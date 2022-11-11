Уряд Швеції незабаром ухвалить рішення про передачу Україні новітніх систем озброєнь, - Міноборони

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив, що шведський уряд "найближчим часом" ухвалить рішення про передачу Україні новітніх систем озброєнь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TT, про це Йонсон заявив у п’ятницю після засідання Ради Європейського Союзу.

"Ми маємо намір повернутися якомога швидше з подальшою підтримкою України – як політичною, фінансовою, так і військовою, до якої входить передання більш сучасних систем озброєнь", – сказав він.

Глава шведського Міноборони відмовився уточнювати, про що саме йдеться, пославшись на оперативну таємницю й ризики, пов’язані з постачанням військової допомоги. Він, однак, уточнив, що до неї входитимуть зусилля з тренування українських військових.

Крім того, за словами Йонсона, Швеція виступає за продовження програми підготовки українських військових у Великій Британії та розглядає можливість долучитися до тренувальної місії ЄС.

"Ми вирішили, що направимо одного-двох штабних офіцерів до так званого центру військового планування й здійснення операцій (MPPC), який керуватиме цією операцією ЄС", – зазначив він.

Як нагадує TT, Швеція вже передала Україні озброєння у межах семи різних пакетів підтримки. До них входили бронебійні снаряди, засоби розмінування, протитанкова зброя, кулемети, артилерійські боєприпаси й тренування.

Раніше Йонсон обіцяв, що Швеція надасть Україні більш сучасне озброєння як ілюстрацію своєї нової оборонної політики. Також він запевнив, що Швеція буде більш активно підтримувати Київ у його війні проти Росії.