаль, національне самоусвідомлення на той час було відсутнє у наших предків...

12.11.2022 02:28 Відповісти
Арчеры.....
показати весь коментар
11.11.2022 22:47 Відповісти
🇺🇦🤝🇸🇪
показати весь коментар
11.11.2022 22:47 Відповісти
фрегати у них прикольні
показати весь коментар
11.11.2022 22:50 Відповісти
Archer давай те швидше... https://www.youtube.com/watch?v=kLnQSQYm5OY
ця зброя має взяти участь у великій війні і показати свої сильні сторони
показати весь коментар
11.11.2022 23:01 Відповісти
Оце крутецька новина!
показати весь коментар
11.11.2022 23:29 Відповісти
Супер Супер! ЗСУ первая армия в мире!
показати весь коментар
11.11.2022 23:34 Відповісти
🇸🇪 🇺🇦 ❤️
показати весь коментар
11.11.2022 23:37 Відповісти
Слава ЗСУ та Генералам Залужному Наєву Забродському Марченко Кривоносу 🔱❤️🖤🔱✊👍👌💪🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇬🇧🇨🇦🇧🇻🇨🇿🇺🇦
показати весь коментар
11.11.2022 23:39 Відповісти
"арчер" давай!
показати весь коментар
12.11.2022 10:06 Відповісти
 
 